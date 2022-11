Nedtur i Nord-Makedonia for de norske basketgutta.

Stortap for basketlandslaget:

BORTESMELL: Landslagssjef Mathias Eckhoff (t.h.) og det norske laget gikk på et stortap mot Nord-Makedonia. Foto: TV 2 Sport 1

Nord-Makedonia - Norge 58-36

De norske basketgutta tapte 36-58 mot Nord-Makedonia i prekvalifiseringen til basket-EM på bortebane torsdag kveld.

Stortapet kan koste dyrt med tanke på avansement.

– Vi må bli gruppevinnere dersom vi skal videre. Derfor er det kjipt å tape med mye poeng her når vi skal møte Nord-Makedonia hjemme i februar. Da skulle vi helst hatt et godt resultat her, selv om det ikke blir seier. Dette resultatet skriker litt krise sånn sett, sa TV 2s ekspertkommentator Stig Omland.

Både Norge og Nord-Makedonia sto med fire poeng etter de to første kampene før torsdagens toppoppgjør i Gevgelija.

22 poeng ble til slutt forskjellen på lagene.

– Nå skal vi ikke forvente at et norsk lag med så små ressurser og omtrent ingen samlingsdøgn skal spille kamp etter kamp som mot Slovakia og Danmark. Såpass realistiske må vi være, sa TV 2-kommentator Christian Paasche.

Norges landslagssjef Mathias Eckhoff var også inne på innbyrdes i en timeout i fjerde periode.

– Poengene betyr noe. Krympe dette til ti, det betyr noe, sa Eckhoff til det norske laget, men det gikk ikke som ønsket.

Norge sviktet fra distanse med null treff på 21 forsøk (!) på trepoenger.

– Det har vært fullstendig natt med skudduttellingen. Det er greit å få unnagjort det før hjemmemøtet med Slovakia, sier Paasche, som sikter til søndagens TV 2 Sport 2-sendte kamp i Haukelandshallen.

Den totale uttellingsprosenten for Norge var på vesle 26,5.