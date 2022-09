– Dette har vært en glemmesesong for Foss

I oppkjøringen til det italienske treukersrittet for fire måneder siden gikk Jumbo-Visma-rytteren på en smell i høyden. Han var dermed langt unna å følge opp den oppløftende 9. plassen i sammendraget fra samme ritt året før - selv om han var belønnet med kapteinsansvaret i prestisjerittet.

Siden har det bortimot vært stille fra 25-åringen fra Vingrom.

Bortsett fra NM i juni - der han ble norgesmester på tempo - har Foss kun syklet tre ritt etter at han fullførte giroen.

Og det mest foruroligende: For en måned siden måtte han ta nok en pause fra treningen for å starte på nytt.

– Det har stanget litt, innrømmer han overfor TV 2 fra hotellsengen i Gerringong i Australia.

– Sliter med å holde meg våken

Der er han på plass for å lade opp til søndagens VM-tempo - der han stiller til start for Norge sammen med Andreas Leknessund.

VM-DUO: Sammen med Andreas Leknessund (t.v) sykler Tobias Foss den 34.2 km lange tempoen i Wollongong for Norge. Foto: Kurt Asle Arvesen

– Jeg prøver å holde meg våken for harde livet. Den indre klokka har gått totalt i surr, sier han med et smil.

Foss ankom nemlig Australia tidligere denne uka direkte fra Canada, der han som hjelperytter for lagkamerat Wout van Aert viste prov på god form.

Det er en følelse som har vært sjelden tidligere denne sesongen.

Egentlig skulle Jumbo-Visma-rytteren syklet Vuelta a Espana, som ble avsluttet sist søndag. Men i forkant av dette gikk han på en ny karamell i høyden.

Slik sendes sykkel-VM på TV 2 Søndag 18. september: Tempo kvinner, elite. På TV 2 fra kl. 01.25. Ingen nordmenn Tempo menn, elite. PÅ TV 2 fra kl. 05.30 Norske: Andreas Leknessund/Tobias Foss Mandag 19. september: Tempo U23. På TV 2 Sport 2 fra kl. 05.10. Norske: Søren Wærenskjold, Ringerike SK/Uno-X Pro Cycling Team Tirsdag 20. september: Tempo junior kvinner. PÅ TV 2 Sport 2 fra kl. 01.20 Ingen norske Tempo junior menn. PÅ TV 2 Sport 2 fra kl. 05.10 Norske: Jørgen Nordhagen, Lillehammer CK Onsdag 21. september:

Tempo mixed stafett. På TV 2 Sport 2 fra kl. 06.10 Ingen norske Fredag 23. september:

Fellesstart menn junior. På TV 2 Sport 2 fra kl. 00.05 Norske: Jørgen Nordhagen, Lillehammer CK Mikal Grimstad Uglehus, Bergen CK Johannes Kulset, Ringerike SK Jesper Stiansen, Kristiansands CK Kasper Haugland, Lillehammer CK Fellesstart menn U23. På TV 2 Sport 2 fra kl. 04.50 Norske: Søren Wærenskjold, Ringerike SK/Uno-X Pro Cycling Team Per Strand Hagenes, Sandnes SK/Jumbo-Visma Development Team Tord Gudmestad, Stavanger SK/ Uno-X Pro Cycling Team Embret Svestad-Bårdseng, IF Frøy/ Team Coop Lørdag 24. september: Fellesstart kvinner junior. På TV 2 Sport 2 fra kl. 23.50 (fredag kveld) Ingen norske Fellesstart kvinner elite. På TV 2 fra kl. 04.15 Norske: Katrine Aalerud, Vestby SK/Movistar Team Women Marte Berg Edseth, Ringerike SK/Uno-X Pro Cycling Team Mari Hole Mohr, Stavanger SK/Team Coop-Hitec Products Anne Dorthe Ysland, Gauldal SK/UNO-X Pro Cycling Team Ingvild Gåskjenn, Horten OCK/Team Coop-Hitec Products Søndag 25. september: Fellesstart menn elite På TV 2 fra kl. 02.00 Norske: Sven Erik Bystrøm, Stavanger SK/Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux Alexander Kristoff, Stavanger SK/Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux Rasmus Tiller, Lillehammer CK/Uno-X Pro Cycling Team Anders Skaarseth, Lillehammer CK/Uno-X Pro Cycling Team Andreas Leknessund, Ringerike SK/Team DSM Tobias Foss, Lillehammer CK/ Jumbo-Visma

