Runde seks i Eliteserien nærmer seg farlig fort. Etter en periode der mange har brukt chips for å tilpasse seg et hektisk kampprogram, er vi inne i en noe mer forutsigbar del av fantasysesongen.

Samtidig er det cupfinalesjonglering å tenke på for topplagene Brann og Lillestrøm, og samtlige klubber må håndtere tette kamper innenfor et relativt hektisk vindu de neste ukene, inkludert festdagen 16. mai.

Før morgendagens byttefrist (fredag, 18.55) har vi samlet våre eksperters foretrukne valg inn i runde seks. Ekspertene har svart på både kapteins-spørsmålet – og visekapteinsvalget – siden det hersker usikkerhet rundt flere Bodø/Glimt-profiler, deriblant poengkongen Amahl Pellegrino.

Ekspertene gir deg også sine tips til hvilke «differ» (spillere med lav eierandel) de tror man kan plukke for å skille seg ut i mengden og potensielt knipe noen poeng på familie, kolleger eller venner i dine privatligaer over de neste tre ukene. I tillegg har vi spurt samtlige om de ville gått for Hugo Vetlesen over Magnus Wolff Eikrem denne runden.



Dette er ekspertenes valg for runde seks:

Amin Askar, 383 poeng, 2133. plass sammenlagt:

ALLTID I VINDEN: Bodø/Glimts Amahl Pellegrino. Foto: Mats Torbergsen

Rundens kaptein: Amahl Pellegrino.

Visekaptein: Bård Finne.



Anbefalte «differ» de neste tre rundene:

Magnus Wolff Eikrem (midtbane, Molde, 11,4 mill, eid av 7,2%)

Kristian Eriksen (midtbane, Molde, 8,3 mill, eid av 8,3%)

Faris Moumbagna (angriper, Bodø/Glimt, 9,4 mill, eid av 5,8%)



I den rekkefølgen.



Hugo Vetlesen eller Magnus Wolff Eikrem? Vetlesen.



Dagfinn Thon, 389 poeng, 1537. plass sammenlagt:

Kaptein: Amahl Pellegrino.

Visekaptein: Bård Finne.



Jeg tror ikke Glimt har vært større favoritter i en kamp mot RBK enn det de er denne gangen. Oddsmarkedet mener det er 71-72 prosent sjanse for hjemmeseier! Pellegrino er Eliteseriens målmaskin, og jeg ser ikke gode nok grunner til å sette kapteinsbindet på noen andre. Hvis «Pelle» ikke skulle spille, så stepper Bård Finne inn som min visekaptein.

POPULÆR: Moldes Kristian Eriksen. Foto: Geir Olsen

Sarpsborg 08 og Brann møttes i Spania i februar. I den kampen var Brann var klart best, selv om det endte 3-3. Sarpsborg er i bedre forfatning nå, men Brann er favoritter på lørdag. Finne har nesten dobbelt så mange skuddforsøk som nestemann på lista i Eliteserien. Hvis man i motsetning til meg eier Eikrem eller Vetlesen, så er det to gode alternativer som visekaptein.

Anbefalte «differ» de neste tre rundene:

Kristian Eriksen (midtbane, Molde, 8,3 mill, eid av 8,3%)

Dette er en spiller jeg vurderer å ta inn selv. Eriksen har spilt 90 minutter i begge de siste to kampene for Molde, og leverte to målpoeng mot gamleklubben sist. Brynhildsen og Berisha har vært ute med skade, jeg tviler på at begge to spiller fra start denne helgen. Jeg føler jeg meg ganske trygg på at Eriksen starter mot Godset – enten som spiss sånn som mot HamKam, eller som høyre indreløper. I runde 7 og runde 8 får vi lagoppstillingen til Molde før byttefrist, noe som gjør det litt mer fristende å ta sjansen på en spiller som det ikke er sikkert er klink i startelleveren på sikt. Kun 3,3 % i topp 5000 har ham i laget sitt, så her kan man klatre skikkelig hvis han slår til. Molde møter Godset, Aalesund og Sandefjord de neste tre kampene.

Hugo Vetlesen eller Magnus Wolff Eikrem?

