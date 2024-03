– Det kommer jeg ikke til å gjøre i år

ENORME RESULTATER: Johannes Høsflot Klæbo har levert noen enorme resultater denne vinteren, men var ikke høy i hatten da han ble syk for andre gang allerede før jul. Foto: Frank Lervik / TV 2

Johannes Høsflot Klæbo er i ferd med å avslutte en turbulent sesong med sykdom, tap og et enormt høyt toppnivå. Før det som kanskje blir hans viktigste idrettsår noensinne skal trønderen gjøre endringer.

I helgen: Se Kollen-festen på TV 2 Direkte og TV 2 Play!

Like før sesongens store høydepunkt lå Johannes Høsflot Klæbo på et hotell i Sveits med 40 i feber.

For første gang på åtte år hadde han fått influensa. 27-åringen innrømmer at han var langt nede.

– Når du ligger der så føles det veldig langt fram. Jeg var ikke så veldig høy i hatten da jeg lå på hotellrommet i Davos og synes synd på meg selv, sier Johannes Høsflot Klæbo til TV 2.



Samtidig er han sjeleglad for at det sto 2023/2024 i treningsdagboka, og ikke 2024/2025, noe som ville betydd VM-sesong og mesterskap på hjemmebane.

– På ett eller annet tidspunkt må det komme. Jeg er veldig glad for at det kom i fjor, og ikke dette året. Jeg har lært at det er mye man ikke får gjort noe med, og så er det noen ting man får gjort noe med, og der må man være nøye, sier Klæbo.

Han er sikker på at han ble smittet under verdenscuphelgen i Trondheim like før jul, på lik linje med mange andre skiløpere, men ikke før han på mesterlig vis sikret tre av tre seire på det som blir VM-arenaen om ett år.

Akkurat den smitten tror han det var umulig å unngå.

Tatt på fersken: – Bare tull!

– Det er mye læring

Fram til for to år siden vil mange hevde at Klæbo hadde hatt en relativ problemfri karriere. Skiløperen fra Byåsen har stort sett vært skadefri, frisk og i form når det gjelder.

Så dukket problemene med hamstringen opp. En skade på baksiden av låret som han fortsatt får behandling for av sin amerikanske fysioterapeut, Megan Stowe.

På vårparten i fjor brøt han med Skiforbundet etter lange, mislykkede forhandlinger om en representasjonsavtale. Både underveis og i etterkant av «bruddet» ble det skrevet mye om konflikten i mediene.

Denne sesongen har han vært syk i to perioder, gått glipp av Tour de Ski og røket ut av en sprint i en semifinale for første gang på over fem år.

AMERIKANSK FYSIO: Amerikanske Megan Stowe har behandlet Klæbo for hamstringsskaden. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

I bakkant av begge sykdomsperiodene har han måtte se seg slått på både sprint og distanse.

Snart starter oppkjøringen til ett VM som arrangeres nærmest i hans egen bakgård. Et potensielt karrierehøydepunkt.

– Det er mye læring. Vi må være veldig nøye til våren og bruke tid på å evaluere, ikke bare hvordan dette året har vært, men hvordan vi skal gjøre det neste år, sier Klæbo.

Når han har vært frisk og stilt på start, derimot, har Johannes Høsflot Klæbo prestert på ett imponerende høyt nivå.

12 SEIRE: Når Klæbo har vært frisk og rask, har det vært vanskelig for konkurrentene å gjøre noe med trønderen. Foto: Terje Pedersen

Så sent som forrige helg slo han Iivo Niskanen over 20 kilometer klassisk med intervallstart, på den finske løperens hjemmebane.

– Han så helt rå ut i dag. Det så ut som han stod løpet veldig bra mot Niskanen, og gikk bra på ski i det som så ut til å være ganske tunge forhold, sa TV 2s langrennsekspert Petter Northug etter løpet.



– Vi ser i dag at når kong Klæbo er på sitt beste, er han verdens beste også på distanse sa TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad.

Før helgens 50 kilometer i Holmenkollen puster han Harald Østberg Amundsen i nakken når det gjelder kampen om sammenlagtseieren i verdenscupen.

PÅ PLASS: Johannes Høsflot Klæbo var på plass under verdenscupåpningen i Ruka, etter å ha stått over den nasjonale åpningen på grunn av covid. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Det gir trygghet ett år før VM.

– Vi har ofte snakket om at dersom du får influensa så er sesongen over, men heldigvis har jeg gjort ting riktig, og det har gjort at jeg har vunnet skirenn etterpå. Det er gledelig. Selv med en runde influensa har det vært ganske bra. Det må jeg ta med meg.



– Man er nødt til å være litt kald også. Vi må fortsette å gjøre ting riktig å stole på egen magefølelse. Jeg tar med meg at det er VM om ett år, og det er ikke helt bekmørkt nå, sier Klæbo.

Northug ribbes av barn

– Det gjorde jeg i fjor, men det kommer jeg ikke til å gjøre i år

Når det gjenstår fem renn av sesongen er fasiten 12 seire. Det kan bli sammenlagtseier både i totalen og i sprintcupen sammenlagt.

Likevel kommer 27-åringen til å ta grep i det som kan bli hans viktigste sesong som langrennsløper.

Når det er VM-gull på hjemmebane som står på spill, kommer langrennsstjernen til å ta færre sjanser.

USA: Klæbo var på treningssamling i USA i forkant av sesongen. Dit kommer han til å reise også i forkant av neste sesong, forteller han. Foto: Daniel Sannum Lauten

– Jeg kommer til å gjøre mye av det samme jeg har gjort, og så kan det hende at jeg tar noen grep for å holde meg enda mer frisk. Jeg kommer ikke til å reise til Spania i år, hvis jeg får influensa i jula, så reiser jeg ikke til Spania på nyttårsaften. Det gjorde jeg i fjor, men det kommer jeg ikke til å gjøre i år, forklarer Klæbo.



Mesterskapet ligger i bakhodet hele tiden. På rulleskimølla hjemme kan han legge inn løypeprofilen til VM-løypene i Granaasen.

Klæbo er allerede begynt å vurdere hvordan han skal legge opp konkurransene i forkant av VM.

FÆRRE SJANSER: Klæbo kommer til å ta færre sjanser og forsøke å holde seg enda mer frisk neste sesong. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Touren er i loopen, med tanke på hva jeg skal velge. Jeg har gode erfaringer med å gå der, men det jeg må vurdere er reisebelastningen og det som kommer i etterkant. Det må vi virkelig ta en god runde på. Det er veldig individuelt, noen responderer veldig godt etterpå og noen har det seigere.

Sånn sett kan årets ufrivillige frafall på Tour de ski bli utslagsgivende for hvordan VM-oppkjøringen blir seende ut.

– Jeg må gå gjennom treningsdagbøkene og se litt på hvordan ting har vært de siste årene når jeg har gått Tour de Ski og hvordan det har fungert, og sammenligne det med i år, hvor jeg ikke gikk.