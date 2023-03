– Det er helt klart det største bursdagsønsket jeg har hatt i mitt liv. Jeg vil ikke ha noen andre ting, for å være helt ærlig.

Det sier slovenske Nika Prevc til TV 2. Og hun er i en helt unik situasjon. Kun 15 personer får tilbudet om å hoppe i Vikersund til helgen. Og et krav er at utøverne må være minst 18 år.

Prevc har bursdag onsdag, samme dag som avgjørelsen om hvilke 15 utøvere som får muligheten til å være med på den historiske skiflyvningshelgen i Vikersund. Etter mandagens renn er Prevc nummer 16 i Raw Air-sammendraget.

– Å få være med på skiflyvning har vært mitt største ønske fra jeg startet karrieren som skihopper. Men det er ikke i boks og jeg er usikker på om jeg kommer med, sier hun til TV 2.

– Om du kommer med - kommer du uansett til å takke ja?

– Nei. Jeg er ikke bekreftet inne ennå, men jeg håper å overbevise treneren min med gode hopp slik at det kan gå.

Med andre ord så er det mer enn en topp 15-plassering som skal til. Å ta steget fra stor bakke til skiflyvningsbakken er et stort steg for en hopper. Både utøver og trener kan ende opp med å ta vurderingen at utøveren ikke er klar for det som kommer i Vikersund.

En annen som er i tenkeboksen er norske Silje Opseth. Etter mange nedturer i vinter har hun ikke kjent seg i godt, gammelt slag. På mandag klaffet det imidlertid godt for Opseth som endelig kunne smile for seier igjen. Det tok henne opp til 11. plass i Raw Air-sammendraget.

Lillehammer 20230313. Silje Opseth vant damenes hopprenn i Lysgårdsbakken på Lillehammer mandag. Hopprennet er en del av Raw Air turneringen som igjen er en del av verdenscupen. Foto: Geir Olsen / NTB Foto: Geir Olsen

– Jeg har vært spent og det har vært et av sesongens store høydepunkter å komme til Vikersund. Jeg hadde håpet å komme hit i god form, men det har blitt et litt annet utgangspunkt. Men det kribler litt ekstra i kroppen når jeg hopper disse dagene her, sier hun til TV 2.

– Har du landet på å uansett takke ja om muligheten byr seg?

– Jeg vet ikke. Jeg har veldig lyst til det og det er en barndomsdrøm. Det er klart at om jeg er topp 15 og jeg føler hoppingen er trygg så blir det nok et ja. Men jeg skal gjøre meg ferdig her først så får vi se, svarer hun.

Lagvenninne Anna Odine Strøm er på helt motsatt ende av skalaen. Hun svarer kontant ja på om hun vil hoppe i Vikersund.

Maren Lundby er ikke mindre offensiv. For henne er fortsatt faren for å havne ut noe som tar plass i hodet. Hun forteller at hun er på vakt på hvert eneste hopp for å komme seg til Vikersund.

Oslo 20230312. Maren Lundby etter Raw Air Verdenscup i hopp for kvinner i Holmenkollen søndag. Foto: Geir Olsen / NTB Foto: Geir Olsen

Hun drar det faktisk så langt som å si at alt som skjer nå egentlig dreier seg om å komme seg dit.

– Jeg kan bare prate for min egen del og jeg er klar. Det er dumt å ha kjempet så mye for det, og så bli topp 15 og si nei, jeg tør ikke, sier hun og ler før hun slår kort og greit fast:

– Jeg hopper om jeg er kvalifisert.