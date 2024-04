– Det var mye kjærlighet

Se Fredrikstad-Bodø/Glimt fra kl. 13.30

På dette tidspunktet i fjor var Jostein Gundersen i ferd med å gjøre de siste forberedelsene før en ny sesong med Tromsø på Romssa Arena.

Ett år senere er han en viktig brikke i planene til Kjetil Knutsen og erkefienden Bodø/Glimt. Det var det ingen som trodde.

– Nei, er vel det korte svaret. Det hadde jeg ikke sett for meg heller. Jeg var veldig fornøyd der jeg var og så frem til en kul sesong i Tromsø. Så har jeg erfart at ting snur fort i fotballen. Så nå ett år senere sitter jeg her veldig happy i Bodø. Jeg er superfornøyd, sier Gundersen.

Tromsøværingen speider utover sin nye hjemby.

– Et enkelt valg

Han har nettopp kjøpt seg leilighet i Bodø. Nå venter han bare på at nytt kjøkken skal monteres før han kan flytter inn.

ENKELT VALG: Da mulighetene om å fortsette karrieren i Bodø/Glimt, var Jostein Gundersen klar for åå signere kontrakt med erkerivalen. Foto: Run Gyllander/ TV 2

– Byen har jeg ikke sett så mye av enda, det har vært intenst og mye reising med Glimt. Jeg gleder meg til å se mer av den. Allerede nå har jeg fått oppleve veldig kule ting på fotballbanen sammen med gjengen i gult. Jeg føler meg veldig heldig som får lov å være her. Jeg ser frem til fortsettelsen, sier Gundersen.

Det var en sjokkovergang.

Først Gundersen. Så kom også TIL-trener Gaute Helstrup til Glimt med bare noe dagers mellomrom. Da kokte det over i Tromsø. Skuffelsen og sinnet fra supporterne var høylytte.

HATOPPGJØR: Oppgjørene mellom Bodø/Glimt og Tromsø har bestandig ført til et stort engasjement i Nord-Norge. – Slik må det alltid være, sier Jostein Gundersen. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Jeg skjønner det veldig godt. Man skal ikke være fornøyd hvis noen bytter klubb mellom Bodø/Glimt og Tromsø. Sånn sett forstår jeg at folk ikke er happy.

– Jeg har hatet selv å tape mot Glimt og elsket å slå de da jeg var i Tromsø. Det var høydepunktet i sesongen. Den varmen som var rundt disse kampene og det «hatet». Det er noe vi må ta vare på. Det er helt normalt at det er sånn. Men det er også en realitet at Glimt er noen hakk foran nå. Jeg må snakke for meg selv. Dette var det riktige for meg og min karriere, sier Gundersen.

Har skværet opp

Han hadde flere fra flere klubber å velge i, men det fristet å være med på den imponerende suksessen som Bodø/Glimt hadde opplevd de siste årene.

– Selv om jeg har vært rival med Glimt, så har det vært inspirerende å se at det er mulig å få komme fra en liten plass i Nord-Norge og skape noe så spesielt. Det er helt rått. Så må man bare ta av seg hatten for det som har skjedd. Jeg får hoppe på et tog i fart, og er superhappy som for lov til det, sier Gundersen.

Gundersen la derfor klubblojalitet til side og valgte heller å være litt egoistisk for å komme seg videre i karrieren.

HISTORISK: I 2020 tok Bodø/Glimt aller første seriemesterskap. Det ble feiret med folkefest i sentrum av Bodø. Siden den gangen er det blitt tre seriegull. Nå jakter de sitt fjerde på fire år. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Ja, jeg var nok det. Det er ikke mange spillere som har en hel karriere i en klubb. Jeg føler at jeg har gjort en veldig god jobb i TIL over mange år. Det var jo en prosess før man landet på dette valget. Jeg gikk mange runder med meg selv på hva jeg ønsket, og hva jeg burde gjøre. Men så har jeg drømmer, som alle fotballspillere. Det føler jeg kan bli oppfylt i Bodø/Glimt. Det var et enkelt valg som jeg står 100 prosent inne for, sier Gundersen.

Han fikk klare tilbakemeldinger på at en overgang til Bodø/Glimt ikke var greit.

– Fikk du mye hets?

– Jeg merket det kanskje spesielt da klubbyttet ble kjent – at det ble en del hets. Men jeg må understreke at det var mye kjærlighet også. Det går begge veier. Vi må tåle mye og det kan det gå litt for langt innimellom. Det må vi slå hardt ned på. For fotballspillere er mennesker med følelser. Det tror jeg vi må ha i bakhodet, forteller 27-åringen.

– Har du mistet mange venner i Tromsø?

– Nei. Jeg har ikke mistet noen nære venner i hvert fall. De som står meg nærmest og familien vil alltid være der. Tross alt er det bare fotball, og jeg gikk til en nordnorsk klubb. Det er to klubber som gjør det bra i eliteserien i nord. Det skal vi være stolte av, forteller han.

Merkelig dialekt

Selv TIL-kaptein Ruben Yttergård Jenssen sa klart ifra hva han mente om overgangen til erkerivalen. Den saken er forsvarsspilleren ferdig med.

– Han sendte meg en melding i etterkant. Jeg ønsker å ikke gå inn på hva som sto i den. Vi har nå skværet opp i den forstand at vi har gått videre begge to. Jeg har fokus på mitt, og han sitt. Jeg har bare fine ord og gode ord å si om Ruben, sier Gundersen.

GA KLAR BESKJED: Tromsøs Ruben Yttergård Jenssen takker supporterne etter eliteseriekampen i fotball mellom Tromsø og Sarpsborg 08. At Jostein Gundersen gikk til erkerivalen falt ikke i god jord. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Jeg har respekt for at han ønsker det beste for Tromsø. Det ville jeg også gjort hvis jeg var kaptein. Man ønsker det beste for klubben sin, forteller han.

Jostein Gundersen er født i Bergen og flyttet til Tromsø da han var sju år.

– Faren min er fra Tromsø og moren min fra Østlandet. Jeg har ikke noe familie i Bergen. Det forklarer den litt rare dialekten min, forteller 27-åringen.

– Tromsøværing med skarre R er det ikke ofte man hører?

– Det er jo ikke det. Det er mange som lurer på hvor jeg er fra. De hører at det ikke er helt ren Tromsø dialekt, men ikke helt bergenser heller. Det er mange som spør, og jeg må prøve å snakke litt tydelig. Det kan være litt vanskelig å forstå innimellom. Det er ikke så mange som har den varianten som meg. Det er særegent i hvert fall, humrer Gundersen.

Han har vært i Bodø/Glimt i kun tre måneder. Han har allerede fått opplevd mye. Det å springe ut på en fullsatt Johan Cruyff Arena i Amsterdam med 55.000 elleville supportere fra Amsterdam på tribunen, var en guttedrøm.

Guttedrøm

Gundersen har markert seg i både Conference League og i treningskampene til Glimt. Navnet Gundersen er allerede nevnt som en het kandidat på landslaget.

– Er det også en guttedrøm?

– Ja, det kan man godt si. Det er en drøm for veldig mange fotballspillere, inkludert meg selv det å kunne spille for et landslag.

STORT: 2 Det å kunne spille for fulle tribuner ute i Europa er en drøm man har som fotballsipper, sier Jostein Gundersen. Her fra oppgjøret mellom Ajax og Bodø/glimt i Amsterdam i Conference League Foto: Roy-Arne Salater/TV 2

– Du har vel kanskje registrert at Ståle Solbakken kunne trenge noen gode og stabile forsvarsspillere fremover?

– Hvis jeg var god nok, så ville jeg ha vært der. Akkurat nå er jeg ikke det. De som er på landslaget er blitt snakket litt for mye ned etter min mening. Det er veldig gode fotballspillere som er i Premier League, Bundesliga og serien. Det er ikke noen smågutter som er der. De har representert Norge på en god måte i mange kamper.

– Fokuset mitt er egen utvikling og lagets. Det får bli en super duper bonus dersom det skulle skje, forteller han.

27-åringen beskrives som en sindig, reflektert og raus fotballspiller. Det er lite han vill ha gjort annerledes i karrieren.

– Jeg føler at jeg tenker godt igjennom ting, og liker å tro selv at jeg er reflektert. Jeg tar ikke forhastede muligheter, det har kommet små og store muligheter før som jeg har valgt å ikke hoppe på. Jeg har blitt litt og litt bedre med årene. Har egentlig aldri stagnert sånn skikkelig. Selvfølgelig skulle jeg vært litt mindre skadet noen år, men utenom det er jeg happy, forteller han.

Også Gundersen har ambisjoner om å ta steget ut i Europa som proff.

– Ja, men jeg har fokuset på nuet. Glimt og norsk fotball har tatt store steg de siste årene. Det som var en klubb i utlandet som var super-interessant for noen år siden, vil jeg nesten tørre å påstå at Glimt har gått forbi mange av dem nå, og mange andre norske lag. Hvis jeg skal dra må det være ett hakk opp, og det er ikke så lett når man spiller i Glimt, sier Gundersen.

Nå er det alvor. Bodø/Glimt møter Fredrikstad på bortebane. Siste forberedelser er gjort. Glimt er også i år favoritter til å vinne Eliteserien.

– Skal følge med

Spillemessig er det forskjell på Tromsø og Glimt.

– Det er enda mer ball i Glimt, og vi dominerer kampene mer enn vi gjorde i Tromsø. Det er utrolig mange gode offensive spillere som kan skape ting på egen hånd. Det er stor konkurranse innad i laget, så man føler man må være på tå hev hele veien.

FØLGER MED: – Jeg kommer nok til å følge med på kampene til Tromsø, sier Glimt-spiller Jostein Gundersen. Foto: Run Gyllander/ TV 2

– Jeg gikk en god skole i Tromsø. Forskjellene er ikke så enormt store, men det er en del ting som absolutt er ett hakk opp, sier Gundersen.

Sesongoppkjøringen til Tromsø har ikke vært optimal. Det er blitt flere tap og lite mål.

Gundersen lover å følge med på de gamle lagkameratene litt lenger nord.

– Jeg kommer til å se de kampene jeg kan, men jeg kommer til å se mye av Eliteserien, ikke bare Tromsø. Vi får se hvordan det går. Nå er jeg på utsiden der og inni Bodø/Glimt-boblen. Det er det jeg bryr meg om. Jeg har spilt ni år som profesjonell i TIL, så det er jo helt klart en klubb jeg kommer til å følge med på, forteller Jostein Gundersen.