Dette betyr revidert for idretten – ekstra midler til momskompensasjon og ski-VM

Det fremgår av forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram torsdag. Der er det lagt opp til at kultur- og likestillingsbudsjettet i alt påplusses 642 millioner kroner.

En stor del av dette er ekstraordinær kompensasjon for lønns- og prisvekst, opplyser regjeringen.

Da statsbudsjettet for 2023 ble lagt fram i fjor høst lå det inne 300 millioner kroner til momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Nå er altså denne posten foreslått økt betraktelig.

71 millioner

De 71 ekstra millionene skal sikre full kompensasjon for alle godkjente søkere i 2023.

– Idrettsanlegg gir grunnlag for brede og inkluderende aktivitetstilbud i hele landet, og de skaper gode lokalsamfunn. Derfor er det avgjørende å sikre gode og forutsigbare rammevilkår for de idrettslagene som bygger anlegg, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Samtidig er det satt av drøye to milliarder kroner til ordinær momskompensasjon for aktørene i frivilligheten på statsbudsjettet for 2023.

I alt omfatter den ordningen rundt 22.000 frivillige lag og organisasjoner, de fleste av dem små, lokale lag og foreninger.

Million til Finnmarksløpet

Flere enkeltarrangementer kan også vente seg mer penger dersom regjeringens forslag til revidert budsjett går gjennom. Budsjettposten for idrettstiltak foreslår påplusset med én million kroner til Ekstremsportveko på Voss og et tilsvarende beløp til Femundsløpet.

Et annet stort hundekjørings-arrangement, Finnmarksløpet, ligger også inne med et tilskudd på én million kroner.

– Regjeringen vil legge til rette for næringsutvikling og profilering av nordområdene. Finnmarksløpet en veletablert merkevare som bidrar til å synliggjøre landsdelen både her hjemme og ute i verden. Arrangementet er viktig for hele regionen, og skaper lokalt engasjement og verdier i form av arbeidsplasser og økt etterspørsel etter lokale varer og tjenester, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Pengene som nå ligger an til å bli bevilget skal bidra til videreføring av Finnmarksløpet og ringvirkningene løpet for næringslivet i regionen.

Finnmarksløpet er Europas lengste hundekjøreløp og et av Nord-Norges mest medieomtalte idretts- og kulturarrangementer.

Ekstra VM-midler

Regjeringen vil også bevilge to millioner ekstra kroner til Ski-VM i Trondheim 2025 til drift og gjennomføring av prosjektet AktiVM.

Målet med dette er «å bygge fellesskap, fremme fysisk aktivitet, helse og livskvalitet med Ski-VM 2025 som drivkraft i en folkehelsesatsing som blant annet innebærer at alle skal kunne delta ut fra egne forutsetninger».

Prosjektet gjennomføres i et samarbeid med Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune, Trøndelag idrettskrets og bedriftsidrettskrets.

Det har vært stort fokus på at økonomi blir en stadig større barriere for deltakelse i norsk idrett den siste tiden.

– Alle skal få delta i kultur- og fritidsaktiviteter, uavhengig av hvem de er, hvor de bor eller hvor stor lommeboka er. Derfor har vi nå prioritert en rekke små og store tiltak som bidrar til mer aktivitet i hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

