Dette tjener Brann på Champions League-eventyret

Branns kvinnelag hadde ingen problemer med å forsvare 4-0-ledelsen fra Glasgow og ta seg inn i Champions League for første gang i klubbens historie. Etter 2-0-seieren på Brann stadion venter gruppespill i Champions League for den regjerende norske mesteren.

Der venter potensielle stjernemotstandere, men også en solid slump penger fra Uefa.

– Har ikke finregnet på dette

Klubben får 300 000 euro (ca. 3,5 millioner kroner) for å kvalifisere seg for gruppespillet. Dette kommer i tillegg til bonusen på 100 000 euro (ca. 1,2 millioner kroner) Brann fikk for å vinne playoff-kampen mot Glasgow.

Spillerne på laget har forhandlet seg frem forhandlet seg til en bonus som tilsvarer 25 prosent av inngangspengene. Det blir rundt 50 000 kroner per hode, skriver BA.

>

Uefa utbetaler 50 000 euro (ca. 585 000 kroner) for hver seier i gruppespillet. Uavgjort gir 17 000 euro (ca. 200 000 kroner). Dersom Brann skulle overraske og vinne gruppen sin, venter en ekstrabonus på 20 000 Euro (ca. 235 000 kroner). De to beste lagene i gruppen går til kvartfinale. Det utløser en utbetaling på rundt 1,9 millioner kroner.

Selv om sportslig suksess utvilsomt vil gjøre Champions League til en lukrativ inntektskilde, påpeker daglig leder Christian Kalvenes at det påløper en del utgifter knyttet til turneringen.

– Vi har ikke finregnet på dette, og det er noe vil vil se på når vi har klarhet i kostnader på fly, hotell osv til de ulike bortekampene. Vi har et utgangspunkt på at dette er et nullspill, med erfaringene som Rosengård gjorde seg i fjor, skriver han i en epost til TV 2.



Han bekrefter at Brann også har prestasjonsrettede avtaler med samarbeidspartnere/sponsorer som blir utløst ved deltakelse i gruppespill.

– Dette har vi på noen avtaler, skriver han.

I tillegg kommer billettinntekter fra kampene. I utgangspunktet skal Brann sine Champions League-kamper spilles på Åsane Arena. Det kom frem i både Bergens Tidende og Bergensavisen forrige uke.

Årsaken er at Brann skal legge nytt gress på Brann Stadion.

Etter at Champions League-plassen onsdag ble sikret, skal klubben sjekke om det lar seg gjøre å spille noen av kampene på Brann Stadion. Rundt 6800 tilskuere så Brann vinne mot Glagow på Stadion. Kapasiteten på Åsane Arena er 3300.

– Vi har hele tiden hatt et inntrykk av at man må spille på den samme hjemmebanen i gruppespillet til Champions League, men nå som vi har kommet der, vil sjekke mulighetene for å bruke to hjemmebaner, sier Kalvenes, til BA.

– Ekstremt viktig

Det er ikke bare Brann som nyter godt av Champions League-spill.

– For norsk fotball generelt vil jeg si at dette er ekstremt viktig. Nå har vi endelig fått et lag inn i gruppespillet og det gleder hele Fotball-Norge, sier Steinar Nilsen, sportssjef i Norsk Toppfotball Kvinner.

– Dette er vi forferdelig stolte over, legger han til.

Når det regner på presten, så drypper det på klokkeren. Nilsen forteller at Brann-suksessen gir penger i kassen til de andre klubbene i Toppserien.

– Når vi får et lag som kvalifiserer seg til Champions League, så gis det en pott fra Uefa som fordeles på alle klubbene. Det er vel i overkant av fem millioner kroner som fordeles til de andre klubbene, det er veldig viktige penger som øremerkes utvikling av nye spennende spillere som skal opp og frem, sier Nilsen.



TV 2-ekspert Ingrid Ryland påpeker at det har skjedd en endring rundt premiepengene i kvinnefotballen.

– Det koster også penger å være i Champions League, det er ikke mange år siden det var et tapsprosjekt. Da Lillestrøm kom langt sist gang, tapte de penger på å være i Champions League. Nå tjener man penger på det. Det drypper på spillerne, klubb og resten av Toppserien, sier Ingrid Ryland.

Selv om pengepremiene er større, er det fortsatt et godt stykke frem til summene i herrefotballen. Der gir hver seier i Champions League nærmere 6 millioner kroner. Deltakelse i gruppespillet gir 182 millioner kroner.

Trekningen for gruppespillet gjennomføres fredag kl. 13. Brann er seedet i pott 4 sammen med Ajax, Paris FC og Eintracht Frankfurt.

Les: Røper drømmemotstander

Bergenserne skal møte ett lag fra pott én, ett lag fra pott to og ett lag fra pott tre.



Slik ser seedingen ut:

Pott 1: Barcelona, Bayern München, Lyon og Chelsea

Pott 2: PSG, Slavia Praha, Real Madrid og Rosengård

Pott 3: St. Pölten, Benfica, Häcken og Roma