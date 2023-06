Lea har akkurat fullført et åtte uker langt introduksjonskurs til fotball. Hun har spilt fotball før, men aldri sammen med så mange jenter, forteller hun.

– Det er veldig gøy. Nå er vi flere og da kan vi spille sammen, sier Lea med isen hun har fått etter fullført kurs i hånden.



Hun er en av mange jenter over hele landet som deltar på Playmakers. Et fotballprogram for jenter som har som mål å doble antallet fotballspillende jenter i Europa.

PAUSE: Jentene fikk en velfortjent pause i solsteken på Lusetjern Kunstgress. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Vi ser at dette programmet er egnet til å få jenter, og ikke minst kvinnelige trenere, i gang med fotballen, sier fotballpresident Lise Klaveness.



Bruker Disney-universet

Introduksjonskurset er skreddersydd til jenter og det stilles krav om at minst 50 prosent av trenerne må være kvinner.

Fjorårets gjennomføring sørget for at rekrutteringsgrunnlaget blant seksårige jenter økte med 30 %.

STAS: Det var flere som ville ta bilder da fotballpresidenten dukket opp på fotballbanen. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Når vi skreddersyr, bruker litt tid og lager konsepter så mangler det ikke på interesse. Da er det masse kvinner som vil være trenere og masse jenter som vil spille fotball, som ellers ikke ville gjort det, sier Klaveness.



Kurset tar blant annet i bruk historiefortelling for å introdusere fotball til de yngste jentene. Fortellingene tar utgangspunkt i et Disney-univers og/eller en Disney-film.

I år er det Disney-filmen Frost som brukes som en del av kurset.

– Jeg tror Disney-konseptet er en veldig god inngang til fotball for jentene. Samtidig handler det om at det blir et trygt sted for jenter, der det er lov å konkurrere, men det også er greit å tape, sier Klaveness.



DISNEY OG FOTBALL: Fotballtrenerne på kurset bruker ulike Disney-univers til å introdusere idretten til jentene. Foto: Torstein Wold / TV 2

Fokus på integrering

Playmakers arrangeres for tredje året på rad, men regnes fortsatt som et pilotprosjekt. Så langt har resultatene vært svært positive.

– Vi gjør det for å rekruttere jenter til fotballen. Vi arrangerte det i fjor også og det var en stor suksess. Vi fikk et jentelag med 20 spillere etter fjorårets kurs, sier Karianne Skaug. Hun er jenteansvarlig i Holmlia SK.

Denne keeperen hadde ingen store bekymringer under siste økt med Playmakers. Foto: Torstein Wold / TV 2

Samtidig som flere jenter begynner å spille fotball gjennom programmet, viser det seg at det er lettere å rekruttere kvinnelige trenere samtidig.

Ara Izadi har spilt fotball i flere år selv, men hadde aldri prøvd seg som trener før hun sa ja til å hjelpe til med Playmakers.

– Det har vært veldig gøy og det er stas å være med. Det er selvfølgelig et ansvar. Du har ansvar for en gjeng med barn eller ungdommer, men jeg kunne tenke meg å fortsette. Jeg har gitt beskjed til klubben om at jeg gjerne fortsetter, sier Izadi.



FOTBALLTRENER: Ara Izadi har debutert som fotballtrener gjennom Playmakers. Nå ønsker hun å fortsette. Foto: Torstein Wold / TV 2

Tilbudet ble gjennomført i 11 fotballkretser denne våren og sommeren, i tillegg til i 46 land over hele verden. I Oslo har det vært ekstra fokus på å få med jenter med minoritetsbakgrunn.



– Vi ser at det fungerer veldig godt med tanke på å rekruttere jenter med minoritetsbakgrunn. Hvorfor, det vet vi ikke helt, men det fungerer veldig godt med tanke på det. Derfor har vi dialog med Oslo kommune om et samarbeid rundt dette og vi ønsker midler til å oppskalere dette prosjektet, sier fotballpresidenten.