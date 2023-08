– Det var så slapt, så jeg måtte hjelpe til

Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås er klare for VM-finale på 1500 meter.

Jakob Ingebrigtsen hadde lagt bakerst i feltet helt frem til sisterunden i semifinalen på 1500 meteren i Budapest.

På oppløpet satte han inn støtet og spurtet seg frem i tet - mens han snudde seg og hausset opp publikum.

– Det var så slapt, så jeg tenkte jeg måtte hjelpe publikum med å få opp stemningen litt til de ungarske utøverne skal i gang nå etterpå, sier en smilende Ingebrigtsen til NRK.



Ingebrigtsen vant den andre semifinalen og er klar for VM-finalen.

– Jeg driver og øver litt på å ligge bak og å spurte. Så det funket bra. Det er gøy å gjøre litt forskjellige ting. Når man ligger der bak får man med seg veldig mye og det er veldig gøy å analysere litt underveis i løpet, sier Ingebrigtsen.



Han kommer til VM-finalen med et revansjeønske etter at han ble nummer to i Eugene i fjor.

– Det er finalen som har vært det store målet siden jeg var i VM sist. Det er derfor jeg trener og gjør det jeg gjør, det er for å prøve å vinne, smiler han.



Nordås også finaleklar

I den første semifinalen ble Narve Gilje Nordås nummer fem som gjør at også han er klar for finalen.

Dette er hans første mesterskapsfinale på 1500 meter.

– Jeg tok ingen risiko og hadde full kontroll. Deilig, nå sparer vi krefter til onsdag, det er da det gjelder, sier en strålende fornøyd Nordås til NRK.



I finalen utelukker han ingenting.

– Hovedmålet var å kvalifisere seg til finalen, så der springer jeg med veldig lave skuldre. Jeg er god nok til å ta medalje i alle fall, og det er alle andre som er med der. Jeg skal fanken ikke avskrive noe, sier han etter løpet.