– Frem til NM gikk det bra, men da jeg trente mot vueltaen så skjedde det samme som før giroen. Kroppen låste seg rett og slett. Den gikk i vranglås. Jeg pushet hardt på trening over et par uker, men kroppen oppførte seg ikke normalt. Det lugget litt i restitusjonen. Ettersom dette var andre gang så dro jeg i håndbrekket.

Sendt til undersøkelser

Planene om å sykle det spanske treukersrittet ble kansellert og Foss ble sendt til undersøkelser.

– Vi tok tester for å finne ut hva som forårsaket problemene. Konklusjonen var at kroppen trengte ekstra hvile. Det var rett og slett overbelastning. Selv om det var kjipt å kaste inn håndkleet, så var det nødvendig, innser han.

Foss setter det på kontoen for å være overivrig.

– Det var samme greia før giroen. Ettersom dette var et stort mål for meg så pushet jeg på for hardt. Da ble det ekstra belastning for kroppen. Da giroen gikk i vasken ble vueltaen et stort mål. Da ble jeg nok en gang for ivrig. Det er kjedelig at det endte sånn, men jeg overlever dette også, sier den sindige rytteren.

TV2s sykkelekspert Magnus Drivenes hadde store forventninger til Foss foran denne sesongen og føler med rytteren som er inne i sin tredje sesong for det nederlandske storlaget.

– 2022 har vært et år å glemme for Tobias Foss. At han har gått på høydesmell to ganger, viser litt hvor små marginer det er før det bikker over i toppidrett. Vi får håpe at Foss og Jumbo-Visma har tatt lærdom av dette til kommende år, sier han.

Da vueltaen gikk i vasken tok Andorra-bosatte Foss en pause fra sykkelen for å starte på nytt opp mot VM.

– Hvilke grep må man ta for at dette ikke skal skje igjen?

– Man lærer jo av de feilene man gjør. Det handler om å ta mer hensyn når man bor i høyden og ha større forståelse for hvordan kroppen fungerer. Kroppen trenger skikkelig hvile. Man må gi kroppen det den trenger, så fikser den resten selv.

– Er det aktuelt å slutte med høydetrening?

– Nei, men man må være mer sparsommelig, svarer Foss.

Har topp-5 i sikte

Etter å ha syklet Deutschland Tour og to ritt i Canada de siste ukene føler han at kroppen spiller på lag igjen.

– Det var gøy å reise til Canada og hjelpe Wout van Aert, som var en stor favoritt. Da er det viktig at vi som er rundt ham er hundre prosent klar for oppgaven. Det var godt å se at formen går i riktig retning. Det gir meg en god følelse og en god inngang inn mot VM.

KLAR: Norgesmesteren fra tempo i sommer håper å kunne kjempe om en topp-5-plassering på VM-tempoen. Foto: Kurt Asle Arvesen

Dette blir hans første VM som senior. Han skal både sykle søndagens tempo og fellesstarten ei uke senere, der Alexander Kristoff er kaptein for det norske laget.

– Jeg synes at det var lovende takter fra Foss i rittene i Canada, der han gjorde en god jobb som hjelperytter for Wout Van Aert. Topp 15 bør være et mål, men på en god dag er han kapabel til å gjøre det enda bedre, men formen hans er et usikkerhetsmoment, sier Drivenes.

Tempoløypa i Wollongong er 34,2 km lang. Da TV 2 snakket med Foss hadde han fortsatt ikke vært ute og testet det som venter, men ut fra det han har lest seg frem til skal den passe ham bra. Den er både kupert og teknisk, noe som kan gjøre det litt utfordrende for Filippo Ganna (Italia) å ta sitt tredje strake VM-gull på tempo.

– Jeg gleder meg til mitt første VM som senior. Jeg håper på topp-10, kanskje til og med topp-5 på tempoen. Men det er mange sterke ryttere til start, så det blir tøft.