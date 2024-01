Dette er Norges nye landslagssjef

Engelske Gemma Grainger (41) tar over det norske kvinnelandslaget.

Få reaksjoner på ansettelsen i videovindet øverst!

– Det er en stor ære å få lede det norske landslaget og en nasjon som har vært en drivende kraft i utviklingen av internasjonal kvinnefotball med gull i både OL, VM og EM, sier Gemma Grainger til NFF.



Den engelske kvinnen er ny landslagssjef for Norge. Det melder Norges fotballforbund på sine sider.

– Overraskende, hun er jo et ukjent navn. Men hun har lang erfaring, selv om hun er ung, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen om 41-åringen.

– Ryktene sier at hun har imponert i intervjuprosesser. Så det er jo veldig spennende! Hun er jo et litt ubeskrevet blad, fortsetter eksperten.



Grainger kommer fra jobben som landslagssjef for Wales. Fotballpresident gleder seg over signeringen.

– Gemma kjenner den profesjonelle og internasjonale toppfotballen for kvinner svært godt. Hun er en ekstremt erfaren landslagstrener med ti år i det engelske fotballforbundet bak seg og nå sist to år som A-landslagssjef for Wales, sier Klaveness.



– Hun er ettertraktet internasjonalt og har dyptgående referanser fra engelsk landslagsfotball som er et av de aller beste miljøene i internasjonal fotball nå, fortsetter fotballpresidenten.



KLAR: Gemma Grainger blir Norges nye landslagssjef. Foto: Andrew Boyers

NFF opplyser at Grainger kan tiltre mandag 15. januar gitt at alle formelle forhold er avklart innen den tid, og avtalen løper til 31. desember 2026 - med automatisk fornyelse til august 2027 om landslaget kvalifiserer seg til VM-sluttspillet sommeren 2027.

– Laget besitter verdensklasse talent og potensial, og jeg gleder meg i første omgang til å jobbe sammen med spillerne og resten av støtteapparatet for å beholde plassen i gruppe A i Nations League, sier Grainger og tilføyer:

– Deretter skal vi gjenvinne/bekrefte vår posisjon og konkurransekraft i internasjonale mesterskap samtidig som vi er tro mot norske verdier som jeg ser frem til å lære enda bedre å kjenne, sier Gemma Grainger.



Leif Gunnar Smerud var midlertidig trener for Norges kvinnelandslag fra september og ut 2023.

Han overtok etter at Hege Riise ga seg i det som var et skuffende VM i fjor sommer.

Saken oppdateres!