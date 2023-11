– Det hun driver med i dag, er psykisk terror

– Det var action fra start til slutt. En rå «attitude» av jentene, og jeg var skikkelig inspirert ut på siste etappe slik de leverte, sier Tandrevold til TV 2.

27-åringen fra Bærum ble sendt ut mer enn 20 sekunder bak Hanna Öberg på ankeretappen.

Hun knappet inn på forspranget med en feilfri liggende skyting.

Da alt skulle avgjøres, kom hun inn like bak Öberg. Tandrevold holdt seg til to ekstraskudd.

Öberg kollapset og måtte ut i strafferunde.

Hylles

TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen er mektig imponert av Norges ankerkvinne.

– Det Ingrid driver med i dag, er psykisk terror på svenskene. De har så respekt for henne. Hanna Öberg, som trener hver dag på skyting på stadion i Östersund og må ut i strafferunde … knockoutseier kalles det der, fullroser Bjørndalen.



HYLLEST: Ole Einar Bjørndalen mener at Ingrid Landmark Tandrevold slo knockout på den svenske stjernen Hanna Öberg. Foto: Marte Christensen / TV 2

Selv hadde ikke Sveriges ankerkvinne sett for seg at det skulle gå så galt.

– Jeg ble ganske overrasket da jeg skjøt over at jeg bommet så mye. Jeg syntes ikke at det føltes så dårlig, sier Öberg til TV 2.

– Jeg tror kanskje at jeg ble litt for passiv og litt for sen i avfyringen, og at flere skudd derfor gikk ut. Jeg syntes ikke selv at det var kjempedårlig og at jeg ikke hadde kontroll. Jeg er overrasket over at det ble så mange bom, fortsetter 28-åringen.

KNOCKOUT: Her suser Ingrid Landmark Tandrevold av gårde mens Hanna Öberg fortsatt strever med å få ned blinkene. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– Jøss!

Marthe Kråkstad Johansen, Juni Arnekleiv og Karoline Knotten gikk de andre etappene for Norge.

En stafettseier så tidlig i sesongen kommer overraskende tatt i betraktning at stjerner som Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff har lagt opp.

– Jeg tror også de andre lagene legger merke til det. At «jøss, her var kanskje Norge litt mer med enn vi hadde sett for oss». Det var ganske mange andre lag på papiret som var større favoritter enn oss. Vi viste i dag at det var mulig i Östersund. Vi får bygge videre på dette, sier Tandrevold.