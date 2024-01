Diggins avslører ukjent skadedrama

Opptur for Heidi Weng og smertefull avslutning for Jessica Diggins.

Jessica Diggins vant Tour de Ski sammenlagt. Heidi Weng gikk seg opp fra 6. plass til 2. plass på den avsluttende etappen. Kerttu Niskanen endte på 3. plass totalt, drøyt åtte sekunder bak Weng.

– Det kunne ikke vært bedre uttelling enn dette, så jeg er ekstremt fornøyd, sier Weng til TV 2.



– Det er mange som har respekt for bakken. Jeg har egentlig ikke det. Jeg følte meg bra, men det er ikke den råeste opplevelsen jeg har hatt opp bakken, legger hun til.

Fragått like før mål

Weng tok tidlig initiativet i monsterbakken. Hun fikk med seg amerikanske Sophia Laukli. Sammen distanserte de rivalene. Like før mål satte Laukli inn et rykk som Weng ikke kunne følge.

– Jeg skulle gå jevnt og trodde jeg hadde kontroll. Det hadde jeg ikke. Jeg ble utrolig stiv. Den flaten knekker meg hvert år, sier Weng til Viaplay.

Enebakk-jenta kom i mål på 2. plass både på etappen og sammenlagt. En dyktig sliten Diggins kom i mål 31,4 sekunder bak Weng, men hadde over et minutt å gå på.

Etter målgang forteller amerikaneren om et ukjent skadedrama. Hun vant med ribbeinsbrist.

– Jeg fikk et brist i Davos. Det gjør vondt når jeg puster. Det er uheldig i en sport som innebærer mye pusting. Det har vært veldig smertefullt, men jeg er bare lettet over at det er ferdig, sier hun.

VINNEREN: Jessica Diggins hadde god kontroll underveis tross smerter. Foto: Alessandro Trovati

Tour-tørke

Norge har ikke stått øverst på sammenlagtpallen på kvinnesiden siden Therese Johaug vant i 2019/20-sesongen. Det avsluttet en rekke på sju strake norske sammenlagtseirer. Weng vant både 2016/17- og 2017/18-utgaven av touren.



(©NTB/TV 2)