– Det var ikke forsvarlig

Inntil nylig har Ankerskogen Idrettshall på Hamar hatt varmeelementene på 14 grader i turnhallen for å spare strøm.

14 GRADER: I flere måneder trente tynnkledde turnere i 14 grader i Ankerskogen Idrettshall på Hamar. I frykt for skader er temperaturen nå skrudd opp med fire grader. Foto: Harald Chr Eiken

De høye strømprisene har tvunget lag og idrettsforeninger til å ta ekstreme grep. På Hamar kjente turnerne det fysisk på kroppen.

– Vi har siden i september hatt 14 grader i turnhallen, men i forhold til turnaktiviteter var det ikke forsvarlig med tanke på skader. Vi har derfor nå valgt å skru varmen opp til at det ligger jevnt på 18 grader noe som egentlig er et minimum, sier René Gregor, styreleder og kontaktperson ved Ankerskogen Idrettshall AS.

DYR VARME: Når det er -20 grader ute, koster det å varme opp hallen. Foto: Harald Chr Eiken

Men det å skru opp varmen med fire grader når gradestokken utenfor turnhallen viser minus 20 grader vil koste skjorta, ifølge styrelederen.

– Bare i desember vil regningen vår bli på rundt 120.000-130.000 kroner. Det er halvparten av årsbudsjettet vårt på strøm - og det må vi ut med på én måned, sukker styrelederen.

– Det er med gru at vi nå hører at vi kan forvente høye strømregninger helt til april, legger Gregor til.

Må skru opp prisene

I dag får lag- og idrettsforeninger kompensert 90 prosent av forbruket over 70 øre kwt opp til månedens gjennomsnittspris fra staten.

Men så kommer noen tillegg.

Ifølge Gregor vil derfor den reelle kompensasjonen bli på rundt 30 prosent av regningen.

KRITISK: Styreleder Renè Gregor i Ankerskogen Idrettshall er kritisk til idrettens strømstøtte-ordning. Foto: Harald Chr Eiken

Med andre ord må Ankerskogen Idrettshall punge ut rundt 80.000 kroner i desember i strømregning.

– Vi har hatt loddsalg og andre innsamlingtiltak, og skal nok klare oss uten å måtte stenge hallen. Men mesteparten av regningene som kommer er det foreldre som må ta. Vi er nå nødt til å skru opp medlemsprisene. Det er dessverre slik det har blitt da støtteordningen er for dårlig, sier Gregor.

– Bare trist

Nettopp dette scenarioet er hva Norges Gymnastikk- og Turnforbund frykter aller mest:

Blir det dyrere å holde på med turn ventes et nytt frafall.

– Det rammer igjen de svakeste når prisene blir skrudd opp. Det vil skape store forskjeller og er bare trist, sukker generalsekretær Mona Kristiansen.

Hun merker at situasjonen tar på psykisk så vel som fysisk.

– Situasjonen vi er inne i sliter ut frivillige, trenere og foreldre, sier Kristiansen.

– Flere nær konkurs

Et ytterligere frafall vil ifølge Kristiansen være kritisk for turnforbundet, som fortsatt sliter med etterdønningene etter koronapandemien.

– Det er helt tragisk at man nok en gang blir rammet av noe utenfor selve idretten. Vi har nettopp vært gjennom en pandemi og går nå gjennom dette. For vår del har vi hatt en nedgang på 14 prosent i medlemmer. Det var jo nå vi skulle få tilbake aktiviteten, sier Kristiansen.

– TRIST: Generalsekretær Mona kristiansen i Norges Gymnastikk- og Turnforbund synes det er veldig trist at turnklubber opplever problemer med å betale strømregninger. Foto: Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Generalsekretæren oppgir at hun har hørt at det er flere enn de på Hamar som har utfordringer med å betale strømregningene for bruk av hallene.

– Vi har veldig mange klubber som har bygget sine egne anlegge de siste årene. Nå hører vi at flere sliter med å betale regningene er nær konkurs. Det er fryktelig trist, sier Kristiansen

Kritisk til støtteordningen

I september var idrettspresident Berit Kjøll godt fornøyd med at idretten hadde fått en forbedret strømstøtteordning fra staten.

Men kort tid etterpå stilnet gleden.

Eksperter hadde analysert situasjonen og konkluderte med at støtteordningen Kjøll hadde bedt om, ikke var noen redningspakke likevel.

Denne støtteordningen er imidlertid den som fortsatt er gjeldede.

En ordning som mange iskalde turnklubber bokstavelig talt kjenner på kroppen.

– Den gjeldende støtteordningen hjelper ikke nok. Det er ikke nok i støtte, og utbetalingene kommer altfor sent, sier en oppgitt Mona Kristiansen i Norges Gymnastikk- og Turnforbund.