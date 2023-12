Dette skal Lucas Braathen gjøre nå

NYE TIDER: Eks-alpinist Lucas Pinheiro Braathen går noen spennende måneder i møte. Her avbildet på den røde løperen sammen med sangeren Hillari på P3 gull i november. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Lucas Braathen (23) letter på sløret om sine framtidsplaner etter at han la opp som alpinist.

Lucas Braathen overrasket stort da han valgte å legge opp som alpinist bare dager før verdenscupåpningen i oktober.

I tiden etter har den fargerike idrettsprofilen vært opptatt av å finne neste steg i karrieren.

De siste ukene har Braathen feriert i Brasil.

Nå har 23-åringen lagt planer for den neste tiden.

I en pressemelding kommer det fram at idrettsprofilen går videre med flere av de store sponsorene sine, deriblant Atomic.

Design og utvikling

I første kvartal av det kommende året skal Braathen blant annet være med på å utvikle Atomic sine skimodeller, og jobbe med design og testing av deres produkter.

– Dette gleder jeg meg veldig til. Det å kunne fortsette jobbingen for Atomic etter at jeg stoppet min egen alpin-karriere er fantastisk. Det blir spennende å jobbe både på det kreative, samt den tekniske utviklingen med Atomic, sier Braathen.



– Vi synes det er svært spennende å få være med på det neste kapitlet innen ski og kreativitet med Lucas, sier James Fairbank, VP Marketing hos Atomic.



– Føler meg privilegert

Også avtalen med Oakley og Red Bull videreføres. For sistnevnte skal han jobbe med ulike medieprosjekter og innholdsproduksjon.

I pressemeldingen kommer det også fram at Braathen i løpet av de neste dagene vil lansere sin egen net-shop hvor han vil selge sin egen halsvarmer.

– Jeg føler meg så privilegert for at jeg med disse mulighetene fortsatt får kjøre litt fort på ski i vinter. Det blir gøy imellom perioder med arbeid som gir meg en sjanse til å få et utløp på ideene mine, sier han.



TV 2 møtte Braathen som DJ i høst. Der vartet han opp med en helfrekk parodi: