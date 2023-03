– Det piplet frem masse prikker. Og det ble bare verre og verre, forteller 35-åringen til TV 2 foran Paris-Nice, som starter søndag.

Oppkjøringen til dette rittet - der Uno-X-rytteren blir lansert som en av vinnerkandidatene på de to første etappene - har med andre ord ikke vært som han hadde håpet.

Problemene startet foran sesongåpningen i Valencia Rundt i begynnelsen av februar. Han ble syk med feber og satt på antibiotika-kur. Et par uker senere kom reaksjonen.

– Det var nok en allergisk reaksjon på antibiotikaen. Det så helt jævlig ut, nesten som andregrads forbrenning, forteller han.

BLE SYK: Alexander Kristoff har slitt med utslett de siste ukene, men er på bedringens vei. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Verst var det i forrige uke, foran klassikeråpningen med Omloop het Nieuwsblad og Kuurne-Brussel-Kuurne.

Dopingjegerne har ikke ringt

Nå har han behandlet utslettet med kortisonkrem og situasjonen ser langt bedre ut.

– Jeg kunne egentlig tatt piller, men da er det ikke lov til å sykle ritt. Men det er tillatt hvis man bruker krem. Jeg hadde besøk av dopingkontrollører for et par dager siden og de har ikke ringt foreløpig. Så da går det sikkert bra, sier han med et smil.

Til tross for problemene har Kristoff levert på sykkelsetet de siste ukene. I Algarve Rundt ble det seier på første etappe, i kamp mot den kanskje beste spurteren av de alle, Fabio Jakobsen. Og i Omloop het Nieuwsblad endte han på en imponerende 4. plass.

– Det har tatt lang tid å komme seg etter løp. Jeg var bra i Algarve på den første dagen. Og jeg var bra i Omloop. Men utover i etappene i Portugal og dagen etter Omloop, i Kuurne-Brussel-Kuurne, klarte ikke kroppen å hente seg inn. Toppnivået er bra, men det har tatt lang tid å restituere seg. Det har nok sammenheng med utslettet. Jeg håper det funker bedre i Paris-Nice, hvis ikke blir det hardt å komme seg til mål på den siste etappen, forteller han.

Mulig rollebytte

– Hvilke forvetninger drar du til til Frankrike med?

– Jeg håper på en bra plassering i starten. Vi har i hvert fall bevist at vi har et bra opptrekk i Søren Wærenskjold. Jeg satser på at vi skal klare det samme i dette løpet som vi gjorde i Algarve, svarer han.

Den høyreiste U23-verdensmesteren på tempo parkerte «verdens beste opptrekker», Michael Mørkøv, da Kristoff vant åpningsetappen i Portugal - og syklet selv inn til en oppsiktsvekkende 3. plass da han hjelp lagkameraten til seier.

KNEKTEN: Søren Wærenskjold hjalp Kristoff til sin første Uno-X-seier. I Paris-Nice kan det være han får spurte. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Han er svær og tar mye vind. Det er en veldig god rygg å henge seg på. Søren har et sinnsykt trøkk og vi har selvtillit etter det vi fikk til i Algarve.



Det kan imidlertid være at kongen og knekten bytter på rollene i Paris-Nice.

– Det er ikke nødvendigvis meg vi kjører for. Om han føler seg fresh, og jeg ikke har dagen, så kommer jeg til å gi klar beskjed. Dette var planen også i Kuurne-Brussel-Kuurne, men da veltet han dessverre ut av løpet.

Delte dobbeldyne

Kristoff innrømmer at han har følt seg sliten på treningene denne uka. Fredag satte han seg på flyet i retning Paris. Første sjansen til spurt kommer allerede på åpningsetappen.

– Jeg får prøve å få til noe de første dagene der det er flatt. Det kan hende at det blir noe sidevind også, så det kommer til å gå unna allerede fra start. I Algarve funket det bra at jeg brukte min erfaring til å posisjonere oss inn mot avslutningen, og så kommer Søren rundt på slutten og trekker meg opp. Det kan være at det er en god plan hvis det blir kaos på de første etappene. Ikke det at han ikke kan å plassere seg, men jeg har gjort det noen ganger flere enn han, påpeker den rutinerte 35-åringen.

Selv om duoen ikke har syklet så mye sammen har de i hvert fall rukket å bli godt kjent. På vei hjem fra Kuurne-Brussel-Kuurne, der Wærenskjold krasjet og var full av skrubbsår, endte de på samme hotellrom. I dobbelseng. Med dobbeldyne.

– Det er nok ikke den beste natta noen av oss har hatt. Jeg var dausliten og han var full av sår. I tillegg er vi to store menn. Det var ikke luksus, akkurat. Men man får opplevd litt av hvert.