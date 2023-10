Disse agentene har ikke lisens

Antall godkjente fotballagenter i Norge er blitt dramatisk redusert med nytt regelverk, der 80 prosent strøk på siste eksamen.

Hva gjør stjernespillere som Caroline Graham Hansen, Martin Ødegaard og Morten Thorsby, som alle er tilknyttet en agent som ikke har lisens?

Vil konkurrerende agenter forsøke å sikre seg deres signatur?

222 såkalte formidlere var tidligere registrert i fotballforbundet sin oversikt over hvem som hadde lov til å operere som agent i Norge.

TV 2 har sjekket alle navnene på denne listen for å se hvem som nå har lisens og ikke. Nederst i saken ser du en fullstendig oversikt.

Agenter som har lisens finnes på de siste sidene i oversikten.

Fellah og Eggen uten

Da Sivert H. Mannsverk signerte en femårskontrakt med Ajax, sto Dan Mikal Ihlen-Hansen ved hans side. Agenten, som er tilknyttet Steinfeld Sportsmanagement, står nå uten lisens. Daniel Steinfeld som eier selskapet har imidlertid lisens.

Det samme gjør agent og onkel til landslagsspiller Osame Sahraoui, den tidligere Vålerenga-profilen, Mohamed Fellah.

Fellah deler skjebne med tidligere landslagsstopper Dan Eggen, som heller ikke har lisens. Eggen driver byrået Promotion Player Management og har flere Eliteseriespillere i sin portefølje, samt Rosenborg-trener Svein Maalen.

Eggen er avbildet på selskapets Instagram-profil i forhandlinger med spillere som Dadi Dodou Gaye, Jesper Gregersen, Sander Eng Strand og Pilip Aukland.

Hans kollega og medeier, Eskil Olsen Hemmingby, har imidlertid lisens.

Thorsby-pappa uten lisens

Espen Thorsby er både fotballpappa og agent til egen sønn, Morten. Selskapet, Pando Performance AS, er grunnlagt og drevet av far Thorsby. Ifølge oversikten har ikke Thorsby agentlisens etter at den nylige eksamensregelen ble vedtatt. I likhet med Thorsby har heller ikke hans kollega, Mathias Ebbesen, bestått denne. I selskapet har han tre spillere: Sønnen Morten Thorsby (Genoa CFC), Sondre Rossbach (Degerfors IL) og Jonas Holthe (Ullern IF).

Agenter for kvinnestjernene ikke godkjent

I tillegg til Ødegaard-agenten, Bjørn Tore Kvarme, står to av de mest dominerende agentene på kvinnesiden uten lisens.

Jens Wenzl er blant annet agenten til Caroline Graham Hansen, samt en rekke landslagsspillere, som Tuva Hansen, Frida Maanum og Ingrid Syrstad Engen.

Heller ikke Nils Christiansen, agenten til blant andre Sophie Román Haug, Guro Pettersen og Mimmi Löfwenius har lisens.

Andre sentrale agenter som ikke finnes i Fifa sitt register over godkjente fotballagenter er:

Bent Arild Raknes – HGH Management AS

Eks-politimannen har gått fra å etterforske kriminelle til å speide etter fotballtalent i HGH Management, sammen med to andre. På deres egen nettside er han oppført som chief scout, men ifølge oversikten har ikke Raknes lenger lisens. I stallen har Raknes, sammen med Stein Hoff og Jens Holst, flere kjente profiler: Niklas Castro (SK Brann), Sondre Brunstad Fet (FK Bodø/Glimt) og Daniel Eid (IFK Norrköping).

Bjørn Inge Dalen – Delta Sports Management AS

Bjørn Inge Dalen er eier og daglig leder av selskapet Delta Sports Management. På Dalens nettside står det at de bidrar med mentorrollen og agentrollen, men nå mangler han agentlisens etter eksamen som ikke er tatt/bestått. Med seg på laget har Dalen med seg blant annet Claus Lundekvam, Arne Scheie, Jan Ivar «Mini» Jacobsen og Egil «Drillo» Olsen som profiler.

I stallen har han en rekke norske spillere: Oscar Kapskarmo (FK Bodø/Glimt), Marcus Melchior (Skeid Oslo), Stian Kristiansen (FK Bodø/Glimt) og Lasse Qvigstad (Ranheim IL).

Morten Wigum & co. – Sport Evolution AS

Selskapet Sport Evolution AS består av fire menn der ingen er oppført med bestått eksamen: Morten Wigum, Osvald Lykkebø, Gøran Wigum og Petter Skarstein. I stallen deres har de blant annet følgende spillere: Hanne Larsen (Brann kvinner, på lån til Arna Bjørnar), Eivind Helgesen (Hødd Fotball), Adrian Solberg (Stjørdals Blink) og Marina Jensen (FK Fyllingsdalen).

TV 2 tar høyde for at agentens navn kan være stavet på en annen måte i Fifa sitt register, og at det dermed kan være feilregistreringer.