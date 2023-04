– Det kan være med på å redde liv

– Vi har sagt over tid at vi skal bidra med økonomi uansett hvordan situasjonen er for våre medlemmer. Vi ser jo den enorme idrettsgleden i det å delta uansett hvor man står i samfunnet, sier Margrethe Vinje, leder i Bodø Gym og Turn.

Bodø Gym og Turn er Nordlands største idrettsforening med over 1300 medlemmer. De har over flere år kjent på den økte fattigdommen i idretten.

ALLE SKAL MED: – Ingen skal stå på utsiden på grunn av foreldrenes dårlige økonomi, sier Margrethe Vinje, leder i Bodø Gym og Turn. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Klubben setter av midler og bruker noe av egenkapitalen til å bistå de som ikke kan betale for seg.

– Vi vet hvem som sliter og gjør ikke noen nummer ut av det. Vi hjelper de der og da. Det er ingen lang søkeprosess for å få hjelp, sier Vinje.

Igjennom flere reportasjer har TV 2 Sporten satt søkelys på den økte fattigdommen i idretten.

Nå har Idrettskretsene i Nord-Norge fått 7,5 millioner i pengegave fra Samfunnsløftet til Sparebank1 Nord-Norge. Pengene fordeles til de to kretsene over en tre års periode.

– Fantastisk og rått!

Dette er et solidaritetsfond om skal brukes til å hjelpe barn- og unge som faller ut av idretten på grunn av familiens økonomi.

– Det er helt fantastisk og rått! Jeg kan nesten ikke beskrive hvor viktig dette er. Dette betyr at vi kan hjelpe så ekstremt mange barn- og unge inn i idretten. Pengene går inn i et solidaritetsfond som vi kan gi ut videre til klubbene, sier Gro Marie Thomassen, inkluderingskoordinator i Bodø Idrettsråd.

Hun uttaler seg på vegne av idrettskretsene i Nordland, Troms- og Finnmark.

Thomassen innrømmer at det var mye følelser da pengene kom fra Samfunnsløftet.

– Jeg begynte å skrike. Det å få lov til å kunne å bidra er helt fantastisk og ubeskrivelig. Jeg vet hva glede, mestringsfølelse og fellesskap betyr. Jeg ser det på alle ungene som deltar i idretten, forteller hun.

LEK OG MORRO: Bodø Gym og Turn er den største idrettsklubben i hele Nordland med over 1300 medlemmer. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

I tillegg til Sparebank1 Nord-Norge bidrar også Bodø/Glimt med til sammen en halv million kroner.

Fattigdom gjør inntrykk

Pengene ble delt ut av Glimt-spillerne Patrick Berg og Amahl Pellegrino.

– Det er utrolig kult å bidra med penger til så mange barn og unge. Jeg er veldig stolt over å være en del av Bodø/Glimt familien og det å kunne gjøre noe slikt, sier Amahl Pellegrino.

For Pellegrino, som selv har opplevd fattigdom i oppveksten, er det godt å kunne bidra på denne måten.

Fattigdommen i idretten har gjort inntrykk, forteller han.

– Selvfølgelig gjør det inntrykk. Jeg har jo vært en av de barna selv. Det å stå på sidelinjen og se alle vennene og klassekamerater drive forskjellig type idrett. Det er ikke kult å stå på sidelinje å se på. Det er ikke alle familier som har økonomi og råd til å bidra med så mye penger som det er i idretten nå. Idretten blir bare dyrere og dyrere. Det er masse utstyr og barn vokser hver dag, Amahl Pellegrino.

Stadig flere private aktører bidrar nå med pengestøtte til idrettslag- og foreninger landet rundt.

I Trøndelag har blant annet en laksearving bidratt med pengestøtte.

ØKONOMISK HJELP: I Bodø Gym og Turn er det viktig at alle som vil skal få være med uansett bakgrunn. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Det synes Pellegrino er bra.

– Det er fantastisk. Det viser hvor generøse og fine mennesker som finnes i verden. Hvis man har litt til overs er det veldig fint å bidra med en liten sum. Det kan bety ekstremt mye for et barn som ikke har den mulighet som mange andre har. Det kan være med på å redde liv og gjøre livssituasjonene mye lysere med de midlene som blir delt ut, forteller Pellegrino.

I Nordland, Troms- og Finnmark fungerer solidaritetsfondet slik at et idrettslag søker om inntil 40 000 kr i støtte.

Alle skal med

Klubben lager egne ordninger som skal hjelpe lavinntektsfamilier med dekning av kostnader forbundet med aktiviteten.

– De som har økonomi som barriere skal kunne bruke av det fondet til utstyr, turneringer, medlem- og treningsavgift. Det skal være veldig lavterskel og søke på dette. Det skal ikke være formelt. De som ønsker å være anonyme skal kunne send inn en enkel søknad og bare få hjelp. Det skal ikke være noe mer styr rundt det. Hjelp er det viktigste, forteller Gro Marie Thomassen, inkluderingskoordinator i Bodø Idrettsråd.

FANTASTISK: Idrettskretsene i Nord-Norge søkte Samfunnsløftet om støtte og fikk innvilget 7,5 millioner kroner over tre år. – Det er helt rått!, sier Gro Marie Thomassen, inkluderingskoordinator i Bodø Idrettsråd. Foto: Niklas Aune/ Bodø/Glimt.

Hun er overbevist om at all medieomtalen av et tabubelagt tema har ført til noe godt.

– Man har fått øynene opp for at det er et særdeles stort behov. Det har vi sett lenge. Det er nok flere som har turt komme frem og turt å be om hjelp, forteller hun.

I Stordalshallen i Bodø er det full aktivitet.

Flere av ungene som er på trening denne dagen får økonomisk hjelp fra klubben.

I Nordland er det 12 klubber som har søkt, og fått innvilget inntil 40 tusen kroner fra Solidaritetsfondet.

I Bodø Gym og Turn kommer pengene godt med.

– Alle skal med. Utenforskapet ønsker vi ikke å være en del av og da tar vi en del av regningen. Det at man har mulighet til å gjennomføre daglige treninger på lik linje med andre barn her i Bodø er viktig. Det er enklere å ha god samvittighet ved å gi enda flere ett tilbud, sier Margrethe Vinje, leder i Bodø Gym og Turn.