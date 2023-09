Dette er alpinistenes krav til Skiforbundet

ALPINSTJERNER: Aleksander Aamodt Kilde og Lucas Braathen har frontet saken mot Skiforbundet for alpinistene. Foto: AFP / Instagram/@pinheiiiroo

Konflikten mellom alpinistene og Skiforbundet omhandler bilderettigheter og strekker seg flere år tilbake i tid.

Du kan lese mer om bakgrunnen for konflikten her.

Slik TV 2 forstår det er det bevegelse i prosessen, men det skal likevel skje mye på kort tid for at partene skal rekke å komme til enighet om en ny landslagsavtale før sesongstart i Sölden 28. og 29. oktober.

To hovedkrav

Etter det TV 2 erfarer kan alpinistenes krav til Skiforbundet oppsummeres slik:

– At en ny landslagsavtale skal være i henhold til lovutvalgets avgjørelse fra 2022; at det klart og tydelig fremgår at det er utøverne som eier sine egne bilderettigheter.



– Alpinistene ønsker en konkret bestemmelse som sier hvor stor andel av rettighetene Norges Skiforbund kan videreselge til sine sponsorer.

I praksis kan et eksempel på en ny avtale, sett fra utøvernes perspektiv, regulere at Norges Skiforbund kan bruke utøvernes markedsrettigheter innen bransjene bank, forsikring, kraft og telecom, samt hvor mye rettigheter hver bransje får.

Utøvernes advokat, Pål Kleven, ønsker ikke å kommentere saken.

– Blir ansett som uprofesjonell

Aleksander Aamodt Kilde, som sammen med Lucas Braathen har uttalt seg i sakskomplekset ved tidligere anledninger, har ikke svart på TV 2s henvendelse, men uttalte seg slik om utøvernes krav og frustrasjon like før sommerferien:



– Si at du er i forhandlinger om en avtale med en merkevare. Så, langt fremme i prosessen, kommer det en ny landslagssponsor, som plutselig bare er på brystet ditt – en direkte konkurrent til merkevaren du er i forhandlinger med, sa 31-åringen, og fortsatte:



– Når det blir gjort uten at forbundet har kommunisert med oss i forkant, så er det så ødeleggende. Man blir fort også ansett som en uprofesjonell utøver.



Utøverne ønsker seg altså bedre og tydelig kommunikasjon, spesielt når det gjelder bransjeeklusivitet.

I klesbransjen er det for eksempel Helly Hansen som krever eksklusivitet. TV 2 har sett listen over hvilke plagg det gjelder (sjekk faktaboksen under).

Slik TV 2 forstår det stilles det spørsmålstegn blant enkelte utøvere over hvor omfattende og bred en slik liste bør være, selv om utøverne tidligere har vært klar på at de på ingen måte er misfornøyde med alpinlandslagets sponsorer.

Konkurrerer i Sölden

I et brev fra advokat Pål Kleven i Advokatfirmaet Kleven & Kristensen til Skistyret, som VG omtalte forrige uke, reagerte Kleven kraftig på at Skiforbundet i en e-post skal ha fremstilt at det er «enighet» mellom partene i spliden om markedsrettigheter.

– På vegne av utøverne i alpint og Johannes Høsflot Klæbo informerer jeg herved om at disse utøverne ikke vil signere noen landslagsavtale, het det i brevet.

– Det jobbes med å finne løsninger og vi har stor tro på at vi skal få det til før sesongstart. Skistyret vil behandle saken så raskt som mulig, lød det fra skipresident Tove Moe Dyrhaug til avisen.



Men selv om partene virker å være langt unna hverandre, er det etter det TV 2 erfarer ingen tvil om at alpinistene kommer til å kjøre i Sölden uavhengig av om man kommer fram til en løsning eller ei.

For selv om enkelte landslagsutøvere ikke har signert landslagsavtalen siden 2021, gjør en klausul i de standard landslagsavtalene at gjeldende avtale løper videre. Slik kan man forhandle om markedsrettighetene parallelt.

Forskjellen fra langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbos tilfelle, er at han har droppet landslaget – og dermed ikke har samme avtale som alpinistene i bunn.

26-åringen må inngå en representasjonsavtale med Norges Skiforbund for at han skal være aktuell for å gå verdenscup.

