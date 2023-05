RBK SUPPORTER: Her sitter Glimt-kapteinen på fanget til farmor Randi med Rosenborg lue og skjerf under cupfinalen i 2003. – Rosenborg var en stor del av oppveksten min, forteller Patrick Berg. Foto: TV 2

Det er cupfinalen i 2003 mellom Rosenborg og Bodø/Glimt på Ullevål stadion.

På tribunen sitter Randi Berg. Hun har to sønner i aksjon ute på gressmatta denne dagen. Runar Berg spiller i gult for Glimt, mens Ørjan Berg er i svart og hvitt for Rosenborg.

På fanget til Randi sitter det en ung herremann på seks år.

– Ja, det er meg, bekrefter Patrick Berg.

Han drar på smilebåndet. Det er første gang han får se reportasjen som ble ligget i arkivene til TV 2 i 20 år.

– Visste du at disse klippene fantes?

– Jeg klarer ikke å huske at det var noen som filmet og intervjuet oss den gangen. Jeg fulgte ivrig med på det som skjedde rundt på stadion ser det ut som. Jeg legger ikke merke til at dere er der ser de ut som, humrer Berg.

FØRSTE GANG: I 20 år har reportasjen fra cupfinalen i 2003 ligger i TV 2 sine arkiver. her får Patrick Berg se seg selv som Rosenborg-supporter, seks år gammel. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Hele familien Berg hadde reist til Oslo denne helgen. Hovedstaden var dekorert i gult, svart og hvitt.

Det var fest i begge leirer.

– Jeg husker cupfinale veldig godt, men ikke så mye av selve kampen. Jeg husker at Lasse, sønnen til Runar, hadde fullt Glimt utstyr på seg, forteller Patrick Berg.

– Jeg ble fly forbannet

På fange til farmor har han både lue og skjer med Rosenborg sine logoer på.

– Planen var vel egentlig at jeg skulle ha litt Rosenborg og litt Glimt klær på meg den dagen, men på kampdagen ble det kun Rosenborg siden Ørjan spilte der, forteller han.

Familien bodde i Trondheim på den tiden da pappa og fotballegende Ørjan Berg spilte der.

JUBEL: Bodø/Glimts Hugo Vetlesen jubler med Patrick Berg etter 4-1 skåring under eliteseriekampen i fotball mellom Bodø/Glimt og Sandefjord på Aspmyra stadion. Foto: Mats Torbergsen

– Jeg så hver eneste kamp på Lerkendal og da heiet jeg på Rosenborg. Jeg har vært interessert i fotball helt siden jeg var liten, innrømmer Glimt-kapteinen.

– Du synger jo til om med på Rosenborgsangen under reportasjen?

– Det er ingen tvil om at Rosenborg var en stor del av liv mitt da jeg var yngre. Jeg var mye med på både treninger og i garderoben etter kamp. Jeg må ærlig innrømmet at det i oppvekst var Rosenborg som gjaldt for min del, forteller han.

Da som nå gikk det mye i fotball.

– Moren min pleier å fortelle en historie om da jeg var rundt ett- og ett halvt år. Det var rett etter at vi hadde flyttet til Trondheim i 1999. Hun tok meg med til Lerkendal. På den tiden hadde Rosenborg tilbud om pass av barna til RBK-spillerne under kamp. Da hadde jeg blitt så fly forbannet at jeg ga klar beskjed om at jeg ville se alt av kamper i stede for barnepass, så det ble med den kampen, humrer han.

– Jeg har sittet og nistirret på hver eneste kamp, minnes Berg.

Uaktuelt med Rosenborg

I 2006 la Ørjan Berg opp, og familien flyttet tilbake til hjembyen Bodø. Da startet fotballkarrieren til Patrick Berg for alvor.

Helt siden 60/ 70-tallet har det vært helt spesielle bånd mellom Bodø/ Glimt og Rosenborg.

Spillere har gått fra Bodø til Trondheim, og det samme har skjedd motsatt vei.

MORSOMT: Patrick Berg drar på smilebåndet når han ser seg selv på fanget til farmor Randi under cupfinalen mellom Bodø/Glimt og Rosenborg i 2003. Da er Glimt-kapteinen seks år gammel. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Spesielt i vår familie så har jo mange spilt i begge klubbene. For min del nå så er det helt utenkelig å spille for Rosenborg. Det er på ingen måte naturlig, forteller han.

Det er ingen tvil om at det er Glimt som nå gjelder.

– Vi hadde noen fine år i Trondheim, og det var superartig å følge med, men det var mest for at Ørjan spilte der, forteller Berg.

Foran oppgjøret mellom Bodø/ Glimt og Rosenborg er det utsolgt på Aspmyra.

Når Patrick Berg står i spillertunellen er det kun ett gult hjerte som banker under drakten til kapteinen.

– Det skal det ikke være noen tvil om i det hele tatt. Den Rosenborg-kjærligheten som jeg engang hadde, den er forsvunnet og borte. Glimt er klubben min og det vil det for alltid være, sier Patrick Berg.