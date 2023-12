Dette er årets lag i Toppserien

Alt om sesongens beste finner du her!

Vålerenga stakk av med gullet i det som ble en svært spennende serieinnspurt i Toppserien. Men hvor mange spillere får de med på årets lag?

TV 2s fotballeksperter Solveig Gulbrandsen, Ingrid Ryland og Marit Clausen har talt. Dette er de utvalgte i Toppserien:

Keeper: Cecilie Fiskerstrand (LSK Kvinner)

Den tidligere utenlandsproffen var denne sesongen tilbake etter kneskaden som gjorde at hun mistet EM i 2022. I årets Toppserie-sesong har hun holdt nullen i 15 av 27 kamper, noe ingen andre keepere i ligaen kan matche.

– Keeperen har briljert med flere avgjørende redninger som har bidratt til at årets LSK-lag spesielt har imponert oss i det defensive med 15 smultringer. Hun er en tydelig leder som bakerste kvinne, sier TV 2-ekspert Ingrid Ryland.

STENGER BURET: Cecilie Fiskerstrand har vært solid for Lillestrøm-gjengen som leverte en råsterk høstsesong. Foto: Terje Pedersen

Forsvar: Janni Thomsen (Vålerenga)

Den danske landslagsspilleren er blitt en av VIFs aller største profiler. Etter å ha slitt med skade i deler av høsten markerte hun sin tilbakekomst med en klassecoring mot Stabæk. Vingbacken noterte seg for tre scoringer og ti assist i årets Toppserie.

– Hun er en svært viktig brikke for Vålerenga sitt gull. Thomsen leverer som alltid målpoeng til tross for en del skader, sier Gulbrandsen.

SLO TILBAKE: Thomsen mistet store deler av høstsesongen grunnet skade, men kom tilbake med et smell på tampen av året. Foto: Annika Byrde

Forsvar: Mia Authen (LSK Kvinner)

Den unge midtstopperen har vært en av bærebjelkene i det solide forsvaret til laget som endte på bronseplass.

– Hun ble omskolert og spiller nå stopper med en rutine og autoritet som er imponerende med tanke på alderen. Hun er ung og uerfaren, men spiller med mer rutine enn de fleste. Authen har potensial både offensivt og defensivt, så det blir veldig spennende å se utviklingen hennes, sier Gulbrandsen om 21-åringen.



– Authen har imponert oss med sin ro både defensivt og offensivt. Hun trøkker til i duellene så kragebein ryker, sier Ryland.



SOLID: Mia Authen har vært en nøkkelbrikke i LSK Kvinner-forsvaret i 2023. Foto: Terje Bendiksby

Forsvar: Mathilde Harviken (Rosenborg)

Harviken, som denne sesongen også har fått sitt gjennombrudd på landslaget, har vært en sentral brikke i seriens mest tette forsvar i 2023.

– Forsvareren styrer Toppseriens beste forsvar i RBK og har internasjonalt snitt i duellspill og fart. Jeg elsker når hun drar fremover i banen på sine offensive raid, sier Ryland.



GULLSMIL: Det ble ikke seriegull for Rosenborg i år heller, men i cupfinalen kunne Mathilde Harviken og lagvenninnene endelig juble for gull. Foto: Annika Byrde

Forsvar: Marit Bratberg Lund (Brann)

Brann har hatt en berg-og-dalbane-sesong, men vingbacken har nok en gang levert flust av målpoeng fra bergensernes venstreside. Elleve mål og åtte assist ble det fra Bratberg Lund denne Toppserie-sesongen.

– Bratberg Lund har prestert hele tiden. Hun er svært viktig for det offensive spillet til Brann. Denne sesongen har hun tatt et nytt steg og virker mer trygg i rollen, sier Gulbrandsen.



Hennes tidligere lagvenninne Ingrid Ryland mener målpoeng-tallene taler for seg selv:

– Elleve mål og åtte assist som vingback, trenger vi å si noe mer?



GIFTIG FOT: Marit Bratberg Lund har levert nok en sesong med et svært imponerende antall målpoeng fra sin vingback-plass. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Midtbane: Thea Bjelde (Vålerenga)

Den 23-årige sogningen fikk mye tillit av Hege Riise i sommerens VM. I Toppserien har hun vært en stabil og god brikke for seriemesterne.

– Hun har stabilisert seg på et høyt nivå. En anvendelig spiller som er en utrolig god ballvinner. Bjelde har også god spilleforståelse, sier Gulbrandsen.

