– Dette er ren ondskap

– Vanligvis kommenterer jeg ikke rykter, men det finnes en grense som ikke bør krysses, skriver Rose Bertram på Instagram.

Hun er 28 år, jobber som modell og har barn sammen med den tidligere nederlandske landslagsspilleren Gregory van der Wiel (34).

FORELDRE: Rose Bertram har barn med den tidligere fotballstjernen Gregory van der Wiel. Van der Wiel spilte i PSG før Mbappé kom til klubben. Foto: MARK BLINCH

Paret skal ha slått opp i sommer.

Før nyttår spekulerte utenlandske tabloidaviser på om hun hadde begynt å date Kylian Mbappé.

En anonym Instagram-konto, som sprer rykter om kjendiser og har flere hundre tusen følgere, tok det lengre enn som så.

Der ble det påstått at Bertram forsøkte å få barn med Mbappé for å sikre sin egen fremtid.

Den belgiske modellen skriver at både hun og dem i sin nærmeste krets har tatt alvorlig skade av ryktene.

– 2023 har startet for meg med mobbing på nett, og dessverre er det et trist bilde av hva verdenen vår er i ferd med å bli. Ingenting som er blitt sagt, skrevet eller påstått er sant på noe som helst vis. Sannheten kommer ikke fra en fremmed som ikke vet noe om livet mitt og gjemmer seg bak en skjerm, skriver Bertram på Instagram.

RASER: Rose Bertram, her under Fashion Awards i London i desember. Foto: HENRY NICHOLLS

Spesielt én ting gjør henne fortvilet: At noen faktisk tror på ryktene.

– I en verden der klikk og likes er alt som betyr noe, glemmer vi noen ganger at vi fortsatt er mennesker og at mobbing på nett dessverre kan ødelegge liv. Derfor følte jeg behovet for å si ifra, forklarer hun.

– Det er så mange som har det på samme måte, og dette er bare ren ondskap, fortsetter Bertram.