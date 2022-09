Dette eksklusive selskapet kan Ruud bli en del av

Siden 2. februar 2004 har kun fem herrer kunne kalle seg selv verdensener i tennis. Nå kan for første gang en nordmann havne i det selskapet.

Listen består av få navn og har nærmest vært umulig å gjøre noe med de siste knappe 20 årene. Roger Federer, Rafal Nadal og Novak Djokovic har nærmest vært uovervinnelige i tennisen.

Kun Andy Murray og Daniil Medvedev har klart den oppgaven siden 2. februar 2004.

Oversikten viser at Novak Djokovic har hele 373 uker som verdensener. Federer har 310, Nadal 209, Murray 41 og Medvedev 16.

Nå er sannsynligheten stor for at en ny person melder seg inn i verdensener-banden. Og de to det handler om er spanske Carlos Alcaraz (19) og norske Casper Ruud (23).

Dersom én av de kommer finalen, og ikke møter den andre, er finalisten sikret å bli verdensener. Om begge møtes i finalen blir det vinneren av kampen som blir verdensener. Dersom ingen av de kommer til finalen, blir det Rafael Nadal som står som verdensener når listene oppdateres mandag 12. september.

Ser man enda tidligere på listen over verdensenerne i den gigantiske verdensidretten finner man andre store navn.

Juan Carlos Ferrero var verdensener i åtte uker, men er nok for nyere tennisentusiaster mer kjent for å være treneren til Alcaraz. I tillegg finner man giganter som Björn Borg, John McEnroe, Jimmy Connors, Ivan Lendl, Mats Wilander, Boris Becker og Pete Sampras.

GIGANTER: John McEnroe og Björn Borg sammen under Laver Cup. De to var store tennisspillere på sin tid og hadde noen legendariske oppgjør mot hverandre. Foto: CLIVE BRUNSKILL

Casper Ruud selv påpeker til stadighet at han ikke fokuserer særlig mye på det. Han innrømmer imidlertid at det har vært en livslang drøm og at han bruker situasjonen til motivasjon.

– Det er klart det har vært en drøm for meg og andre spillere å bli nummer én. Jeg er nærmere enn jeg har vært noen gang, men det er fortsatt tre tøffe kamper som eventuelt skal vinnes, sa Ruud til TV 2 i forkant av kvartfinalen mot Matteo Berrettini.

– Kanskje man aldri er i denne situasjonen igjen, så nå skal jeg prøve bruke den til noe godt. Selvfølgelig har dette vært en drøm for meg hele livet, fulgte han opp.

En som har latt seg imponere over Ruud gang på gang er Eurosport-kommentator Sverre Krogh Sundbø. Han tror Ruud må kjenne på et vanvittig press, dersom han tenker mye på det å bli verdensener.

Hele Team Ruud har imidlertid vært klare på at de tenker én kamp om gangen. Krogh Sundbø er klar på at Ruud til stadigheter leverer over forventning.

– Historien om Ruud handler om å alltid flytte tak. Casper Ruud har alltid fått høre hva taket er. Han har alltid motbevist og gjort spådommene til tull, sier han og legger til:

– Han har allerede bygget så mange etasjer at det er håpløst at noen skal sette begrensninger på ham. Nå kan han bli nummer én i verden. Det er helt absurd.