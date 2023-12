Det katalanske fotballmirakelet

Cristhian Stuani og Yan Couto feirer 2-1-seieren over Valencia. Foto: LLUIS GENE

Tiendeplassen fra forrige sesong var imponerende. Men det laget har prestert i år er hinsides all fornuft.



Ikke siden 2003/2004-sesongen har et annet lag enn trioen Barcelona, Real Madrid og Atlético Madrid vunnet den spanske toppdivisjonen.

Etter 15 spilte runder av inneværende sesong ligger fotballminiputten Girona på andreplass i La Liga – à poeng med giganten Real Madrid, og godt foran Barcelona og Atletico.



KAN VINNE. Aleix Garcia feirer scoring mot Sevilla. Foto: CRISTINA QUICLER

Kan vinne LaLiga

Aleix Garcia har denne sesongen blitt tidenes første Girona-spiller på det spanske landslaget. Han er opptatt av å nyte den uventede suksessen.

– Vel, selvsagt KAN vi vinne La Liga. Vi bruker store ord her.

– Men vi nyter det vi gjør nå. Vi tar seier etter seier.

– Vi ønsker å fortsette på denne måten og se hvor vi ender ved sesongslutt.

Kan ikke vinne LaLiga

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller har IKKE mye tro på at Girona kan stå som vinnere til slutt, men er veldig imponert over det klubben har fått til.

– Girona er høstens soleklart største positive overraskelse i europeisk fotball.

– Jeg gir dem omtrent 50 prosent sjanse for Champions League-plass neste sesong, og det ville være en vanvittig prestasjon.

– Hvor stor sjanse vil du gi Girona til å løfte pokalen ved sesongslutt?

– 2 prosent …

Sterke på å snu kamper

Girona har vist en imponerende evne til å snu kamper til sin fordel etter at de har kommet skjevt ut, og tatt 19 poeng på denne måten.

Dette skjedde blant annet i forrige serierunde der laget snudde 0–1 til 2-1-seier over Valencia etter to mål av Cristhian Stuani i det siste kvarteret av kampen.

Aleix Garcia gir den sterke lagånden æren for de sterke snuoperasjonene.

– Det har å gjøre med stemningen laget har når vi er på banen. Vi bryr oss ikke om motstanderen scorer først. Vi har styrken til å komme tilbake i hver eneste kamp vi spiller.

En hel fotballverden har blitt forbløffet over prestasjonene til Girona denne høsten. Og ifølge Aleix Garcia har spillerne også til tider overrasket seg selv …

– Vi spiller fantastisk fotball, og våre supportere elsker det.

– I starten var vi overrasket over suksessen.

– Men etter så mange kamper er det ikke tilfeldig – vi har fortjent dette og vi er sultne på mer.

PÅ UTLÅN. Eric Garcia (nummer 25) er på utlån til Girona fra Barcelona Foto: OSCAR DEL POZO

Overrasket seg selv

Eric García har vunnet Premier League med Manchester City og La Liga med Barcelona.

Nå er 22-åringen på utlån til Girona, og er meget overrasket over lagets prestasjoner så langt.

– Ingen kunne forvente at vi etter 15 kamper skulle være der oppe med Real Madrid, Barcelona og Atletico.

– Men vi har spilt godt og fortjener skryt.

– Vi vet at Real Madrid og Barcelona vanligvis ender over oss på tabellen, men vi har i alle fall vist at vi kan kjempe med dem.

Perfekt tidspunkt for å slå Barca

Søndag kommer sesongens første store test for det rykende ferske topplaget når Girona tar den korte turen til Barcelona for å møte det evige storlaget i Catalonia. Eric García forventer en knalltøff kamp.

– Det vil bli en veldig spesiell kamp for meg siden jeg er på utlån fra Barcelona, og at jeg har mange venner der.

– Men det blir en stor kamp for begge lag.

– Vi må være modige og holde oss til kampplanen. Da kan vi få et godt resultat.

På seks seriekamper mot Barcelona står Girona med 4 tap og 2 uavgjorte kamper.

Men Aleix Garcia ser på søndagens kamp som det perfekte øyeblikk til å slå Barcelona for første gang.

– Ja, det kan det være. Det er en god periode for oss å møte Barcelona.

– Vi vet at de har et godt lag og gode spillere.

– Men vi har som ambisjon å slå Barcelona fordi vi er kapable til å gjøre det.

City Football Group

Det er ikke tvil om at City Football Group sin inntreden på eiersiden i 2017 har gjort Girona godt. CFG – som blant annet eier Manchester City – eier nå 47 prosent av Girona FC.

Men tilgang til store penger har foreløpig ikke preget den lille klubben i veldig stor grad.

Manager Michel råder over en ganske «billig» spillertropp, og klubben spiller fremdeles på Estadi Montilivi som har en kapasitet på under 15.000 tilskuere.

Simen Stamsø Møller roser klubben evne til å få mye ut av hver euro.

– Ja, de har pengesterke eiere i ryggen, men det er ikke voldsom pengebruk som har sørget for dette mini-mirakelet.

– Signeringene har vært billige og smarte. De har en tydelig spillestil og en manager som får det beste ut av hver enkelt spiller.