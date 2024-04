Se finalen på TV 2 Direkte og TV 2 Play nå!

Casper Ruud spiller for karrierens største triumf i ATP 1000-turneringen Monte Carlo Masters. I veien står den greske stjernen Stefanos Tsitsipas.

– Dette er stedet å se og bli sett i Europa akkurat nå, sa TV 2s tenniskommentator Sverre Krogh Sundbø ved innmarsjen.

ROMA-LEGENDE: Francesco Totti (t.h.), her sammen med Noemi Bocchi. Foto: TV 2 Direkte / TV 2 Play

Fotballegenden og 2006-verdensmester med Italia, Francesco Totti (47), ser finalen sammen med kjæresten Noemi Bocchi (35).

FORMEL 1-FRI: Charles Leclerc brukte søndagen på tennisfinale. Foto: Valery Hache / AFP / NTB

Formel 1-føreren Charles Leclerc (26), som kommer fra fyrstedømmet, er på plass sammen med kjæresten Alexandra Saint Mleux.

PÅ SEMIFINALENE: George Russell og Chris Froome. Foto: Denis Balibouse / Reurers / NTB

På semifinalene var Formel 1-kollega George Russell (26). Han ble avbildet sammen med den britiske sykkelhelten Chris Froome (38).

– Formel 1-gutta er glade i tennis, kommenterte Sundbø.



TENNISHELT: Boris Becker på plass til finalen i Monte Carlo Masters. Foto: TV 2 Direkte / TV 2 Play

Den tyske tennislegenden Boris Becker (56) vinket til kamera da han ble fanget på tribunen.

– Det er både et par nuller på ligningsverdiene og et par kjente ansikter på de få kvadratmeterne de har klart å presse inn i Monte Carlo, kommenterte Sverre Krogh Sundbø på bildene av stadig flere kjendiser på tribunen.

KLUBBEIER: Russiske Dmitry Rybolovlev (til høyre) er president i fotballklubben Monaco. Foto: Denis Balibouse / Reuters / NTB

Den russiske milliardæren Dmitry Rybolovlev (57) eier fotballklubben Monaco. Han satt på tribunen og fulgte kampen.

Den norske milliardærdatteren Jenny Stray Spetalen (21) har blitt fanget av TV-kameraene flere dager under turneringen. Også under finalen var hun på plass med et norsk flagg i hånden.

NORSK STØTTE: Jenny Stray Spetalen på tribunen under finalen. Foto: TV 2 Direkte / TV 2 Play

Før kampstart i Monte Carlo ble nasjonalsangen til Monaco spilt. Fyrst Albert var naturligvis på plass sammen med familien.

– Det er godt mulig at Monaco er kjent for sitt jetsettliv og mangel på inntektsskatt og tilsvarende, men det er en stolt, liten nasjonal som setter mye høytidelig stemning rundt akkurat denne turneringen, sa Sundbø.

STORTURNERING I MONACO: Fyrstinne Charlène av Monaco (f.v.), prins Jacques av Monaco og fyrst Albert av Monaco. Foto: Valery Hache / AFP / NTB

– Denne turneringen har tradisjoner. Den ble startet tilbake på slutten av 1800-tallet. Den ble for alvor kjent da den ble profesjonell i 1968-1969. De aller beste spillerne gjennom tidene har spilt og vunnet her. Innmarsjen med nasjonalsangen gir et historisk sus og en atmosfære som er litt spesiell for Monte Carlo-turneringen, fulgte TV 2s tennisekspert Christer Francke opp.