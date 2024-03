– Jeg tipper vel at de gleder seg like mye som meg – kanskje mer, sier den norske 29-åringen.

Hun setter seg ned på en svart plaststol i den 18 grader varme katalanske vårsolen.

TV 2 møter henne på hennes hjemmebane Estadi Johan Cruyff.

Hit skal Brann komme på besøk om knappe to uker, men først skal Graham Hansen og det spanske stjernegalleriet reise til Bergen for å spille den første av to kvartfinaleoppgjør i Champions League.

– Det er jo en spesiell kamp det å få lov til å spille sluttspillsrunde for sin klubb – for min del for Barcelona og for deres del for Brann. Jeg tror det kommer til å bli veldig gøy, sier hun.



At et norsk lag skulle stå som ett av de åtte beste lagene i Champions League denne sesongen – selv med en litt heldig gruppespilltrekning – hadde hun absolutt ikke trodd.

– Jeg tror egentlig ingen trodde på det, sier Graham Hansen til TV 2.

– Lyon var tøffe, men de to andre lagene skulle og burde de slå. Det gjorde de. Litt flaks har de hatt, men kampene skulle vinnes også. Det gjorde de også. Så det har vært gull verdt.

Men den norske Barcelona-profilen har virkelig latt seg imponere av det rødtrøyene har vist denne vinteren.

– De prøver å spille fotball og har en veldig tydelig tilnærming til hvordan de ønsker å fremstå på banen, sier Graham Hansen.

– De ønsker å bruke ballen på en veldig systematisk måte for å komme seg til motstanderens mål. Det er ikke så mange lag som tør å prøve på det når det er så mye som står på spill, forklarer hun.

Slik imponerte Brann mot Lyon:

Kantspilleren er spent på hvordan bergenserne vil se ut når hun og resten av de regjerende Champions League-mesterne kommer på besøk til Åsane Arena denne uken.

Da er jo spørsmålet de fleste lurer på: Har Brann egentlig noen sjanse?

– Man skal aldri si aldri, men det er vi som er store favoritter. Det tror jeg alle vet, svarer Graham Hansen med et lurt smil.

Hun gleder seg til å spille foran den svært engasjerte Brann-fansen – som sørget for at samtlige billetter ble revet bort på 13 minutter.

– Det er veldig kult at man som supporter har så troen på laget sitt som de har i Bergen. Da blir det ekstremt bra stemning på tribunen, sier hun.

– Vi er forberedt på at det blir en tøff bortekamp, men en kamp vi skal vinne. Det må vi være ærlige å si selv om vi skal ha respekt for at det er deres hjemmebane. Vi vet at vi må være på vårt beste for å dra derfra med en seier.

Første kvartfinale mellom Brann og Barcelona ser du onsdag 20. mars kl. 21.00 på NRK 1 eller du kan følge kampen i TV 2s livesenter.