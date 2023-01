– Det skulle nesten ikke vært lov å kreve så mye penger som enkelte klubber gjør

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl vil ha regler for hvor mye idrettsklubber kan ta betalt for barn og unges aktivitet.

ØNSKER PRISREGULERING: Silje Sandmæl er skremt over prisnivået i norsk idrett. Foto: Stig B. Fiksdal

TV 2 har i flere saker belyst tematikken om idrettsfattigdom.

Nå mener Silje Sandmæl at noe må gjøres med prisnivået i norsk idrett.

– Det er helt hårreisende at man må betale tusenvis av kroner for å drive med idrett, sier Sandmæl til TV 2.

For mange er forbrukerøkonomen mest kjent som tidligere programleder i «Luksusfellen». Men Sandmæl har også mange år bak seg som aktiv utøver og frivillig lagleder for barnas lag.

Hun opplever at det nå er dobbelt så mange som tar kontakt for å få hjelp til å betale ulike utgifter.

– Vi har makspris i barnehager, og foreldre får redusert utgift dersom de ikke har råd. Slik er det ikke i idrett.

ENGASJERT: Silje Sandmæl sier det er en «hjertesak» at alle skal få være med i idretten. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Økonomen viser til at det ikke bare er prisforskjeller mellom ulike idretter. Det er også veldig ulikt nivå mellom klubber innen samme idrett.

– I såkalte «satse-klubber» kan det koste flere tusen kroner bare i måneden. Så lenge ikke det blir noen regler rundt det, vil klubber kunne sette prisen selv, sier Sandmæl.

Utfordringen er gjerne at barna går til den klubben der vennene er.

– Vi må helt klart få på plass en prisregulering.

– Tenker du at det skal være et pristak?

– Jeg er økonom, så jeg vet at ting koster. Uten å se hele regnstykket, er vanskelig å si hva slags reguleringer som må på plass. Dette er ikke en «quick fix», men noe må gjøres, sier Sandmæl.

Med trykk på «må».

– Ekstremt trist

44-åringen vokste opp med å måtte snu på hver krone, og kjenner igjen følelsen av ikke å tørre og spørre om å delta på ting fordi foreldrene har dårlig råd.

– Ingen barn skal ekskluderes. Hvis man ikke klarer å gjennomføre det, har de mislyktes med Fritidserklæringen, påpeker økonomen.

Ifølge Fritidserklæringen har alle barn i Norge rett til å delta på minst en fritidsaktivitet.

BRENNER FOR IDRETTSGLEDE: Sander Sagosen (t.h.) og Magnus Abelvik Rød sier det må komme løsninger for at alle barn skal kunne drive med idrett, uavhengig av foreldrenes lommebok. Foto: Åserud, Lise

Landslagsprofilene Magnus Abelvik Rød og Sander Sagosen synes det er «ekstremt trist» at det finnes barn og unge i Norge som stenges ute på av økonomi.

– Idretten skal være for alle, enten du kommer fra en familie som har god eller dårlig råd, sier Sagosen til TV 2 mellom VM-kampene.

– Jeg håper man kan lage et type «program» som hjelper dem som trenger det. Idretten er en fantastisk arena, som forbereder barn på livet videre, sier Abelvik Rød.

– Kan pristak være en løsning?

– Absolutt. Nå er ikke jeg noen idrettspolitiker, og har derfor ikke satt meg inn i alle mulighetene. Men idrettsfattigdom bør ikke være et problem i Norge. Det er viktig at vi har flest mulig med, og at du som barn kan bli sett, sier Sagosen.

Samme pris i ti år

I Baune SK på Vestlandet, tror klubbens styreleder at det kan bli vanskelig med et pristak.

– Klubbene må i så fall deles opp i ulike grupper, for noen har egne anlegg, andre bruker kommunale anlegg. Og noen har betalte trenere, sier styreleder Tom Skråmestø.

Baune opererer med en kontingent på 1200 kroner for barn og 2200 kroner for voksne. Prisen har vært den samme i ti år.

– Vi har lav kontingent, men vi har også et kommunalt anlegg, så vi slipper unna de største utgiftene.

Vidar Steine, styreleder i Årstad IL, er også skeptisk til pristak.

– Det forslaget høres veldig byråkratisk ut. Det er for stor forskjell på utgifter i klubbene. Hvem skal betale mellomlegget, eventuelt?

Steine mener heller idrettslag burde få mer penger for å sikre driften.

– Barn og unge har så godt av å være med i et idrettslag eller musikkorps eller hva det måtte være, at det burde støttes mer.

Også Søreide IL tror at prisregulering blir vanskelig å få til.

– Noen klubber har lønnet administrasjon, noen har betalte trenere. Det er store forskjeller i hvordan klubbene drives, sier styreleder Steinar Holst.

– Skummel utvikling

I en undersøkelse SpareBank 1 gjennomførte i samarbeid med YouGov før jul, kom det frem at 30 prosent har valgt ikke å introdusere barna sine for visse idretter fordi det er for dyrt.

20 prosent har valgt å ta barna ut av en idrett av samme grunn.

Styremedlem i Norges Idrettsforbund, Marco Elsafadi, tror det er begrenset hva idretten selv kan ta ansvar for.

– Dette ikke er et nytt problem, men det vi ser nå er at det strammer seg til enda mer. For de familiene som slet fra før, som nå må velge om de skal betale strømregninger eller la barna drive med idrett, så ryker idretten. Det skjønner alle.

ØKT STØTTE: Marco Elsafadi vil ha mer penger fra regjeringen. Her med kulturminister Abid Raja i forbindelse med overlevering av rapport om rasisme i idretten. Foto: Terje Pedersen

Elsafadi kaller utviklingen for «skummel», og mener myndighetene nå må sterkere på banen.

– De må lage strukturer for å hindre at vi mister barn fra en arena som forebygger kriminalitet og annet.

Også Elsafadi tror løsningen ligger i økt støtte fra det offentlige.

– Hvem andre kan gjøre en så stor jobb som idretten? Jeg vet at Oslo Idrettskrets ber om få 100 millioner kroner, slik at de kan distribuere det. Det er et veldig godt tiltak. Vi må gå i dialog med dem som ønsker å gjøre en forskjell, for det handler om økonomi.

Må få vite

Silje Sandmæl fikk massiv respons da hun la ut følgende melding på Instagram i fjor;

Kommuner, klubber og enkeltpersoner tok kontakt.

– Jeg tror det er veldig viktig å få ut beskjed om at man kan få støtte - og at det gjelder utstyr og cuper, i tillegg til treningsavgift og medlemskontingent.

Et viktig tiltak for å inkludere alle er at kommunene etablerer et elektronisk system der man kan søke om støtte, mener hun.

– Det er dessverre skambelagt å snakke direkte med noen eller skrive en mail til kubben.

Sandmæl viser til at da Step by Step Charity og Zuccarellostiftelsen innførte dette, fikk de dobbelt så mange søkere over natten.

– Du tar bort plasteret.

VIL BRYTE NED ØKONOMISKE BARRIERER: Mats Zuccarello fronter Zuccarellostiftelsen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Hvem har ansvaret for at idretten har blitt for dyr?

– Klubbene må legge opp til at prislappen ikke blir for dyr.

– Hvem bør ta ansvar for å løse utfordringen med idrettsfattigdom?

– Det hadde vært fantastisk hvis det kunne blitt en hjertesak for politikerne. Og med det mener jeg at man går inn og finner en løsning. Det hjelper ikke å pøse ut penger hvis ikke systemene på klubbnivå er gode nok. Og uten en regulering på plass kan det bli vanskelig.