– Det skjer spektakulære ting i norsk basket

Like utenfor Bergen sentrum ligger Frøyahallen, en hall som på utsiden ligner de fleste andre idrettsanlegg i Norge.

Innenfor disse dørene skjer det ting som presidenten i Norges basketballforbund Jan Hendrik Parmann aldri har sett tidligere.

BASKETPRESIDENT: Jan Hendrik Parmann gleder seg over det han ser i forbundet. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

I 2022 alene har det blitt registrert 14 nye basketklubber i Norge. I 2021 ble det registrert 11.

I en tid hvor flere sliter med kostnadene som fører med barne- og breddeidrett, vokser basketball i rekordfart.

– Og flere skal det bli, uttaler forbundspresidenten stolt.

Mangfold er gullet

Når TV 2 møter forbundspresidenten i Frøyahallen kan han fortelle om enorm vekst med økning på 70% de siste fem årene. Selv i pandemien vokste idretten.

– Inntrykkene til ungdom i dag som rekrutteres er globale. Det kommer ikke lenger bare fra lineær TV, mener Parmann.

– Basketball er verdens nest største idrett og er en veldig trendy sak. Det har vært enorm markedsføring for oss.

Sammen med kulturelle fenomen som NBA-dokumentarer, basketfilmer og profiler som Michael Jordan er det noe mer som trekker ungdom til parketten.

– Vi er veldig inkluderende. Siden basket er en global idrett får vi inn alle etnisiteter, alle kulturer og alle slags herlige mangfolds-mennesker. Det er i DNA-et vårt, forteller Parmann.

INKLUDERENDE: Norsk basket tiltrekker unge fra alle mulige kulturer. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Våre helter er nødvendigvis ikke samme etnisitet som oss. Derfor skal vi vokte mangfold som det er gullet vårt, for det er gullet vårt.

Og med en enorm vekst, følger det enorm nivåforskjell.

– Det forandrer barns liv

TV 2 besøker Frøyahallen mens klubbens elitelag setter i gang kveldens trening. Lagets kaptein Jarand Tveito vet veldig godt hva basketball betyr for de unge som engasjeres.

– Hverdagene mine har alltid vært lettere siden jeg har hatt basketball, minnes Tveito.

KID TIL KAPTEIN: Jarand Tveito (høyre) har gått gradene i Frøya, og er nå kaptein på elitelaget. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Tveito har gått gradene i Frøya, fra barn til spiller i eliteserien. Å ha et sted å glede seg til å være har betydd mye i perioder med lite skolemotivasjon.

Sammen med Tveito møter vi John Knight III, som kom til Frøya fra USA tidligere i høst. Siden basket er enormt i statene, vet Knight godt hva basketball kan gjøre for unge.

– Det holder barn unna trøbbel, fra å gjøre ting de ikke burde gjøre. Det kan få dem ut fra et mørkt sted i hodet, sier Knight med tydelig amerikansk engelsk.

– Det forandrer barns liv.

FORBILDE: JOhn Knigh III (venstre) trives godt i basket-Norge. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Knight III og Tveito er også veldig klar over at de er rollemodeller for de yngre i klubben, en oppgave de føler seg svært takknemlig for å ha.

For selv om BLNO-ligaen ikke har like stor følgerskare som NBA, er det en ting Knight III liker spesielt godt med å spille i Norge.

– Fansen! Vi har "die-hard" fans som kommer bort til deg etter kampen. Atmosfæren er annerledes, men jeg liker den.

– Det skjer spektakulære ting

Søndag 11. Desember arrangeres Hjemmebane-dagen på TV 2 Direkte, hvor norsk idrett tapetserer hovedkanalen fra morgen til kveld.

Klokken 11 starter studiosendingen hvor vi blir bedre kjent med idretten og lagene, før Frøya tar i mot serieleder Kongsberg Miners i Frøyahallen.

– Det skjer spektakulære ting i norsk basket som aldri kunne skjedd for 20 år siden. Dette ser jeg frem til, sier basketpresidenten.

GLEDER SEG: John Knight III (venstre) og Jarand Tveito (høyre) ser frem til Hjemmebane-dagen søndag. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Spillerne på Frøya gleder seg til å kunne vise frem idretten sin for et enda større publikum.

Spesielt John Knight III gleder seg til å nå ut til flere.

– Jeg vet dere er et stort "soccer"-land, men basketball skal skinne klarere enn noen sinne og det skal vi vise søndag.