Fredag ble det klart at Ole Sæter (27) har forlenget kontrakten sin med Rosenborg ut 2026-sesongen.

Kontraktsnyheten slo ned som lyn fra klar himmel.

– Steike!

Det var det første som ramlet ut av TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen da det var i boks.

– Jeg fikk det litt på følelsen da Selnæs ble klar, at nå er Ole Sæter neste mann opp av hatten. Det er kruttsterkt og veldig gledelig for Rosenborg, sier Mathisen.

– Skulle smelle skikkelig

Hovedpersonen selv er meget tilfreds med å ha fått Rosenborg-fansen til å sette fredagstacoen i halsen.

– Det var litt av poenget at det skulle smelle skikkelig. Vi har vært innstilt på å få det til og så har prosessen gått sin gang. Vi landet på at dette var riktig for min utvikling, for Rosenborg og for det vi holder på med nå. Da er Rosenborg rett og slett en fantastisk klubb å fortsette utviklingen sin i, med en god satsing på spillerlogistikken nå, sier Sæter til TV 2.

I tur og orden har klubben forlenget med Sverre Nypan og Håkon Røsten, i tillegg til at Ole Selnæs har vendt hjem.

Når Sæters navnetrekk også er i boks, er det en god liste med trønderske profiler på plass.

– At Nypan og Røsten er med videre, og at Selnæs er inne igjen, det betyr veldig, veldig mye for hele byen. Jeg er veldig glad for at jeg kan være med på den bølgen der, jeg også. Det er rett og slett ting jeg ikke ønsker eller tør å gå glipp av. Jeg har veldig troen på at dette kan bli steinbra og da vil jeg være den som står på topp der og pisser inn mål, melder Sæter.

Inn i lønnsadelen

– Hva betyr dette for lønna?

– Det er ikke derfor jeg signerer. Det er andre ting som motiverer, rett og slett.

– Du tålte rett og slett ikke at en annen Ole (Selnæs) kom inn og stjal overskriftene?

– Haha, jo, overskriftene skal han få, det er greit ja. Vi kan gjerne dele dem når vi har fått laget ut i full blomst. Det er noe med den følelsen der og det er virkelig ikke noe jeg ønsker å gå glipp av. Jeg føler vi har noe stort på gang her og da er det rett og slett umulig for meg å ikke bli med på det, sier Sæter.

OLE S OG OLE S: Returen til Ole Selnæs (på bildet) gjorde det lettere for Ole Sæter å signere. Foto: Per Atle Karlsen / TV2

Etter det TV 2 kjenner til var dette det sjuende kontraktsforslaget fra Rosenborg siden det første kom på bordet i fjor høst, og den nye avtalen gjør at Sæter legger seg inn blant toppene på lønningslisten på Lerkendal.

– Klubben har vært veldig tålmodige og det har vært veldig, veldig gode samtaler hele veien. Det gjør jo at den troen på det vi skal få til her er enda sterkere enn den har vært tidligere. Det har vært bare gode samtaler og det har vært veldig positiv energi rundt det hele. Jeg føler selv at det har tatt energi, for mye energi. Da ble det sånn at dette er det beste for meg og klubben akkurat nå. Da var det ingen vanskelig sak, sier Sæter.



– Et viktig signal

Jesper Mathisen mener Rosenborg har en helt annen kraft offensivt når Sæter er frisk og i form.

– Han har blitt en av de viktigste spillerne og en av de største, om ikke den største profilen der oppe. Det gjør at entusiasmen tar nye steg oppover. Det er en viktig signering og et viktig signal. Han hadde ikke signert om han ikke trodde det var mulig å nærme seg gull og sølv, mener TV 2s fotballekspert.

Han tror RBK gjør klokt å sikre seg den ene lokale profilen etter den andre.

– Det er utrolig gledelig for Rosenborg og Rosenborg-fansen. Det er det Rosenborg har vært og skal være. At de største profilene er lokale er veldig viktig. Så får vi se hvem som skal trene dette laget, jeg tviler på at det blir Svein Maalen, spår Mathisen.

