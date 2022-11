Dette irriterer Drillo grenseløst

Uthaling av tid er et av fotballens største irritasjonsmomenter, ikke minst for spillere og supportere av laget som desperat jager scoring.

I Qatar-VM har tilleggsminuttene så langt sprengt de normale rammene for overtid:

Totalt 100 (!) minutter ble lagt til på den ordinære spilletiden i løpet av de seks første kampene.

– Et jævla problem

Selv om flere stiller seg positive til nyvinningen, er Egil «Drillo» Olsen mer avventende.

– Jeg har ikke klart å irritere meg veldig over at det er lagt til for lite tid tidligere, sier den tidligere landslagssjefen.

Derimot irriterer han seg grenseløst over det dommerne fortsatt ikke tar tak i, og som han ønsker å se gule og røde kort for.

– Et klassisk eksempel er når et lag for eksempel leder 1-0 på slutten av kampen. Keeperen plukker ned et innlegg, det er ikke en spiller i nærheten, men så legger han seg ned og blir liggende i ti sekunder før han reiser seg. Sånne ting må dommerne begynne å slå ned på, og gi kort for drøying av tid. Det er naturligvis negativt for fotballen. Folk liker ikke å se på drøying av tid, sier Drillo engasjert.

SENSASJON: Saudi-Arabias keeper Mohammed Al-Owais begynte etter hvert å ruge lenge på ballen mot Argentina, der underdogen tok en sensasjonell 2-1-seier. Foto: Ebrahim Noroozi

For i hans øyne er det en mager trøst med mer tilleggstid hvis tidstyvene ikke straffes tilstrekkelig.

– Noe annet jeg synes er ille er når et lag leder, en spiller får en liten dult i skuldra og hiver seg ned. Der er dommerne altfor slappe. At de ikke tar tak i den type filming.... du ser det nesten i hver kamp!

– Dommerne tør kanskje ikke gi gult kort hvis spilleren faktisk har grunn til å ligge nede?

– Hvis de bommer én av hundre ganger får de heller gjøre det, for å bli kvitt et jævla problem. Jeg tror det er en mye tøffere og bedre måte å bli kvitt uthaling av tid på, enn bare å legge til mer, sier Drillo.

Tror på mindre drøying

Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen, av mange kjent som en av de spillerne i norsk fotball som gjerne tøyer regelverket til det ytterste, er av en litt annen oppfatning.

Han tror det blir mindre drøying av tid dersom det legges til mer.

– Ja, det tror jeg faktisk. Innstillingen min som spiller har vært at hvis jeg kan dra ned tempoet, vinner jeg på å gjøre det. Den faktiske tiden får vi ikke igjen, selv om dommeren sier at han skal legge til, sier Heltne Nilsen.

TØYER GJERNE REGLENE: Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen er ikke i tvil om at det lønner seg å hale ut tiden, selv om dommerne sier de skal legge til tid. Foto: Bjørnar Morønning / NTB Foto: Bjørnar Morønning

Han har registrert VM-trenden med at kamper varer mye lenger enn de vanligvis gjør.

– Jeg synes det er helt OK. Den effektive spilletiden er ikke mer enn 60 minutter totalt, om vi er heldige. Det er helt klart et argument for å ha mer tilleggstid. Nå tar vi hensyn til dem som drar ned tempoet. Veldig mye ansvar ligger på dommerne, som ikke må la seg lure av drøying og kramper, sier Heltne Nilsen.

I VM har fjerdedommer et ansvar for hvor mye tid som skal legges til for tapt spilletid, mens VAR-rommet holder kontroll på tiden som går med til å sjekke diverse situasjoner ute på banen.

Mindre tilfeldig

Dommersjef i NFF, Terje Hauge, sier tilleggstiden i VM framstår mer systematisk enn det som har vært normalen tidligere.

– Før har kanskje fjerdedommer tatt en cirkatid: så mange skader, så mange innbyttere, så mange gule kort, og så utgjør det kanskje 3-4 minutter. Mens nå er man litt mer nøyaktig med klokka si, starter og stopper, og ser hvor mye tid man har mistet ved forskjellige typer stopp, sier han.

DOMMERSJEF: Terje Hauge er dommersjef i NFF. Foto: Marit Hommedal / NTB Foto: Marit Hommedal

Han betegner de tillagte minuttene i VM så langt som «ekstremt høyt».

Når det gjelder Drillos kjepphest om tøffere dommere i møte med uthaling av tid, for eksempel når keepere legger seg ned med ballen uten at noen er i nærheten, svarer Hauge at det ikke nødvendigvis er så lett som det høres ut.

– Her i Norge har vi ikke rammet inn denne type hendelser som usportslige. Men dommere må selvfølgelig vurdere hvert enkelt tilfelle. Hvis vi mener keeper bruker unødig lang tid, skal det legges til tid. Så må vi snakke med keeperen og si «hallo, dette gjør du ikke flere ganger».

– Men det er ikke grunnlag for kort første gang det skjer?

– Nei, det er det ikke, sier Hauge.