Jeg mener at Vetlesen er den beste å ha over tid. Vetlesen så ut til å være tilbake i godt gammelt slag mot LSK sist, selv om det ikke ble målpoeng. Toppnivået til Eikrem er helt ekstremt, og han kan absolutt levere tosifra poeng i hvilken som helst kamp, selv hvis han kun spiller 60 minutter. De to neste kampene kommer tett - 13. mai og 16. mai. Det er helt klart fordel Vetlesen som stort sett spiller 90 minutter. Molde har et penere program, men Glimt er for øyeblikket et bedre lag. Hvis man planlegger å spille wildcardet snart, ville jeg vært nærmere å si Eikrem over Vetlesen. Men Hugo boss får min stemme!

Simen Aasum, 396 poeng, 1017. plass sammenlagt:

Kaptein: Amahl Pellegrino.

Visekaptein (»diffekaptein»): Fredrik Bjørkan.



Pelle er enkel denne runden, men hvis du tror at Glimt kommer til å slite med å bryte ned RBK, er det interessant med Bjørkan som er en favoritt hos Opta. Får han til et målpoeng, så er du nesten garantert tosifret antall poeng.

Anbefalte «differ» de neste tre rundene:

I FORM: Vålerengas Seedy Jatta jubler for sin 3-1 scoring under eliteseriekampen i fotball mellom Vålerenga og Lillestrøm på Intility Arena. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Foto: Stian Lysberg Solum

Seedy Jatta (angriper, VIF, 6,5 mill, eid av 5%)

Vålerenga skikkelig igang med Jatta i front. To gode kamper bak seg, og to fine venter. Nydelig 16. mai-runde følger etter Haugesund borte.

Jesper Taaje (forsvar, Sandefjord, 4,5 mill, eid av 4%)

Sandefjord allerede på 3 av 5 kamper uten baklengs. Scoret sist hjemme og jeg trur det blir flere. Fordelaktig at hjemmebanen er vanskelig å spille fotball på? Jeg trur det.

Gjermund Åsen (midtbane, LSK, 8,6 mill, eid av 10,7 %)

Hvis 10.7 prosent eierandel er ok for en diff. Lillestrøms program løsner litt opp etter cupfinalen. Bare han blir 100 prosent, så får vi nok se han servere beistene på topp med sin fot. Mohammed Ofkir (midtbane, VIF, 8,3 mill, eid av 7,6%) hvis ikke. Den minst omtalte av de offensive på Vålerenga om dagen sammen med Håkans. God da han var på mot LSK. Scoring på Lerkendal. Trur han kommer til å spille seg varm de neste rundene, og vi vet hva som kan skje da!

Hugo Vetlesen eller Magnus Wolff Eikrem? Vetlesen.

Sondre Golden Midtgarden, 403 poeng, 639. plass sammenlagt:

Kaptein: Amahl Pellegrino.

Visekaptein: Hugo Vetlesen.

Anbefalte «differ» de neste tre rundene:

Kristian Eriksen (midtbane, Molde, 8,3 mill, eid av 8,3%)

I et MFK-lag hvor flere av de offensive hangler, kan Eriksen plutselig få mye spilletid. Kjempefine kamper neste tre.

JOKER? Ramon-Pascal Lundqvist. Foto: Christoffer Andersen

Ramon Pascal Lundqvist (midtbane, Sarpsborg 08, 7,0 mill, eid av 3,3%)

Underbetalt så langt. Kun eid av 3.3 prosent og både program og form tilsier at det plutselig kan løsne skikkelig for Pascal og 08.

Henrik Rørvik Bjørdal (midtbane, VIF, 7,0 mill, eid av 4,6%)

Enga har vist positive tendenser offensivt og Bjørdal er ofte invovlert i og rundt boksen.

Hugo Vetlesen eller Magnus Wolff Eikrem? Vetlesen.

Franco Roché, 406 poeng, 520. plass sammenlagt:

Kaptein: Amahl Pellegrino.

Visekaptein: Kristian Eriksen



Pellegrino taler for seg. Molde har sett lovende ut fremover i banen hele veien - og omsider fått uttelling. Eriksen noe underbetalt.

HEIT: Kristian Eriksen. Foto: Geir Olsen / NTB Foto: Geir Olsen

Anbefalte «differ» de neste tre rundene:

Joel Mvuka (midtbane, Glimt, 8,4 mill, eid av 7,5%)

Kristian Eriksen (midtbane, Molde, 8,3 mill, eid av 8,3%)

Eirik Haugan (forsvar, Molde, 5,5 mill, eid av 8,3%)



Mvuka spiller alt hele tiden. Eriksen underbetalt. Haugan napper med seg bonus nå som Molde begynner å holde nullen.

Hugo Vetlesen eller Magnus Wolff Eikrem? Vetlesen.

