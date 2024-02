– Det vil overraske meg om de ikke ber om en relativt streng straff for Besseberg

Eksperter forventer at aktor vil legge ned påstand om en betydelig straff for Anders Besseberg onsdag. En dom er imidlertid ikke ventet å bli klar med det første.

To dager gjenstår av den seks uker lange rettssaken mot korrupsjonstiltalte Anders Besseberg i Buskerud tingrett.

Onsdag skal aktor holde sin avslutningsprosedyre og legge ned påstand om straff.

Torsdag er det forsvarets tur til å holde prosedyre.

Strafferammen for grov korrupsjon er fengsel i inntil ti år, men det er ventet at aktoratet vil be om en betydelig mildere straff enn det loven åpner for.

Besseberg har hele tiden hevdet at han er uskyldig.

– På avstand opplever jeg at saken mer eller mindre har gått som planlagt fra aktoratets side. Det vil overraske meg mye om det ikke kommer en prosedyre hvor det påstås at han skal dømmes etter tiltalen og ilegges en relativt streng straff, sier Gunnar Holm Ringen.

BRED ERFARING: Gunnar Holm Ringen er partner, advokat og statsautorisert revisor i PwC. Foto: Geir Olsen/NTB Foto.

To formildende momenter

Holm Ringen er nasjonal leder for Gransking & Compliance i PwC Norway. Han er tidligere førstestatsadvokat i Økokrim, og har bred erfaring med korrupsjons - og varslingssaker.



Han påpeker at det har vært få sammenlignbare saker i Norge, noe som gjør det vanskelig å antyde hvilken straff Økokrim vil legge ned påstand om.

– Men påstanden om straff vil nok handle om år, og ikke måneder, sier han.

Korrupsjonslisten Transparency International har en liste hvor de rangerer 180 nasjoner fra minst til mest antatt korrupsjon i offentlig sektor. At Russland ligger på en 141. plass på den listen, tror Holm Ringen ikke er ubetydelig. – Jeg tror at Russlands 141. plass på korrupsjonsideksen vil være et moment i skyldvurderingen. Når man skal bedømme ytelser som er gitt og er kjent mottatt, så må man hensynta at man snakker om et land som er sett på som ganske så korrupt, sier han. Flere av godene Besseberg har eller skal ha mottatt, skal ha blitt tilbudt ham av personer fra Russland.

Han peker imidlertid på to forhold som han tror vil spille inn i en eventuell straffeutmåling:

– Det er naturlig at både Bessebergs og sakens alder vil gjøre at deler av straffen vil foreslås betinget, og at han slipper å sone deler av en eventuell straff, sier han.



Etterforskningen av saken begynte senhøstes 2017, og Besseberg fyller 78 år senere i februar.

Besseberg har i rettssalen i Hokksund vedkjent seg å ha mottatt en rekke goder, men hevder det ikke kan vurderes som korrupsjon.

HEVDER SIN USKYLD: Anders Besseberg hevder han ikke har gjort noe kriminelt i å ta imot klokker og jaktturer som gaver. Foto: Rune Blekken / Monster

Han vedgår å ha tatt imot tre klokker til en verdi av 343.000 kroner, benyttet seg av en BMW-bil gratis i tidsrommet 2011-2018, samt deltatt på en rekke påspanderte jaktturer i utlandet.

Han bestrider imidlertid å ha benyttet seg av prostituerte.

– Forsvarets prosedyre vil bli spennende. De vil ventelig påstå frifinnelse på flere grunnlag, ikke minst på grunn av manglende skyld. Dette vil de trolig basere på at de mener kravet om forsett ikke er oppfylt. Man kan argumentere for at han både burde og kunne ha forstått (at han fikk gaver, journ.anm.), men det er ikke tilstrekkelig for å dømme, mener Holm Ringen, og fortsetter:

– De vil nok også argumentere for at ytelsene ikke er gitt i anledning hans stilling som skiskytterpresident, men i anledning vennskap med de som ga ham gavene.

Må vente på dom

Advokat Christian Flemmen Johansen er spesialist på økonomisk kriminalitet og har vært involvert i flere profilerte korrupsjonssaker de siste årene.

TIDLIGERE ELDEN-PARTNER: Flemmen Johansen startet i 2023 sitt eget firma, Flemmen og Co, etter 16 år som advokat, og senere partner, i Elden Advokatfirma. Foto: Heiko Junge/NTB.

– Jeg deler Holm Ringens resonnement langt på vei, men jeg er ikke like sikker på om tiden man har brukt vil gjøre straffen mildere. Korrupsjonssaker er kompliserte og tar lang tid å etterforske. Så lenge det ikke har vært avbrudd og politiet jevnt og trutt har gjort jobben sin, så er det i utgangspunktet ikke grunnlag for å gi avslag i straff på grunn av tidsbruken, påpeker han.

Han er imidlertid tydelig på at han deler forventningen om en streng påstand fra aktoratet:

– Korrupsjonssaker er noe av det mest alvorlige vi har innenfor økonomisk kriminalitet, så om han blir dømt, vil han få en betydelig fengselsstraff, mener han.

Både Flemmen Johansen og Holm Ringen er enige i at det vil ta noe tid før en dom er klar.

Holm Ringen anslår rundt påsketider, men Flemmen Johansen varsler at det ikke er umulig at det vil ta enda lenger tid å få en beslutning i en rettssak som har pågått i seks uker.

– Tommelfingerregelen i større saker er at det tar cirka like mange uker å få en dom som man har brukt på å gjennomføre rettssaken. Men dette vil selvsagt variere fra sak til sak. Men skulle det bli dissens, kan det ta mye lenger tid, sier han.

Norge, Østerrike og Sveits

Det er også ventet at det vil ta lang tid før «Besseberg-saken» er fullt ut ferdigbehandlet.

En dom i det norske rettssystemet kan naturligvis ankes, og i tillegg er det kjent at det pågår en separat etterforskning av Besseberg og flere andre i Østerrike.

I tillegg er det ventet at sakens idrettslige konsekvenser vil bli behandlet i Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Sveits i løpet av året. Det er ikke uvanlig at det kan ta mange måneder, og noen ganger også år, før dommer i CAS-saker er klare.