Dette kan ikke Lio svare på

Mens Kåre Geir Lio var håndballpresident, kjøpte håndballforbundet tjenester fra stiftelsen Nordnorsk Lederutvikling (NNL), der Lio tidligere var administrerende direktør.

Nå forventer Stiftelsestilsynet at NNLs eget styre gjør «nødvendige undersøkelser».

– Styret må vurdere om det har forekommet ulovlig utdeling, om der er midler som skal tilbakeføres stiftelsen, og eventuelt følge opp dette, sier seniorrådgiver May Helen Vik i Stiftelsestilsynet til TV 2.

Lio har tjent rundt 1,5 millioner kroner årlig fra NNL, mens han fra 2018 har tjent omtrent det samme fra Norges Håndballforbund (NHF).

Inntekten på rundt 1,5 millioner kroner i NNL har hovedsakelig kommet gjennom oppdrag han har utført for stiftelsens kunder. Ifølge Lio har han jobbet i snitt 35 dager i året for disse pengene.

TV 2 har flere ganger spurt Lio om å være åpen om hvilke kunder han har, og har hatt, i perioden han har vært håndballpresident.

– Det er ingenting å skjule, og det er ingenting problematisk i den kundelista. Det kan jeg si, men det er NNL sin kundeliste, svarer Lio.



– Er det noen av samarbeidspartnerne til Håndballforbundet på din kundeliste?



– Det må jeg sjekke veldig grundig, men det er jeg rimelig sikker på at det ikke er.



SPONSORER OG SAMARBEID: Håndballforbundet har en rekke partnere. Her er Kåre Geir Lio (f.v.), Erik Langerud og Jonas Wille. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Er det, eller har det vært, tidligere samarbeidspartnere av Håndballforbundet på din kundeliste?



– Jeg kan sjekke kundelista mi om det er noe som det kunne være tvil om, eller som kan være utydelig. Det skal jeg sjekke nøye når du spør.



– At du ikke kan utelukke dette på strak arm, illustrerer ikke det litt av problemstillingen i saken?

– Det er litt krevende å huske hva du har gjort hver dag i 7-8 år, og jeg tror jeg vil sjekke det ordentlig for å være presis på det.



– Hvor bevisst har du vært på hvilken rolle du har hatt til enhver tid?



– Veldig bevisst, mener jeg.

Lerøy-ledere på kurs

En av hovedsponsorene til håndballforbundet, Lerøy, har i en årrekke sendt flere av sine ledere på NNL-kurs gjennom datterselskapet Lerøy Aurora.

NNL har også blitt brukt til rekrutteringsprosesser for selskapet.

Samarbeidet startet i 2007, og Kåre Geir Lio har vært tett involvert i lederutdanningen.

ARTIKKEL OM LERØY-SAMARBEID: Denne artikkelen beskriver samarbeidet mellom NNL og Lerøy. Foto: Skjermdump

I et magasin utgitt i 2012 forteller daværende administrerende direktør i Lerøy Aurora om lederprogrammet.

– Idéen kom fra en samtale jeg hadde med Kåre Geir Lio, forklarer hun i artikkelen.

Lerøy ble sponsor av Håndballforbundet i 2014. Året etter ble Lio valgt til håndballpresident, og i 2017 ble han frikjøpt fra jobben i NNL for å jobbe fulltid som president.

Likevel har han fortsatt å heve millionlønn fra NNL.

Det er ukjent hvor tett samarbeid han har hatt med Lerøy etter at han ble frikjøpt håndballpresident.

Selv har Lio oppgitt til TV 2 at han har god samvittighet.

– Jeg har ikke blandet dette på en måte som er av noe økonomisk vinning eller fordel, verken for en NNL-kunde, meg selv eller et håndballforbund. Det har fungert godt, og det har vært full åpenhet omkring det i alle sammenhenger, bedyrer Lio.

– Når skiller du mellom det å være håndballpresident og foredragsholder, og hvordan foregår det konkret?



– Mesteparten av de kundene jeg har hatt i NNL, er kunder jeg hadde lenge før jeg ble håndballpresident, og som har bedt om tjenester senere. Det har ingenting med å være som håndballpresident å gjøre, svarer Lio, og fortsetter:

– Når jeg er håndballpresident, som jeg da er i alle andre sammenhenger, så gir jeg ulike ting.

– Men når jeg da for eksempel har foredrag, eller innlegg, eller den type ting i håndballsammenheng, så gir jeg det selvfølgelig helt vederlagsfritt. Og jeg har også gjort jobber for andre forbud og klubber vederlagsfritt.

PRESIDENT OG FOREDRAGSHOLDER: Kåre Geir Lio har mange oppdrag. Foto: Skjermdump Visit Telemark

– Er det vederlagsfritt hvis du også bruker NNLs tjenester?

