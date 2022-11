ØNSKER GRUPPESEIER: Stine Skogrand forventer et tøft oppgjør mot Danmark i den siste kampen av hovedrunden. Foto: Beate Oma Dahle

Håndballjentene topper puljen med en kamp igjen av hovedrunden, men med tap mot Danmark kan danskene snyte Norge for gruppeseieren.

– Det kan fort bli en ufin kamp. Det er to lag som kjemper om å bli nummer en i gruppen, og vi ønsker 1.-plassen, sier Skogrand om møte med Danmark.

Nora Mørk er i likhet med Skogrand tydelig på at målet er å toppe gruppa.

– Vi kommer til å gå all-in for å vinne mot Danmark, konstanterer Nora Mørk.

Møter lagvenninner

Både Stine Skogrand (Herning-Ikast) og Nora Mørk (Esbjerg) er blant spillerne som kjenner godt til de danske håndballjentene fra sin klubbhverdag.

– Vi liker danskene. Det er mange på laget som spiller både med og mot dem, fortsetter Skogrand.

DANSK KLUBBHVERDAG: Stine Skogrand og Nora Mørk spiller begge for danske klubber. Her er et bilde under EM i 2020. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Men på banen forventer 29-åringen et fysisk og tøft møte med danskene.

– Det venter veldig mye power. De viser i kampene fra start at de kommer med alt dem har. De kommer til å juble høyt for hver takling, duell og mål.

– Hvis vi ikke kommer så godt i gang fra start skal vi bare beholde roen, og spille oss stille og rolig inn i kampen igjen, legger Skogrand til.

– Kanskje greit å unngå dem

Norge er allerede sikret semifinaleplass etter 27-25-seieren over Slovenia mandag. Dersom Norge skulle bli nummer to i sin pulje, betyr det høyst sannsynlig et semifinalemøte mot Frankrike.

Det er et oppgjør Skogrand helst ønsker å utsette til en eventuell finalen.

- Vi tenker ikke så mye på det, men vi vet at Frankrike har gjort det godt så langt. Det er kanskje greit å unngå dem så lenge som mulig, sier Skogrand om et eventuelt møte med den regjerende OL-mesteren.

Nora Mørk mener også at Frankrike er laget som skiller seg ut i den andre puljen. Hun legger likevel til at håndballjentene først og fremst ønsker 1. plassen for sin egen del.

Dansk irritasjon

Kubjeller har vært med norske håndballtilhengere i mesterskap på mesterskap. Hos motstander Danmark, skaper lyden irritasjon.

– Jeg har et meget dårlig forhold til kubjeller. Det bråker virkelig mye, og vi snakker om dem hver gang. Det er en virkelig irriterende lyd, sier Emma Friis til dansk TV2.

– De er kjempeirriterende. Jeg kan godt forstå at Norge liker det, fordi det skaper en viss stemning og larm i hallen. Men for motstanderne er det irriterende å høre på, sier Mie Højlund.

Norge-spiller Stine Skogrand ble spurt om de danske uttalelsene på et pressetreff tirsdag. Hun håper det blir mer lyd enn ellers i onsdagens oppgjør.

– Aldri et mesterskap uten kubjeller. Vi må bare få inn flere kubjeller til kampen, sa Skogrand til NTB.

– Jeg synes det er hyggelig. Det gjør at vi føler at det er nordmenn på plass under mesterskapene, la Nora Mørk til.

(TV 2/©NTB)