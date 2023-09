Dette sier Riise etter avgangen

>

Fredag morgen kom nyheten om at Hege Riise fratrer i sin stilling som landslagssjef. Først ble det meldt at Riise ikke kom til å være med på pressekonferansen på Ullevaal, men et stykke ut i seansen dukket hun opp.



– Nå er det en sporendring. Jeg må si VM var krevende, ikke bare sportslig. Det har vært utfordrende dager, sier Riise.

– Det er godt å kjenne at fokuset nå rettes fremover. Jeg gleder meg til å ta fatt på nye oppgaver i og med gode kolleger i eliteavdelingen.

– Jeg vil takke for telefoner og meldinger om å kommentere artikler. Som dere nå skjønner var ikke det mulig for meg. Jeg vil også si at avisoppslag som foreligger denne uken er vondt og overraskende å lese. Det er ikke i henhold til min virkelighetsoppfatning.

Onsdag erfarte TV 2 at det er intern misnøye med landslagets assistenttrener Monica Knudsen rundt hennes kommunikasjon og kompetanse.



– Jeg kjenner meg ikke igjen i bildet som er tegnet.

Den avtroppende treneren håper det blir mindre støy fremover.

– Nå håper jeg det blir ro rundt laget. Og at absolutt alle møter opp på Ullevaal i september og støtter laget. Jeg vil takke for året som har vært.

Innrømmer skuffelse

Til TV 2 forteller Riise om hvorfor hun ville være med på pressekonferansen.

– Det var viktig for meg å få takket av og sagt litt i dag, sier Riise til TV 2.



– Er du overrasket over at du står her ett år etter ansettelsen?



– Ja, det var ikke det som var planen, verken for NFF eller meg. Men det er ikke ting som jeg kan dvele med.



– Før VM så bestemte jeg meg for å ikke lese for mye medier. Akkurat det som er blitt skrevet og sagt har jeg holdt meg litt unna. Det er vanskelig å ikke plukke opp det. Men det med åpne diskusjoner, konflikthåndtering hvis vi kommer til det, er best å håndtere det innad.

– Har du kjent på en skuffelse at det ikke alltid er blitt holdt internt?

– Ja, ja. Det har jeg.