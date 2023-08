– Det var ikke det jeg stemte for

Som håndballpresident har jeg nedfelt i min avtale at jeg har mulighet til å utføre noen oppdrag for min tidligere arbeidsgiver innenfor arbeidsledelse og organisasjonsutvikling, så lenge dette gjøres på en måte som ikke er i konflikt med fulltidsstillingen som håndballpresident. Min samlede inntekt består av lønn og ytelser fra Norges Håndballforbund, av pensjon, samt lønn fra NNL. Jeg ønsket å bevare en tilknytning til NNL med tanke på at jeg kanskje skulle tilbake dit, og fordi jeg ønsket å ivareta kunder jeg hadde hatt over flere år.

De siste fire årene har jeg jobbet i snitt 35 dagsverk pr. år for NNL. På disse dagene har jeg også jobbet med håndball, enten på morgenen, kvelden eller midt på dagen. Jeg har god samvittighet for det arbeidet jeg har lagt ned for Norges Håndballforbund. Det å øke markedsinntektene, styrke mediearbeidet og NHFs politiske kontakt, samt være en aktiv pådriver for hallutvikling, var de sentrale begrunnelsene for å innføre heltidspresident. NHF har hatt en veldig god fremdrift på disse områdene i min tid som president.