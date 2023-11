TV 2s eksperter mener Norge må endre tenkemåte for å slå de beste.

Norges håp om EM-deltakelse i 2024 henger i en svært tynn tråd. Det er 23 år siden Norge sist deltok i et mesterskap. Listen over land som har sett mesterskap fra sofakroken har krympet for hver kvalifisering. Norge er i selskap med nasjoner som San Marino, Liechtenstein, Andorra og Færøyene.

En av de største utfordringene til landslaget har vært å få resultater mot antatt bedre lag. Ser man på listen over Norges kvalikkamper mot land som har deltatt i mesterskap siden 2012, er statistikken dyster sett med norske øyne.

SLITER MOT DE BESTE: Norge har tapt tre av tre mulige kamper mot Spania og Skottland. Foto: Pål S. Schaathun

Kun vunnet to kamper

Norge har spilt 30 kvalikkamper (ikke Nations League) mot mesterskapsnasjoner. Av de 30 kampene har Norge vunnet to. Ti har endt uavgjort. 18 har endt med tap. 2-10-18 er altså fasiten mot god motstand.

Se hele listen nederst i artikkelen!

Seirene mot Kroatia i 2015 og Nord-Irland i 2017 er skalpene Norge har tatt i kvaliksammenheng. Det mener TV 2-ekspert Yaw Amankwah er alarmerende.

– De ti siste årene har vi totalt mistet evnen til å ta skalper mot de store nasjonene. Når vi ser en hel kvalik over ett er man gjerne avhengig av å ta en stor skalp, om det skulle være Spania, Frankrike eller Tyskland, innleder han.

– Mot disse store nasjonene, som er betydelig bedre enn oss på papiret, så savner jeg at vi har en plan b som er mer pragmatisk og kynisk. Det må være slik at de store lagene ser på kalenderen og tenker: «Uff, der skal vi møte Norge, der er det albuer, der er det tungt, der er det litt lange baller og der er det direkte».



SAVNER PLAN B: Yaw Amankwah mener Norge må øve mot de beste lagene for å slå dem. Foto: Markus Engås / TV 2

– Falsk trygghet

Under Solbakken har Norge spilt privatlandskamper mot Luxembourg, Hellas, Slovakia, Armenia, Irland, Finland, Jordan og Færøyene.

– Det tror jeg er et stort problem fordi kamper mot svakere nasjoner gir en falsk trygghet og falsk selvtillit. Jordan, Færøyene, ok vi gjør en brukbar prestasjon, men hva er referansene, undrer TV 2-eksperten.

Amankwah mener Norge må øve mot de beste nasjonene om man skal ha forhåpninger om å slå dem.



– Jeg vet ikke hvor vanskelig det er å få arrangert privatlandskamper mot toppnasjonene, men da får man mye ferskere og bedre referanser på hvor vi ligger og eventuelt hvordan en plan b mot de beste nasjonene skal se ut, sier han.



Drillo-kritikk

Etter seieren mot Færøyene torsdag var tidligere landslagssjef Egil Drillo Olsen skuffet over det Norge viste den siste timen.

– Jeg koste meg i en halv omgang, så døde det sakte men sikkert utover i omgangen. Det fortsatte i andre omgang, som for meg er litt uforståelig. Vi har altså Færøyene et par-tre ganger i ubalanse, men tar det ikke, uttalte Drillo.

Solveig Gulbrandsen etterlyser mer variasjon.

– Det er veldig lett å si at alt var bedre før og falle tilbake på det som fungerte da. Mot Spania står vi og spiller på egen banehalvdel og det er et hav av bakrom. Vi har Erling Braut Haaland som ville løpt fra hvem som helst, så synes jeg det er rart at vi ikke bruker det mer, sier hun.

ETTERLYSER KYNISME: Solveig Gulbrandsen mener Norge må bli flinkere til å kontre motstandere i senk. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg synes at vi må klare litt begge deler, men jeg mener også, slik som Drillo mener, at det er mye lettere å møte en motstander i ubalanse enn når de ligger å forsvarer seg med elleve stykker. Så jeg skulle ønske at vi fikk se litt kontringer og ønske om å ta motstanderen i ubalanse. Spesielt når man har spillere som det kunne ha passet til, sier hun.



Gulbrandsen mener Norge må bruke Skottland-kampen til å tenke mer kynisk.

– Nå mot Skottland forventer jeg å se et norsk lag som øver på å vinne en kamp. Ikke et lag som øver på hvordan det skal se ut og hvordan de skal spille, men som øver på hvordan man vinner kamper. Det er det som må til, det er tre poeng og ingenting annet, konkluderer hun.



PS! I kvaliken til USA-VM 2026 skal de europeiske nasjonene deles inn i 12 grupper med fire eller fem lag i hver gruppe. Gruppevinneren går rett til VM. De 12 gruppetoerne pluss fire Nations League-lag skal kjempe om de fire siste plassene.