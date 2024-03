Dette har han aldri sagt høyt før: – Ikke turt å si det

Intervjuavtaler med fotballspillere før klokken 07.00 er langt fra hverdagskost.

Frokostinvitasjoner med mennesker iført supermann-slåbrok og «bjønnfett» før soloppgang har vel heller aldri skjedd for undertegnede.

Skjer det, så må det nesten skje hos en viss Ole Sæter. Klokken 06.45 åpner han døren for TV 2 – proppfull av energi.

TACO-FROKOST: Hjemme hos løven fra Singsaker er ikke matvanene som hos folk flest. Foto: Per-Atle Karlsen

– Jeg tror aldri jeg kommer til å bli en sånn som tenker at «ah, Ole Sæter du er så Gud og så forbanna stor», sier Sæter, før han fortsetter etter en liten tenkepause.

– Men så er jeg jo det, vet du. Jeg er klink fasit-fyr. Hvorfor er ikke flere som meg? Det tenker jeg, og det er noe jeg mener. Jeg synes jo sånt er artig, og jeg synes det er så klink fasit å kunne si sånne ting om seg selv. Selv om jeg går med en kneskade, så er jeg dritartig å være rundt.



– Ikke turt å si høyt

En drøy uke før seriestart disker RBK-spissen altså opp med taco-frokost. I et antrekk Sæter verdig suser han rundt på kjøkkenet i et beundringsverdig tempo.

Klokken 07.08 er tacoen servert.

FORNØYD: Så glad blir Ole Sæter når tacolefsa han selv har disket opp blir en suksess. Foto: Per-Atle Karlsen

– Jeg er litt i fyr og flamme. Det er jo fordi at «Sæter’n» har vært lenge uten mediene og vi priser oss lykkelige for at vi er i rute. Det er jo essensen her, i hvorfor TV 2s reporter sitter og spiser taco hjemme hos meg klokka halv åtte.

For tacoen serveres nemlig med en gladnyhet fra spissen som har vært ute med en kneskade stort sett hele oppkjøringen.

– Det er ikke før nå at jeg tenker at jeg skal spille seriestarten. Jeg har ikke vært i nærheten av den tanken. Jeg har jo ikke turt å si det. Jeg har ikke sett på kalenderen i det hele tatt. Jeg har tatt dag for dag og håpt på at ting er fint når jeg våkner neste morgen, sier han og fortsetter:

FRISKMELDER SEG SELV: Ole Sæter har planer om å være på banen når Rosenborg tar imot Sandefjord 1. april Foto: Per-Atle Karlsen

– Jeg har ikke turt å være innom noen andre tanker. Fallhøyden er så seriøst stor om man begynner å ta sånne ting på forskudd. Du blir så slått i trynet. Så kan det alltids komme andre ting, det kan skje med alle, men det er første gang at man på en måte gleder seg til sesongstart.



– En helt grusom følelse

Skrur vi tiden et par måneder bakover så det imidlertid langt mørkere ut.

I fjor røk store deler av vårsesongen på grunn av en lårskade. Denne vinteren er det kneet, og nærmere bestemt menisken, som har gjort livet surt for RBK-spissen.

PÅ SIDELINJEN: Sammen med spisskollega Noah Holm har Sæter måttet finne seg i å være mye på sidelinjen denne vinteren. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

– Det er definitivt den mest bipolare prosessen jeg har vært igjennom. Før jeg fikk svar så på hva det var, så var det den mest utfordrende prosessen jeg har vært igjennom, fordi hodet ditt er overalt. Du vet at med knær så er det veldig stort spenn i hva alvorlighetsgraden kan være. Det er en smerte jeg ikke har kjent før. Det likte jeg ikke, forklarer Sæter.



Da RBK ankom Marbella for sin andre treningsleir i midten av februar, var det med en usikker Sæter på flyet.

I Spania skulle han sammen med RBKs fysiske apparat, samt Brann-lege Asle Kjellsen, få svar på om han måtte under kniven eller ikke.

– Da vi først ringte Asle var det jo rett og slett fordi jeg bare gikk. Jeg trente helt vanlig styrke, så skulle jeg bare gå og så klarte jeg ikke å gå. Foten min låste seg. Det har vært mange jeg har tenkt at «dette går ikke», og så har jeg gått hjem med en helt grusom følelse. Det har vært det mest utfordrende. Du får ikke fred til hode. Det var litt dommedag da jeg møtte ham på Marbella. Det var enten eller.

HVILER GODFOTEN: Venstreslegga er i ferd med å stilles inn før en ny sesong i Eliteserien. Foto: Per-Atle Karlsen

Motgangens mann

Vel hjemme i Trondheim er trønderens humør langt bedre enn det var på Marbella for en måneds tid siden.

Han unngikk operasjon, kroppen har gitt de riktige svarene og Ole Sæter er i ferd med å bli seg selv lik igjen.

«LØVEN»: Ole Sæter får de svarende han vil ha når han snakker til sitt favoritt-kosedyr. Foto: Per-Atle Karlsen

«Sæter du er best i hele forbanna verden» lyder ordene Sæter sier til sin kosedyr-løve – selvfølgelig er det et kosedyr som tar opp lyd, for så å sende den samme setningen tilbake i retur.



– Jeg synes jo jeg er en fantastisk god fotballspiller, og det er jo trist når fantastisk gode fotballspillere ikke får spille fotball, gliser Sæter.



Til tross for nok et tilbakeslag er han tydelig på at han er bedre enn noen gang.

For han er skader og motgang nemlig bensin.

«MIN TYPE RUS»: Han trives godt med å ha det ukomfortabelt, Ole Sæter. Han tror selv at mye av nøkkelen til hans suksess ligger nettopp der. Foto: Per-Atle Karlsen

– Ukomfortabelt er min type rus. Når jeg har det ukomfortabelt, merker jeg hvor mye mer på tærne jeg er og hvor mye mer lyst jeg har til å ta steg. Jeg hadde aldri vært her hvis jeg alltid hadde valgt det trygge. Aldri. Helt seriøst, da tror jeg at jeg fortsatt hadde spilt i Trond, sier Sæter og sikter til 6. divisjonsklubben han forlot for ni år siden.

Vågal påstand

Nå blir Rosenborg-favoritten etter alle solemerker klar til seriestarten mot Sandefjord 1. april.

ELITESERIENS BESTE SPISS? Selv mener han i alle fall det, Ole Sæter. Foto: Per-Atle Karlsen

Før denne sesongen står trønderen bokført med 30 målpoeng på 33 kamper i Eliteserien, ifølge Transfermarkt.

Selv er han klokkeklar på hvem som er den beste spissen i det norske seriesystemet.

– Det er Ole Sæter, det. Den mest skadefrie? Der er jeg ikke like sikker. Mest kamper i 2024? Ikke like sikker der heller, men jeg har virkelig mål om å hevde meg med de beste og de øverste. Jeg vil vise at jeg absolutt har kapasitet til å henge med der hele veien, sier Sæter, som legger til at minimum 25 fulltreffere er målet denne sesongen.



GÅR FOR JUBEL: Når Sæter sine målsetninger kan RBK-supporterne få mye å juble for denne sesongen. Foto: Per-Atle Karlsen

Avslutningsvis skyter han så inn en kommentar supermann-slåbroken verdig.

– Jeg tror følelsen til folk rundt, Rosenborg-supportere og andre supportere, er at hvis jeg spiller er folk mer trygge på at vi vinner. Jeg tror motstanderlag og supportere er mer nervøse. Da er min oppgave å få til det. Jeg må spille og jeg må holde meg skadefri, sier han bestemt.