– Skal ha all mulig ros

At klubben nå begynner å vise litt muskler, mener han gjør RBK mer attraktive for mulige trenerkandidater.

– Nå skal Dorsin og resten av Rosenborg ha all mulig ros for det de har gjort de siste ukene. Rosenborg i posisjonen de er i nå, vil være attraktiv for de fleste trenere i Skandinavia. De har gode kort på hånden med tanke på å få Rosenborg tilbake i toppen i norsk fotball, mener eksperten, og legger til:

– Men en skikkelig trenersignering ser dette virkelig spennende ut.

Ole Sæter byttes ut av trener Svein Maalen under eliteseriekampen i fotball mellom Aalesund og Rosenborg på Color Line Stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Svein Maalen leder Rosenborg i påvente av en permanent trenerløsning, men har ikke lagt skjul på at han kunne tenke seg den på permanent basis.

For Sæters del har Maalen betydd mye for at det endte opp med kontraktsforlengelse.

– Enormt mye. Ikke nødvendigvis han, men tankegangen hans. Tanken om å heller angripe og at angrep er det beste forsvar, har gjort veldig mye. Det er jo det som har fått det svarte og hvite blodet til å pumpe ganske fort igjen. Klart, det han har kommet inn og gjort og de endringene han har gjort, det har vært veldig viktig. Vi kommer til å møte på motgang der også, men det er i alle fall mye lettere å møte på motgang der enn det har vært tidligere, sier Sæter.

Ingen kontrakt med Rekdal

Da sesongen ble sparket i gang var det Kjetil Rekdal som ledet Rosenborg.

Sæter er klar på at kontraktsnyheten ikke ville kommet dersom trenerteamet og spillestilen som startet 2023 hadde vært den samme.

– Nei, jeg fikk tilbud under dem og jeg føler at jeg rollen som er der nå passer meg mye bedre. Den gjør utviklingen min mye bedre og mer riktig med tanke på hvordan jeg selv ønsker å opptre. Så er det klart, mitt beste år var under dem, i det systemet, så det er veldig vanskelig å argumentere imot det, sier Sæter.

Kjetil Rekdal måtte forlate Rosenborg tidligere i sesongen. Ole Sæter tviler på at det hadde blitt ny kontrakt om han ble værende. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Men 4-3-3 ligger i DNA-et mitt og om folk trodde man sporenstreks skulle bøtte inn mål i et nytt system ganske kjapt, så er jo det veldig naivt å tro. Jeg ser absolutt stigning. Vi stimuleres veldig i trening i form av veldig mye angrep og veldig mange avslutninger, som gjør at man gleder seg til hver eneste trening. Det er en fotballglede jeg har kjent veldig på i det siste, som gjør meg veldig glad, fortsetter 27-åringen.

– Hvor skjebnen tar oss

I februar fortalte Sæter TV 2 at han var ferdig i RBK etter sesongen.

– Satsningen har endret seg, følelsen min har endret seg. Det vi har på gang nå er rett og slett utrolig bra. Det har skjedd ting i sommer som gjør at det fort ble veldig aktuelt. Da banker Rosenborg-hjertet mitt enda hardere enn på veldig, veldig lenge. Da er det veldig riktig at jeg er med videre.

Med en kontrakt som strekker seg ut 2026 er Sæter over 30 år når den går ut. Betyr det at han ser for seg å avslutte karrieren på Lerkendal?

– Nei, nå skal jeg gjøre det så bra som jeg overhodet mulig får til her, og så får prestasjonene mine bestemme hva som skjer. Gjør jeg det steinbra, så får Rosenborg penger. Det er egentlig det eneste jeg tenker. Nå skal jeg gjøre mitt ytterste og pushe grenser hver eneste dag for å bli litt bedre, og så får vi se hvor skjebnen tar oss.