Dette kan forverre RBK-krisen

FORLENGER HAN?: Ole Sæter storspilte og scoret et praktmål for Rosenborg mot Lillestrøm, men spissens kontrakt med trønderne går ut etter sesongen. Foto: Ole Martin Wold

– For en poengmessig, i hvert fall, katastrofal inntreden han har hatt i sin midlertidige trenerrolle på Lerkendal.

Det sa TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah om Svein Maalens tid som hovedtrener på Lerkendal – etter at RBK raknet mot Lillestrøm.



Tre kamper. Tre tap. Tolvte plass – tre poeng over nedrykksstreken. Det er fasit for Svein Maalen så langt i Rosenborg.

Men også utenfor banen kan RBK møte utfordringer framover. De har nemlig en rekke nøkkelspillere som ikke ønsker å forlenge kontraktene sine med klubben.

Ole Sæter, André Hansen, Carlo Holse og Edvard Tagseth har alle takket nei til ny kontrakt – og de to førstnevnte har kun kontrakt ut året.

Ole Sæter (27) svarer følgende på et spørsmål om hvor sannsynlig det er at han forlenger kontrakten med RBK:

– Det kan jeg ikke kommentere. Nå vil jeg fokusere på å vinne kamper, så har jeg folk som jobber med det. Det samme har Rosenborg, så de får ta seg av det, sier han om en potensiell forlengelse med RBK.

Han står nå fritt til å forhandle med andre klubber. Daglig leder i Rosenborg, Tore Bjørseth Berdal, fikk også spørsmål om Sæters framtid.

– Han har kontrakt ut året, og det er det vi forholder oss til. Så får vi se om vi får til noe.

– Prøver dere hardt?

– Vi prøver hardt, vi gjør jo det. Vi har lyst til å beholde Ole. Det har vi sagt, og det står vi for, sier Berdal til TV 2.

– Vil kunne si noe dumt



Etter det TV 2 erfarer, skal Carlo Holse (24) være ønsket av Bodø/Glimt. Dansken var ordknapp om framtiden sin etter LSK-kampen.

– Hva kan du si om din egen framtid?

– Det har jeg ingen kommentar til. Akkurat nå kjører kampen i hodet mitt, og jeg vil kunne si noe dumt dersom jeg uttaler meg om det nå, sier 24-åringen til TV 2.

ØNSKET: Etter det TV 2 erfarer, skal Carlo Holse være på ønskelisten til Bodø/Glimt. Foto: Ole Martin Wold

Berdal fikk spørsmål om Carlo Holses framtid, i lys av Glimt-interessen.

– Sånn er det. Gode spillere er ettertraktet, og Carlo er jo en av dem, sier Berdal til TV 2.

– Er det vanskelig å resignere spillerne deres?



– Jeg vet ikke om det er ekstra vanskelig nå. Jeg tror egentlig dette er en ganske standard prosess, sier han og fortsetter:

ER I DISKUSJONER: Berdal forteller at de er i diskusjoner med spillere. Foto: Joakim Halvorsen

– Man er i diskusjoner med spillere – stort sett hele tiden. Man går litt fram og tilbake. Slik fungerer forhandlinger. Jeg synes vi har en ganske god prosess på det, egentlig, sier Berdal om kontraktssituasjonene.

Må selge før man kan kjøpe

Mange Rosenborg-supportere ønsker nok å se klubben forsterke laget i sommervinduet, men Berdal forteller at klubben må selge før de kan kjøpe spillere.

– Sånn som det er nå, så har vi en veldig stor stall. Vi har fått tilbake en del spillere som har vært på utlån. Vi må selge før vi kan kjøpe, sier Berdal til TV 2.

En av spillerne som er tilbake fra lån er Noah Jean Holm (22). Han har vært lånt ut til franske Reims, men bekrefter til TV 2 at han er tilbake i Rosenborg.

– Jeg blir Rosenborg-spiller, og det er her jeg har lyst til å være. Akkurat nå er det best for meg å være her, i kjente rammer, sier 22-åringen til TV 2.