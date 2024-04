Dette er finalefavorittene i Champions League

Blir det Barcelona-jubel for tredje strake gang eller skal Chelsea endelig få sin revansje? Og hvem går seirende ut av den franske duellen?

Vår betyr sluttspill i Champions League og denne helgen kan du glede deg til de første oppgjørene i kvinnenes semifinaler.

Alle de fire semifinalistene er godt kjent med hverandre - noen mer enn andre.

TV 2s fotballekspert Ingrid Ryland sett på de to duellene og satt opp en «power ranking» før oppgjørene sparkes i gang fra lørdag.

Barcelona - Chelsea

Guro Reiten jubler etter å ha scoret 1-1-målet mot Barcelona på Camp Nou i fjorårets semifinale. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Det er en reprise av fjorårets semifinale, men rekkefølgen på oppgjørene er snudd rundt. Nå starter Barcelona på hjemmebane - eller en slags midlertidlig hjemmebane på Estadio Olimpic Lluis Company - og returoppgjøret spilles på Stamford Bridge.

Lagene har møttes ved tre anledninger tidligere:

I 2021 ble Chelsea knust hele 4-0 av Barcelona i Champions League-finalen på Gamla Ullevi.

I fjor vant Barcelona 2-1 sammenlagt i semifinalene etter en 1-0-seier på Stamford Bridge og 1-1 i Barcelona.

– Kanskje det er på det tredje det skal skje? spør Ingrid Ryland seg.

– Spørsmålet er om trenerteamet til Chelsea har lært tilstrekkelig av de to forrige anledningene. De må finne den ultimate balansen mellom forsvar og angrep, legger Ryland til.

Slik gikk det i fjor:

En stor utfordring er Chelseas svært lange skadeliste: Stjernespiss Sam Kerr er ute med en korsbåndsskade. Det samme er Mia Fishel og Aniek Nouwen. I tillegg mangler både Millie Bright og Maren Mjelde som alternativer i forsvarsrekken.

– Men Chelseas startoppstillinger denne sesongen har vært preget av mye variasjon, som gjør dem noe vanskeligere å lese, sier Ryland og trekker frem at talentfulle Lauren James kan figurere i på spissplass, kant eller i 10-errollen.

– Chelseas spillestil belager seg i stor grad på individuelle spillere og stor frihet til å løse det offensive. Med den lange skadelisten er det en sårbar strategi.

Hos motstanderen er det få problemer av den sorten å løse: Kun Maria Pilar «Mapi» León er et fravær Barcelona vil savne, men midtstopperen har vært ute store deler av sesongen allerede med en kneskade og blant andre Ingrid Syrstad Engen har levert godt som vikar for spanjolen.

Fremover i banen har Caroline Graham Hansen vært i fyr og flamme for Barcelona denne sesongen. Hun står med utrolige 26 mål og 25 målgivende i alle turneringen denne sesongen og skal være tilgjengelig for spill lørdag etter en liten kjenning i låret.

– Forventningene til henne er enorme etter prestasjone i år og etter det hun leverte i semifinalene og finalen i fjor, sier TV 2s ekspert.

– Hun skal krone en briljant sesong med å prege disse semifinalene.

Caroline Graham Hansen i duell med Tomine Svendheim i kvartfinalemøtet mellom Barcelona og Brann 28. april 2024. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Når hun skal sette lagene opp mot hverandre for å vurdere en favoritt, er TV 2-eksperten ikke i særlig tvil.

– Barcelona er jo laget som ikke taper kamper. Det er vanskelig å argumentere for noe annet enn at de har favorittstempelet her, sier Ryland.

– De har spillere i strålende form og kommer med tungt skyts her foran hjemlige fans i første kamp.

I tillegg er det én ting som påvirker: Trenersituasjonene.

Både Barcelonas Jonatan Giráldez og Chelseas Emma Hayes er ferdige i sine respektive jobber etter denne sesongen. Giráldez overtar hovedtrenerjobben i amerikanske Washington Spirit, mens Hayes allerede har tatt over rollen som landslagssjef for USA samtidig som hun leder London-klubben ut sesongen.

Chelsea-manager Emma Hayes. Foto: Zac Goodwin

Der spanjolene har levert som før, har flere stilt seg spørsmål om Hayes har hodet på riktig plass. Blant annet røk Chelsea i FA-cupsemifinalen mot Manchester United og i finalen mot Arsenal i Ligacupen.

– Det er et spørsmål om hun klarer å motivere spillerne og å mobilisere nok inn i semifinalene i Champions League nå eller om dette blir motvind for Hayes og laget inn i møtet med den tøffeste motstanderen av dem alle, sier Ryland.

– Jeg ser en oppoverbakke jeg er usikker på om Chelsea klarer å mestre.

Lyon - Paris-Saint Germain

En duell mellom fransk fotballs to store - og naturlig nok to lag som kjenner hverandre svært godt.

Historisk har Lyon hatt overtaket i dette oppgjøret og står med hele 16 ligatitler mot PSGs éne (2020/21-sesongen). Det ble uavgjort sist lagene møttes i februar i år.

– Det har ikke blitt så mange mål når disse lagene har møttes de siste årene og det øker sjansene for PSG i mine øyne, men det er selvsagt Lyon som er favoritter her i lys av hva de har levert i Champions League de siste årene, sier Ryland.

Hovedstadsklubbens venstreside kan dog skape trøbbel for Lyon: Tabita Chawinga og Sakina Karchaoui er en giftig duo som kan skape ting ut av det blå. I tillegg er endelig spiss Marie-Antoinette Katoto tilbake i storslag etter korsbåndsskaden hun pådro seg i juli 2022.

– Men Lyon har større bedde og tyngde i sin tropp, mener Ryland.

Rutine og klassespillere som Wendie Renard, Kadidiatou Diani, Lindsey Horan, keeper Christiane Endler og Eugenie Le Sommer. I tillegg kjemper Ada Hegerberg for å bli spilleklar til semifinalene og kan være en viktig bidragsyter med sin giftige teft for mål.

TV2s fotballekspert Ingrid Ryland Foto: Ingrid Wollberg