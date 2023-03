Dette sier hun om landslaget

Kristine Stavås Skistad viste at formen fortsatt er inntakt under teamsprinten på Tolga. Foto: Terje Bendiksby

Kristine Stavås Skistad avsluttet verdenscupen med fire strake seire. Onsdag forlenget hun seiersrekken, da hun tok NM-gull på sprintstafett for Konnerud.

For 24-åringen betydde det mye å stå øverst på pallen i klubbdressen.

– Det var viktig for oss å vinne. De (Konnerud) gjør mye for oss og det er fint å kunne gi denne triumfen tilbake, sa Skistad etter at NM-gullet var sikret.

Konnerud med Kristine Stavås Skistad og Maria Hartz Melling vant lagsprinten i NM på ski. Byåsen tok sølv, mens Asker ble nummer tre. Foto: Terje Bendiksby / NTB Foto: Terje Bendiksby

I gang med beslutningen

Men spørsmålet alle er spente på, er hvorvidt den eksplosive langrennsløperen forsetter satsningen i klubben, eller takker ja til plass på landslaget.

Sist hun var en del av Skiforbundets lag var som utøver på rekruttlandslaget mellom 2019 og 2021. Resultatene i den perioden var blytunge.

Kristine Stavås Skistad glemmer nok aldri øyeblikket da hun falt på sprinten under VM i Seefeld. I ettertid ble resultatene svakere, fram comebacket i verdenstoppen denne sesongen. Foto: Hagen, Fredrik

– Det viktigste for meg er å kunne fortsette å gjøre det jeg har gjort nå. At jeg kan fortsette med akkurat den treningen jeg har gjort, sier Stavås Skistad.

Sprintesset bekrefter at prosessen rundt hvordan neste sesong blir seende ut for hennes del er i gang.

– Vi får se hva det blir til. Vi holder på med det nå. Spørsmålet er vel når … ja, eller ja, sier en Skistad kryptisk.

Plutselig skjer det noe ekkelt i løypen

– Hyppig kontakt framover

Det er rimelig sikkert at Stavås Skistad vil få et tilbud fra landslaget basert på sesongens resultater. Spørsmålet er om hun takker ja, og i så fall hvordan opplegget blir.

– Vi er akkurat begynt å se på lag og lagstrukturer, og selvfølgelig er hun et navn som er nevnt da. Det er det ikke tvil om, sier langrennssjef Espen Bjervig.

Espen Bjervig sier at det vil bli samarbeid mellom landslaget og Kristine Stavås Skistad i en eller annen form neste sesong. Foto: Terje Pedersen

Bjervig er fortsatt klar på at det viktigste for forbundet er at Stavås Skistad går fortest mulig på ski, og at det sånn sett ikke er så viktig for han om det er i et klubb- eller landslagsmiljø.

Langrennssjefen bekfrefter samtidig at landslagstrenerne er i kontakt med Stavås Skistad for å finne en løsning for neste sesong.

– Nå er det trenerne som har dialog med henne. Sjur Ole (Svarstad) og Stig Rune (Kveen) kommer til å ha hyppig kontakt med henne framover. Det blir nok et samarbeid i en eller annen form.