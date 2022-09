Detalj i Carlsen-intervju vekker oppsikt

Torsdag kl. 17.30: Se kvartfinalen av online-turneringen på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

Sjakkstjernen stilte overraskende opp til intervju med både Chess24 og TV 2 etter onsdagens runde.

31-åringen røpet at en uttalelse nærmer seg, men var ordknapp om hvorfor han trakk seg i partiet mot Hans Niemann.

– Jeg kan ikke si noe om det. Men folk kan trekke sine egne konklusjoner, og det har de definitivt gjort. Og jeg må si at jeg er veldig imponert av Niemanns spill. Jeg tror at hans mentor Maxim Dlugy må ha gjort en veldig god jobb, sa Carlsen til Chess24.

Det er den siste setningen ekspertene henger seg opp i, og som har fått sjakkmiljøet i sosiale medier til å koke.

– Det er et ganske kraftig stikk, sier TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

– Han sier at Niemann har fått god støtte av sin mentor Maxim Dlugy, og Dlugy er kjent for å ha et frynsete rykte når det gjelder juksing i sjakk. Han har ikke sagt noe, men han fortsetter med denne hintingen sin, kommenterer han.

Få juksemetodene i sjakk kort forklart her:

Sjakkekspert Atle Grønn er inne på det samme.

– Jeg tolker det som at han sikter til Dlugys forhistorie, sier han til TV 2.

Kobling til Niemann

For halvannen uke siden tvitret han om koblingen mellom Dlugy og Niemann.

Det var i forbindelse med sjakkstatistikeren Andrij Punins analyse av Niemanns tidligere langsjakkpartier. Han skal ha kommet frem til at Carlsen-rivalen spilte på et oppsiktsvekkende høyt nivå i turneringene.

I tillegg skal han ha avslørt Dlugy i juks, ifølge Grønn.

Dette skrev jeg for 11 dager siden. Hm.... https://t.co/PGAsmUlrhg — Atle Grønn (@atle_gr) September 21, 2022

– Dlugy er en sterk stormester, men spiller ikke vanlig sjakk over brett for tiden. Han er kjent som en lynsjakk-guru, og er også kjent for å ha juksehistorier på samvittigheten, forteller Grønn.

– At han da er mentoren/treneren til Niemann, er det klart det blir spekulasjoner av, fortsetter han.

Niemann har tidligere bekreftet koblingen til Dlugy i podkasten «Perpetual Chess». De jobbet sammen tidligere i amerikanerens karriere.

– Han la grunnlaget for min posisjonelle forståelse og mye av stilen min, fortalte Niemann i podkasten.

19-åringen har gått på Dlugys sjakkskole, «Chess Max Academy».

Rykter om utkastelse

Det verserer rykter om at Dlugy jukset i en turnering på Chess.coms sider i 2017, for så å bli kastet ut.

Etter å ha vunnet åtte av åtte partier, var han plutselig borte fra turneringen.

Når TV 2 konfronterer sjakkselskapet med ryktene, svarer de:

– Det er et veldig godt spørsmål. Dessverre kan vi ikke gi et svar nå. Vi håper at vi kan uttale oss mer om hele denne situasjonen – og ditt nylige spørsmål – i nær fremtid, skriver adm. direktør i Chess.com, Erik Allebest, i en e-post til TV 2.

– Kan komme mer

Grønn sier at Dlugys frynsete rykte har vært kjent i miljøet så lenge han kan huske.

– Jeg tror ikke det er fra brett- eller langsjakk, men fra lyn- og internettsjakk. Og det er for så vidt ikke noe som Fide (Det internasjonale sjakkforbundet) har brydd seg så mye om, men siden Dlugy har vært en av verdens beste lynsjakkspillere, er det klart at det vekker oppsikt når man får en juksehistorikk, sier Grønn.

Se analysen av partiet mellom Niemann og Carlsen som startet sjakkbråket her:

Overfor TV 2 varslet Carlsen at han vil uttale seg nærmere om saken neste uke.

– Det kan komme mer om Dlugy-sporet, siden han la ut det agnet allerede nå, spekulerer Grønn.

– Hvis antydningen dreier seg om juks fra Niemann og Dlugy, er det veldig kompetente sjakkspillere som står bak det. Da er det vanskelig å oppdage. Hvis sterke stormestere begynner å jukse, er man virkelig ille ute – for det er utrolig vanskelig å oppdage, advarer han.

Torsdag kl. 17.30: Se kvartfinalen av online-turneringen på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

Se TV 2s intervju med Carlsen og hvordan han reagerte på juksespørsmålene her: