Detaljene som førte til enighet

Verken Norges Skiforbund eller Johannes Høsflot Klæbo ville gå inn på detaljene i avtalen da sistnevnte igjen ble presentert som landslagsløper.



Begge parter trakk fram god kommunikasjon som en viktig faktor, men ønsket ikke å være konkrete rundt hva årsakene til landslagscomebacket faktisk var.

Det ble snakket om omstendigheter og dialog. En av årsakene til comebacket er etter det TV 2 forstår hvem dialogen har vært med.

Da Johannes Høsflot Klæbo brøt ut av landslaget og senere måtte forhandle om en representasjonsavtale for ett år siden, var team Klæbo i hovedsak i dialog med daværende langrennssjef Espen Bjervig.

Siden den gang har Bjervig gitt seg. Ny daglig leder i Skiforbundet er Cathrine Instebø.

GOD START: Cathrine Instebø fikk en god start på jobben som daglig leder i Skiforbundet, da hun kunne offentliggjøre Klæbos retur til landslaget. Foto: Terje Pedersen / NTB

Instebø har blant annet bakgrunn som sponsorsjef i Equinor og strategisk rådgiver i Maritime Colours, samt idrettslig bakgrunn som profesjonell tennisspiller.

50-åringen startet i jobben i Skiforbundet 1. mars.

TV 2 vet at en stor del av grunnen til at Johannes Høsflot Klæbo valgte å stå utenfor landslaget forrige sesong var på grunn av den dårlige, eller manglende, kommunikasjonen med Espen Bjervig.

Da Klæbo fikk spørsmål om landslagscomeback under verdenscupavslutningen i Falun tidligere i år, svarte han følgende:

– Jeg har vært optimistisk hele veien. Det er en kjempefordel at det går an å snakke sammen.



– Er det nytt at dere prater bedre sammen nå?

– Ja, det er vel nytt, sa Johannes Høsflot Klæbo da.

EN VIKTIG BRIKKE: Petter Northug tror Espen Bjervigs exit har vært en viktig brikke i spillet for å få Johannes Klæbo tilbake på landslaget. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Northug: – Viktig at han er ute

Under fredagens presseseanse ønsket ikke skiløperen å kommentere hvorvidt den nye ledelsen var bedre til å kommunisere enn den forrige.

– At Espen Bjervig er ute av bildet, er en viktig brikke for at Johannes Høsflot Klæbo er inne på landslaget igjen, sier TV 2s langrennsekspert Petter Northug.

Bjervig skriver følgende i en SMS til TV 2:

– Jeg har hele tiden ønsket at Johannes skulle være en del av laget. Bra at han nå kommer tilbake.

Både Skiforbundet og Klæbo selv har beskrevet forhandlingene som en prosess hvor begge parter har måttet gi og ta.

Etter det TV 2 forstår handler dette først og fremst om hvor mye Klæbo skal bidra med markedsmessig. Tilbake får langrennsløperen blant annet frie tøyler til å fortsette med eget høyderegime.

Skiforbundet har bekreftet at de dekker tre av fire høydesamlinger økonomisk.

I HØYDEN: JOhannes Høsflot Klæbo har tilbringt mange uker i høyden de foregående sesongene. Det fortsetter han med neste sesong. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Avsluttet opphold med sponsor

Forrige sesong innebar høydeopplegget et fire uker langt opphold i Park City i USA, fire uker i Livigno og et opphold i Davos før jul.

Den private sponsoravtalen Johannes Høsflot Klæbo inngikk med Norsk Kylling i fjor høst er også avsluttet, ett år før den opprinnelig gikk ut.

Det bekrefter selskapet overfor TV 2.

AVSLUTTER AVTALEN: Johannes Høsflot Klæbo og Norsk Kylling hadde egentlig blitt enige om en avtale som strakk seg over to år. Nå er den avsluttet, ett år før tiden. Foto: Lise Åserud / NTB

– Som samarbeidspartner har vi hele tiden vært opptatt av å støtte Johannes sine sportslige valg. Når det nå innebærer en overgang til landslaget, har vi blitt enige om å avslutte samarbeidet, sier Hanne Marstrand, kommunikasjonsrådgiver i Norsk Kylling.



Da avtalen ble signert, utløste den misnøye hos flere av Skiforbundets eksisterende sponsorer.

Den gangen skal forbundet ha bedt om innsyn i sponsoravtalen, uten å ha fått det.

Nå er samarbeidet mellom Klæbo og Norsk Kylling historie.

Parallelt med at Johannes Høsflot Klæbo har forhandlet med Cathrine Instebø og langrennsledelsen om de to kommende sesongene, har et utvalgt satt sammen av Skiforbundet jobbet fram et forslag til ny landslagsavtale.

Årsaken er konflikten flere utøvere, deriblant Johannes Høsflot Klæbo, Aleksander Aamodt Kilde og Lucas Braathen har hatt med forbundet om deres egne «bilderettigheter».

Det var denne konflikten som førte til at Lucas Braathen la opp, før han senere annonserte comeback. Den kommende sesongen skal alpinisten konkurrere for Brasil.

STOR TAKHØYDE: Generalsekretær i Norges Skiforbund, har uttalt at det skal være stor takhøyde i utvalget som skal levere innstillingen til Skistyret. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Utvalget ble satt ned like etter nyttår, men hadde det første møte 4. april.

Ifølge VG kommer utøverne til å vinne striden med Skiforbundet og resultatet er at utøverne får gjennomslag for kravene de har stilt Norges Skiforbund.