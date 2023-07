Norge – Filippinene 6–0

Saken oppdateres med reaksjoner fra Auckland!

Norge herjet med Filippinene og vant til slutt 6-0. Sophie Román Haug scoret hat trick.

– Jeg er utrolig stolt over hele laget. Det er en deilig følelse. Å spille et VM med Norge er en drøm som går i oppfyllelse, sier Norges store helt til Viaplay etter kampslutt.

Det har stormet rundt laget den siste tiden. Landslagssjef Hege Riise beskrev prestasjonen til laget slik:

– Litt fandenivoldsk. Det var oss mot verden, sier Hege Riise til Viaplay etter kampen.



Caroline Graham Hansen var lettet etter 6-0-seieren.

– Det var veldig deilig. Vi er selvfølgelig lettet og glad, og fornøyde med å gå videre, sier hun til TV 2 etter kampen.

Sophie Román Haug blir gratulert etter 2-0-scoringen. Foto: Lise Åserud / NTB

Negative overskrifter hadde preget mesterskapet for Norge sin del før dagens kamp mot Filippinene.

Med en tremålsseier ville imidlertid Norge sikre seg avansement til åttendedelsfinale. Og Hege Riises mannskap leverte så til de grader varene.

Etter seks minutter leverte Ada Hegerbergs erstatter, Sophie Román Haug, en drømmescoring. 24-åringen fikk et innlegg på bakerste, som hun på mesterlig vis sendte i motsatt hjørne.



Og Román Haug ga seg ikke med den scoringen. Norges nummer tjueto stanget inn dagens andre etter et innlegg fra Vilde Bøe Risa.

Caroline Graham Hansen kronet en ellevill første halvtime med et langskudd fra rundt tjue meter. Norges nummer ti tok dermed ansvar etter noen turbulente dager.

Etter scoringen samlet Norges benk seg ved sidelinjen, holdt rundt hverandre og applauderte lagvenninnene.



Ada Hegerberg og resten av benken applauderer lagvenninnene etter en fantastisk første halvtime. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN



– Deilig at hun snakker med beina

Det har vært mye bråk rundt Graham Hansen etter hennes utblåsning i etterkant av Sveits-kampen. Hege Riise valgte å starte stjernen i dagens kamp. Graham Hansen leverte scoring og storspill.

– Det viser at hun er nullstilt, og er en del av laget. Men det er også dette jeg forventer av henne når hun spiller med flagget på brystet. Det er deilig å se at det er beina som snakker for Caroline sin del, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

Smilet var tilbake hos Caroline Graham Hansen. 28-åringen herjet til tider mot Foto: Lise Åserud / NTB

Norge fortsatte nedsablingen av Filippinene etter hvilen. Norge scoret to på under ti minutter: Først satt en uheldig Alica Barker ballen i eget mål, før Guro Reiten satte 5-0-målet på straffe.

Straffen ble tildelt etter VAR, og samme videosystem sørget for at Filippinenes Sofia Harrison fikk det røde etter en stygg stempling på Thea Bjelde.

Román Haug ga seg ikke på to mål og fikk hat tricket på overtid, men nok en heading.



Den andre kampen i Norges gruppe, Sveits-New Zealand endte med 0-0. Sveits står med fem poeng, og blir gruppevinner.

De norske kvinnene er videre i VM. Motstander blir Japan eller Spania. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Brøt trenden

Scoringer fra spissplass er noe Norge har vært desperate etter. Isabell Herlovsen mål i VM i 2019 var nemlig forrige gang en spiss scoret for Norge i et mesterskap.

– Det tenker jeg egentlig ikke så mye på. Scoringene kommer til å komme, sa Román Haug til TV 2 på et spørsmål om mangelen på scoringer frem til nå.



Den spådommen kan man trygt si at Román Haug traff på: 6–0 og hat trick for Norges nye spisshelt. Hun ble også kåret til banens beste.

Román Haug herjet for Norge. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Norge møter enten Japan eller Spania i åttendedelsfinalen. Et stort spørsmål inn mot sluttspillet, blir hvem Hege Riise starter med på topp.



– Kan Román Haug vrakes etter to scoringer, eller vil hun holde Ada Hegerberg på benken?

– Det blir jo vanskelig å gjøre det nå. Men det er et totalt annerledes kampbilde Norge møter i dag, kontra hva man møter i en åttendedelsfinale mot Japan eller Spania. Det blir en helt annen kamp, poengterer Gulbrandsen.