– En mer pålitelig spiller skal du lete lenge etter. En toveisspiller som alltid gir alt og i tillegg varter opp med noen kremmerhus av mål, sier Ryland.

FRYKTET FOT: Thea Bjelde fikk en kjip avslutning på sesongen med et cupfinale-tap der hun også fikk annullert en drømmescoring av de sjeldne. Men plass på sesongens lag kan vestlendingen likevel juble for. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Midtbane: Emma Stølen Godø (LSK Kvinner)

23-åringen fra Midsund har vært instrumental på midtbanen til LSK Kvinner. Med åtte scoringer har Godø virkelig markert seg som en av seriens mest målfarlige midtbanespillere.

– Hun er en spennende spiller som leverer bedre og bedre. Godø er en av de beste spillerne på siste tredjedel i Norge. Hun har et godt driv med ball og tar gode valg. I tillegg er hun duellsterk som kommer til nytte både offensivt og defensivt, sier Gulbrandsen.

– Godø er en indreløper vi er blitt glad i. En toveisspiller og en enorm vinnerskalle som i tillegg scorer mål på hodet, sier Ryland.

VINNERSKALLE: Godø har storspilt på midtbanen for høstens store formlag. Romsdalingen har bidratt sterkt til poengfangsten fra sin indreløper-posisjon. Foto: Jan Kåre Ness

Midtbane: Olaug Tvedten (Vålerenga)

Med 13 scoringer ble Tvedten delt toppscorer i serien. Teknikeren ble også best i poengligaen med 25 målpoeng på 27 kamper.

– På sitt beste er hun en av Norges beste spillere. I år har hun vært lite skadet. Det er svært viktig at det fortsetter sånn. Antallet målpoeng er veldig imponerende, sier Gulbrandsen.

– Tvedten er en målmaskin som krydrer VIF sitt offensive spill med sin kreativitet, sier Ryland.

MESTSCORENDE: Tvedten kunne juble for både seriegull og delt toppscorer-tittel i 2023. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Dette er årets lag i Toppserien. Foto: Fredrik Blekstad/TV 2

Angrep: Karina Sævik (Vålerenga)

Angriperen har virkelig begynt å finne seg til rette i hovedstaden etter overgangen fra Avaldsnes i 2022. Den tidligere utenlandsproffen var med i kampen om toppscorer-tittelen helt inn, men ble til slutt slått av lagvenninne Tvedten og Lyns Anna Aahjem.

– Sævik var veldig god på våren. Hun har ekstremferdigheter én-mot-én. Samtidig er hun en meget god førsteforsvarer, som er veldig nyttig for laget, sier Gulbrandsen.

TOMMEL OPP: Den tidligere PSG- og Wolfsburg-spilleren har fått smake på europeisk fotball også med Vålerenga denne sesongen. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Angrep: Mimmi Löfwenius Veum (Vålerenga)

Norsk-svenske Löfwenius sto for sommerens store sjokkovergang da hun forlot LSK Kvinner til fordel for erkerivalen på Oslo Øst. Det viste seg å bli en god match for 29-åringen som bidro til seriegull. Samme høst fikk hun også landslagsdebuten for Norge. Dessverre endte sesongen med en alvorlig kneskade i cupfinalen på Ullevaal.

– Som hun har krydret årets Toppserie på og utenfor banen, og for en slutt det skulle få med nok en kneskade. Mimmi gir seg aldri, kombinert med fart og duellkraft er hun en konstant plage. Hun er en perfekt signalspiller, sier Ryland.

– Mimmi er en fantastisk spiller når det kommer til innsats, trøkk og tæl. Hun spiller med hjertet. Dessverre fikk hun et fryktelig tragisk utfall på sesongen, sier Gulbrandsen.

BRÅ SLUTT PÅ SUPERSESONG: Löfwenius fikk både landslagsdebut og seriegull i 2023. Dessverre endte sesongen på brutalt vis da hun ble skadet i cupfinalen på Ullevaal. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Angrep: Anna Aahjem (Lyn)

Lyn-spissen hadde en småtrøblete sesonginnspurt med skadeproblemer, men spissen ble likevel delt toppscorer med 13 mål. I 2024 skal målgarantisten spille for Brann.

– Aahjem er en spiller som har en full pakke med både avslutningsferdigheter og bakromstrussel. Hun er sterk og god feilvendt. Det er sjeldent man ser en spiller med hele den pakken. Spissen har levert meget godt for Lyn, så jeg tror absolutt hun kan score mye mål for Brann, sier Gulbrandsen.