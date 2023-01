For andre gang må Anne Kjersti Kalvå forsøker å holde motet oppe etter å ha blitt covid-smittet like før et mesterskap.

Januar 2022: Anne Kjersti Kalvå tester positivt for covid-19, en og en halv uke før OL i Beijing.

Januar 2023: Anne Kjersti Kalvå tester positivt for covid-19, drøye seks uker før VM i Planica.

For ett år siden røk drømmen om OL. Denne gangen har 30-åringen bedre tid, men det er for tidlig å si hvordan denne sykdomsperioden vil påvirke formen.

BRA START: Anne Kjersti Kalvå har hatt en god start på sesongen, men måtte reise hjem fra Tour de Ski på grunn av covid-smitte. Foto: Caroline Simonsen/ TV2

– Det virker som at det er vanlige forkjølelsessymptomer. Hun er for syk til å gå renn nå, men gi det en drøy uke, så tenker jeg at hun er i gang med trening igjen, sier langrennsløper og Kalvås kjæreste, Didrik Tønseth, til TV 2.

– Står ikke bra til

Flere norske løpere har fått viruset før eller underveis i årets sesong. Kalvå testet positivt midt under årets utgave av Tour de Ski, og måtte reise hjem.

For andre gang måtte løperen fra Lundamo konstatere at det var to små streker på covid-testen.

Didrik Tønseth ble ikke smittet av viruset og fullførte Tour de Ski. Foto: Fredrik Varfjell

– Det er tilfeldig hvem som får det, og nok en gang er hun den utvalgte. Resten av damelaget har heldigvis berget seg. Vi fryktet at det var et stort utbrudd på gang, men foreløpig har det kun vært henne. Det føles nok veldig urettferdig, men sånn er det.

Kalvå har omtalt forrige runde med viruset i kroppen som et traume. Nå opplever hun marerittet igjen.

– Hvordan går det med henne?

– Jeg gir det terningkast 3. Det står ikke bra til, det gjør det ikke. Men det virker som hun er ved høvelig godt mot, så det er håp, sier Tønseth.

– Bør ikke stresse

For ett år siden gikk det fem måneder før Kalvå var helt tilbake til seg selv igjen. Nå er håpet at det tar langt kortere tid, ettersom kroppen har vært gjennom det samme en gang tidligere.

Tønseth tror det er viktig at kjæresten er tålmodig.

– Hun ligger såpass bra an, med tanke på VM, at her tror jeg det beste er å kjøre den trygge linjen. Om hun ligger seks eller ti dager på sofaen har ingenting å si, tror jeg, sier Tønseth.

Kalvå fikk endelig oppfylt drømmen om å stå på pallen i et verdenscuprenn denne sesongen. 30-åringen har levert flere gode resultater. Foto: Terje Pedersen

Planen fam mot VM er foreløpig ikke helt spikret. NM del 1, som arrangeres fra 19. - 22. januar, kommer antakeligvis for tidlig.

– Hun bør ikke stresse. Jeg tror ikke hun kommer til å gå NM, det er jeg ganske sikker på. Så kommer det to verdenscuphelger. Vi får håpe at hun får ett godt svar i løpet av de to helgene, og så er det VM, sier langrennskjæresten om Kalvå.