Disse rytterne utgjør Tour de France-laget til Uno-X

1. juli starter Tour de France i Bilbao, Spania, og for første gang vil et norsk lag stå på startstreken.

Det har aldri vært noen hemmelighet at laget i stor grad vil ledes av Alexander Kristoff og Tobias Halland Johannessen i jakten på etappeseire.

Etter det TV 2 forstår fra flere ulike kilder, er fem av de resterende seks plassene på laget besatt, mens tre ryttere kjemper om den åttende og siste plassen på laget.

Disse har fått klarsignal:

- Alexander Kristoff (34)

- Tobias Halland Johannessen (23)

- Torstein Træen (27)

- Rasmus Fossum Tiller (26)

- Søren Wærenskjold (23)

- Anthon Charmig (25)

- Jonas Gregaard (26)

Fredrik Dversnes (26), Martin Urianstad Bugge (24) og Erik Nordsæter Resell (26) kjemper om den siste plassen på laget.

– Vil være tidlig ute

Anders Skaarseth hadde vært mer eller mindre selvskreven på laget, men den 28 år gamle lillehamringen er satt ut av spill med skade.



Det betyr at det ligger an til at det blir seks nordmenn og to dansker på det norskdanske profflaget i Touren i juli.

TDF-DEBUT: Tobias Halland Johannessen blir et av Uno-Xs sterkeste kort i Touren. Han lader opp til rittet med en høydesamling i Sierra Nevada i mai og Critérium du Dauphiné i juni. Foto: Frode Hoff / TV 2

Vel å merke er klarsignalet til rytterne gitt, som alltid i sykkelsporten, med forbehold om skader, sykdom og formsvikt.

Uno-X vil ikke kommentere TV 2s opplysninger, men sykkelsjef Jens Haugland sier på generelt grunnlag:

– Vi ønsker å gi rytterne forutsigbarhet i forberedelsene, så vi vil gjerne være tidlig ute. Samtidig er vi åpne for at ryttere kan finne på noe ekstraordinært før juli som kan gjøre de aktuelle.

Kristoff til Belgia

Av de syv sikre plassene på laget, er det bare Kristoff, danske Gregaard og Tiller som har deltatt i en Grand Tour tidligere. Ingen av de tre som kjemper om den siste plassen har erfaring fra et tre uker langt ritt heller.

– Det er ingen store overraskelser på det laget. Det er som forventet. Det er synd at Skaarseth er ute, men bortsett fra det er det et lag som er så godt som det kan få blitt. Samtidig er det et lag som har fått mye juling på øverste nivå, så vi kan ikke forvente altfor mye, sier Mads Kaggestad.

Han påpeker at forberedelsene i forkant blir «utrolig viktig».

Kristoff og Wærenskjold skal etter planen lade opp med Belgia rundt i juni, mens Halland Johannessen og flere andre vil finpusse formen i Critérium du Dauphiné.

– De må komme inn i Touren på 100 prosent for å hevde seg. Det er mange spennende bruddryttere i den troppen, mens Tiller og Wærenskjold må gjøre en jobb rundt Kristoff, sier TV 2s sykkelekspert.

Uno-X står så langt denne sesongen med fem seire, men ingen av de har kommet på sykkelsportens øverste nivå, WorldTouren.

TdF-aktuelle Dversnes står for to av dem, mens Kristoff, Wærenskjold og Erlend Blikra har én hver.