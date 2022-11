Dette er Dennis Haugers nye lag: – Et dristig valg

Saken oppdateres fortløpende.

Racingprofilen Dennis Hauger (19) har tidligere denne sesongen bekreftet at han ikke kjører for Prema neste sesong. Fredag offentliggjorde 19-åringen planene for kommende sesong.

Hauger signerer for MP Motorsport.

– Det er en veldig hyggelig og bra atmosfære i teamet. Det er et team som ser bra ut, og det blir spennende å se etter løpet i Abu Dhabi når vi får en test. Jeg tror det blir en spennende 2023-sesong, sier Hauger.

Til TV 2 forteller Hauger at det har vært mye arbeid de siste ukene for å lande en avtale med MP.

– Det har vært flere og flere som har hatt lyst på setene og god interesse. Det er alltid litt frem og tilbake og man vet aldri hvordan det blir, men jeg følte at dette var det mest riktige nå, sier han om valget.

VEIVALG: Formel 2-fører Dennis Hauger og Harald Huysman annonserte at 19-åringen kjører for MP Motorsport neste år. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Jobber for å få ingeniør

19-åringen forteller at de jobber med å få de samme ingeniørene som hans kommende lagkamerat Felipe Drugovich har.

– Basert på det jeg har sett og måten bilen er på føler jeg at det også kan passe meg. Det er det vi har pushet for og har som plan. Så får vi se på testen hvem man klarer å jobbe best med, sier Hauger til TV 2.

Han forteller at det er tøft å bryte båndet til spesielt én ingeniør i Prema Racing, som han har brukt veldig mye tid med.

– Det har vært litt vanskelig, spesielt med tanke på hovedingeniøren som jeg har en god relasjon med. Å ikke jobbe med de lengre er tøft til tider, men sånn er gamet. Man kan ikke sette det for personlig.

Flere tilbud

19-åringen ligger foreløpig på 11. plass i Formel 2-mesterskapet, når to løp gjenstår. Sesongen avsluttes i Abu Dhabi fra 18. til 20. november.

– Det er klart at det er et dristig valg, alltid vanskelig, spesielt når man takker nei til noen av de beste teamene historisk, men vi har stor tro på at det er et riktig valg, sier manager Harald Huysman.

Huysman forteller at Hauger hadde troen på MP Motorsport allerede i sommer, men at det ikke har manglet på gode tilbud.

– Så har vi vurdert de andre nøye, men pakken virker bra, sier han.

Overrasket

Der Prema har vært i en egen klasse de siste sesongene, har MP Motorsport overrasket i år.

Det nederlandske teamet hadde imidlertid til gode å levere særlig imponerende resultater før årets sesong, der de anført av en strålende Felipe Drugovich leder både lagmesterskapet og førermesterskapet.

– De har god økonomi og har et godt ingeniørteam. De har ikke gjort det så godt tidligere, men de er i ferd med å bli et sterkt og anerkjent team, sier Haugers manager.

– Så er det selvsagt alltid litt russisk rulett hvem man skal kjøre for. Det har vært veldig vanskelig.