Disse rytterne kjemper om Tour de France-plass

Det er fremdeles nesten to og en halv måned til Tour de France-starten i Firenze, Italia, men troppen til Uno-X begynner allerede å ta form.

Tour-lagene offentliggjøres normalt bare noen få dager før verdens største sykkelritt tråkkes i gang, men TV 2 forstår at laget har satt opp en bruttotropp på 14 ryttere.

På Tour-laget er det plass til åtte.

Rytterne som er uthevet er å anses som mer eller mindre sikre, med forbehold om at de unngår skader, sykdom eller dramatisk formsvikt:

Uno-X' bruttotropp til Tour de France Jonas Abrahamsen (28 år)

Søren Wærenskjold (24 år)

Tobias Halland Johannessen (24 år)

Andreas Leknessund (24 år)

Magnus Cort Nielsen (31 år)

Alexander Kristoff (36 år)

Odd Christian Eiking (29 år)

Johannes Kulset (20 år)

Rasmus Fossum Tiller (27 år)

Markus Hoelgaard (29 år)

Anders Skaarseth (28 år)

Martin Urianstad Bugge (25 år)

William Blume Levy (23 år)

Fredrik Dversnes (27 år)

Kristoff og Cort

Abrahamsen, Wærenskjold og Halland Johannessen var alle med på lagets første Tour de France i fjor, og alle tre utmerket seg.

Sammen med Leknessund, som er ny på laget, men syklet Touren for DSM i 2022, skal mye gå galt om de ikke setter seg på flyet til Italia i slutten av juni.

Kristoff, som fremdeles ikke har vunnet i 2024, må vise form når han gjenopptar sesongen etter en kort pause, men er likevel ventet å være et relativt sikkert kort på laget.

Det samme er danske Cort, som så langt har fått sin første sesong i Uno-X ødelagt av en skade i hånden. Han er imidlertid ventet tilbake i konkurranse i midten av mai, og den danske storsigneringen vil bli tatt ut på laget om han viser anstendig form og ikke har flere uhell av betydning.

STJERNE: Magnus Cort har vært en fargeklatt i Touren i årevis, og har blant annet to etappeseire fra rittet å vise til på CVen. Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN

Det betyr, slik TV 2 forstår det, at det i praksis er to plasser igjen å kjempe om, og Tiller, hjemvendte Eiking, 20 år unge Kulset, Hoelgaard og Skaarseth står for øyeblikket først i køen.

Køen kompletteres av Dversnes, Bugge og danske Blume Levy, som er de tre siste navnene i bruttotroppen.

TV 2 har tidligere omtalt av Kulset, som kun nylig fylte 20, kan få sin Tour-debut i det som i sykkelsporten regnes for å være svært ung alder.

Hushovd: – To plasser er åpne

Lagsjef Thor Hushovd holder kortene tett til brystet, men legger ikke skjul på at han, som alle andre lagsjefer i sykkelsporten, har en liste med ryttere som er aktuelle for Touren.

– Det er to plasser som er åpne. Men ingen har fått beskjed. Men det er jo rimelig lett å regne seg frem til hvem som normalt blir tatt ut, sier han.

– Det er imidlertid et par spørsmålstegn. Vi har jo for eksempel en Magnus Cort som ikke har konkurrert på lenge fordi han har vært skadet.

– Kan du si noe om hvem som er bankers?

– Det er bare å se på hvem som presterte best i fjor. De har bevist at de kan fullføre og skape resultater i Tour de France. Og så kan du se på hvem som har levert best i år. Så enkelt er det jo, forklarer han.

TV 2-ekspertenes Tour-lag Mads Kaggestad mener følgende åtte ryttere bør tas ut: Kristoff, Cort, Abrahamsen, Wærenskjold, Leknessund, T Halland Johannessen, Odd Christian Eiking og Johannes Kulset – De første seks rytterne er «klink». Jeg ville tatt ut Eiking, og så er det dilemmaet med Kulset. Han er veldig spennende og har mye i seg, men det er også en liten risiko med en så ung rytter. Fornuften tilsier at Tiller kanskje burde tas ut i stedet, men jeg går for Kulset på «mitt» lag på grunn av x-faktoren han tilfører, sier Kaggestad. Magnus Drivenes mener følgende åtte ryttere bør tas ut: Kristoff, Cort, Abrahamsen, Wærenskjold, Leknessund, T Halland Johannessen, Anders Skaarseth og Johannes Kulset – De første seks er «bankers». Jeg vil ha med Skaarseth. Han har tatt comebacket sitt fra skade med storm, og han har vist at han er i stand til å kjempe om etappeseire fra brudd. En Hoelgaard i 2021-form hadde vært «klink», men han må nok bevise litt mer først om han skal inn på laget. – Den siste plassen står mellom Eiking og Kulset. Eiking nærmer seg og er på gang, men jeg får for Kulset. Det er et stykke opp til de beste, og han er veldig ung, men han er den på laget som har vært best i fjellene så langt denne sesongen, sier Drivenes.

– Kyniske i utvelgelsen

Uno-X har så langt i 2024 kun notert seg for én seier: Søren Wærenskjolds etappeseier i Alula Tour i februar.

I Touren er Hushovd tydelig på at målet er det samme som i fjor: etappeseier, og ikke en høy sammenlagtplassering.

– Det er ikke gitt at det er de åtte beste rytterne (som blir tatt ut, journ.anm.). Vi må sørge for å ha den rette sammensetningen, som fyller de rollene som vi trenger for å prestere best mulig i Tour de France, sier han.

– Tour de France er det viktigste rittet, så der er vi kyniske når det kommer til utvelgelsen.

Hushovd presiserer at de ikke vil vente til uken før rittstart, som enkelte lag gjør, med å ta ut åttemannstroppen, men at man vil bli klokere mot slutten av mai.

Da vil blant annet sju ryttere ha gjennomført en høydetreningsleir i Sierra Nevada, Spania, og klassikerrytterne vil være tilbake i aksjon etter en liten pause.

Døren er også åpen for å «ta en Abrahamsen».

SKAFFET SEG ET NAVN: Jonas Abrahamsen var en av rytterne som fikk sitt definitive gjennombrudd i Touren 2023. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Abrahamsen var ikke i den opprinnelige bruttotroppen i fjor, men kom seg med i siste liten etter å ha vist imponerende form like før Touren.

Skiensgutten ble en av de store beholdningene til laget i Frankrike, og kom blant annet hjem med en tredjeplass på en etappe i bagasjen.

– I gamle dager kjørte man ofte amerikansk uttak, men sånn er det ikke nå. Rytterne trenger ikke være i form i mai for å bevise for oss at de skal bli tatt ut til Tour de France. De skal være i form under Tour de France, og ikke før, sier han.