– Ja, selvfølgelig er det det. Det er en vurdering som jeg gjør. Hvis jeg er usikker, snakker jeg med rette vedkommende i NNL eller i håndballforbundet.

– Men det er aldri noe stort problem, for det er så stort skille mellom de to variantene.

– Tjener for mye og jobber for mye

I 2006 var Kåre Geir Lio den best betalte topplederen i hele Nordland med 2,1 millioner kroner i årslønn.

– Jeg tjener for mye og jeg jobber for mye, uttalte han til Avisa Nordland, og anslo at han jobbet 3000 timer og hadde 185 reisedøgn.

TV 2 har kartlagt Lios lønnsutvikling i stiftelsen NNL.

I 2012, da Lio ikke var håndballpresident, tjente Lio om lag to millioner kroner i året.

I 2021 lå NNL-lønnen på rundt 1,5 millioner kroner, ifølge skattelistene.

Dette har Lio tjent: 2012: 2 037 561 kroner 2013: 2 080 175 kroner 2014: 1 511 556 kroner



Valgt til Håndballpresident i mai 2015



2015: 1 541 743 kroner (119 084 fra Håndballforbundet) 2016: 2 141 157 kroner (122 000 fra Håndballforbundet)



Frikjøpes som Håndballpresident i 100% stilling fra juli 2017



2017: 2 860 295 kroner (890 479 fra Håndballforbundet) 2018: 3 055 616 (1 346 000 fra Håndballforbundet) 2019: 2 635 766 (1 571 000 fra Håndballforbundet) 2020: 2 541 223 (1 538 000 fra Håndballforbundet) 2021: 3 151 919 (1 502 000 fra Håndballforbundet)

Inntekt fra Norges Håndballforbund er både lønn og godtgjørelser.

Kilde: Norges Håndballforbund og Skattelister.

Ifølge Lio hadde han da trappet betydelig ned i NNL som følge av presidentvervet.

– De siste fire årene har jeg jobbet i snitt 35 dagsverk per år for NNL, oppgir Lio til TV 2.



– Er det innenfor å ha en så god inntekt fra en stiftelse ved å jobbe så lite som 35 dager?



– Det er det er prisen for den type tjenester. Vi ligger verken høyt oppe eller langt nede. Vi ligger en plass i midten, tror jeg, og det er en tjeneste som kundene betaler for.



Forventer undersøkelser

Ifølge stiftelsesloven skal godtgjørelser «stå i rimelig forhold til det arbeid og ansvar som følger med vervet eller stillingen.»



– Godtgjørelse som er for høy vil innebære en utdeling fra stiftelsen. Alle utdelinger skal være innenfor formålet, hvis ikke vil det innebære en ulovlig utdeling, sier Seniorrådgiver May Helen Vik i Stiftelsestilsynet.



Loven har også klare retningslinjer for habilitet.

Vik forklarer følgende:

*Et styremedlem eller daglig leder vil normalt være inhabil i saker som gjelder inngåelse av avtaler hvor vedkommende selv eller nærstående er avtalemotpart og i saker som gjelder utdeling til vedkommende selv eller vedkommedes nærstående.

*Dette gjelder ikke bare vedkommede personlig, men også der denne sitter i enkelte typer roller/verv, eksempelvis styremedlem og daglig leder, i en samhandlende organisasjon.



KJØPTE TJENESTER: Generalsekretær Erik Langerud og Håndballforbundet kjøpte tjenester fra NNL, stiftelsen der Kåre Geir Lio var administrerende direktør. Foto: Javad Parsa

– Generelt er reglene slik at dersom stiftelsen gjør avtaler med nærstående av stiftelsen så må styret i stiftelsen sørge for at habilitetsreglene er overholdt og at pris og andre kontraktsvilkår er markedsmessige. Hvis ikke vil det innebære brudd på stiftelsesloven og kravene til forsvarlig forvaltning av stiftelsen, sier Vik.



Nå forventer tilsynet at NNL sitt styre ser på saken.



– På bakgrunn av de forhold som nå er kommet frem, forventer vi nå at styret setter seg ned og gjør nødvendige undersøkelser og tiltak for å sikre at stiftelsens transaksjoner, i form av salg av tjenester, honorarer m.m., er lovlige. Styret må vurdere om der har forekommet ulovlig utdeling og om der er midler som skal tilbakeføres stiftelsen, og eventuelt følge opp dette. Om styret i en stiftelse ikke retter opp i forhold eller forvalter i strid med stiftelsens interesser og den kunnskapen de har fått, vil Stiftelsestilsynet til enhver tid kunne vurdere bruk av aktuelle virkemidler, herunder tilsyn og bruk av reaksjoner, sier Vik.