– Det høres ut som et trist liv, men jeg elsker det

– Vi har et sosialrom her på hotellet og vi så på en kamp der da en annen i støtteapparatet kom inn. Enda en kamp? Ja, det er jo kamp, så da ser vi på kamp, sier den britiske 41-åringen og ler.

Det er Gemma Graingers andre samling som norsk landslagssjef. Etter å ha sørget for at Norge fremdeles er en A-nasjon under playoffmøtene med Kroatia i februar, er det nå kvalifiseringen til EM i Sveits i 2025 som er den ferske landslagssjefens oppgave.

Det sier seg vel selv at hun er litt over middels interessert i fotball når yrkesvalget falt på fotballtrener. Denne britiske 41-åringen beskriver seg likevel som ganske besatt og lidenskapelig opptatt av idretten fotball.

– Det er vel «back to back» med fotball hele døgnet. Det er Gemma Grainger. Det høres kanskje ut som et trist liv, men jeg elsker det, sier hun og ler.

La opp som 19-åring

Til tross for at hun bare er 41 år gammel, har Grainger vært i treneryrke i over 20 år.

Lidenskapen for sporten startet tidlig da hun var med sin far på fotballkamper han spilte på lavere nivå.

– Jeg pleide å være med på sidelinjen fra jeg var veldig liten og det var da jeg ble forelsket i sporten. Det var noe med å være en del av miljøet, forteller Grainger.

Selv startet hun å spille fotball da hun var fire år gammel - en vanlig alder for engelske barn - og var aktiv frem til hun ble 18.

– Jeg var kaptein på akademilaget jeg spilte for og én dag spurte treneren min meg om jeg ville være med da han skulle holde en treningsøkt for noen barn, mimrer Grainger.

– Treneren sa at jeg var flink med barna og lurte på om ikke jeg ville prøve meg mer som trener.

Det tok ikke lang tid før Grainger oppdaget hvor godt hun trivdes i rollen og hun la skoene på hyllen.

– Det var en idrett jeg elsket å utøve selv, så fikk jeg muligheten til å se hvordan jeg kunne hjelpe andre i idretten. Alt handlet om å være trener for meg fra da, forklarer hun.

Fra 19-årsalderen var det treneryrket som opptok henne. Trenerkurs og å skaffe seg erfaring var prioriteten. Fra 2013 var hun tilknyttet Det engelske fotballforbundet og trente ulike U-landslag, i tillegg til å være assistenttrener under Mark Sampson da det engelske kvinnelandslaget tok seg til semifinale i EM 2017.

Til jobben som norsk landslagssjef kom hun fra tre år med ansvar for Wales' kvinnelandslag i fotball.

Det store treneridolet er tysk. Sylvia Neid spilte 111 kamper for det tyske landslaget før hun selv hadde jobben som landslagssjef fra 2005 til 2016 med stor suksess: To EM-gull (2009 og 2013), ett i VM (2007) og ett i OL (2016).

– I 2013 fikk jeg være med på en av Tysklands landslagssamlinger sammen med henne og assistentene hennes. Hun er den mest suksessfulle kvinnelige treneren i historien. Hun har virkelig påvirket hvem jeg er som trener i dag, sier Grainger.

Besatt av taktikk

Hun beskriver seg selv som en slags fotballfanatiker. Det er særlig den taktiske delen av fotballen hun lar seg fascinere av.

– Fotball er et veldig enkelt spill i mine øyne. For meg ligger detaljene i de taktiske forberedelsene vi gjør, sier 41-åringen.

Som landslagstrener mener hun det er viktig med klare prinsipper - særlig siden trenerteam og spillere har så lite tid sammen på samling før viktige landskamper.

– Vi må plukke ut svakhetene hos motstanderen og deres formasjon slik at vi kan bruke våre prinsipper for å utnytte dem, sier hun engasjert.

Grainger fortsetter å legger ut om hvordan de ønsker å skape overtall både bredt og sentralt i banen, at deres beste ballspillere ofte skal ha ball for å skape gode målsjanser.

– Jeg ønsker å ha spillere som er komfortable med å ha ball, være fremoverrettede og angripe motstanderen vår – uansett om det er rundt eller gjennom dem, sier hun.

Hun gir mye frihet offensivt, men ønsker at spillerne skal ha noen prinsipper klart for seg for hvordan de skal spille - særlig siden man har lite tid til rådighet på hver samling før det er kamp.

– I praksis har vi to - kanskje bare én – full trening før vi møter Finland nå. Da må vi ha prinsippene klart for oss offensivt, men også defensivt, sier hun.

– Vi skal være vanskelige å slå og vi vil være solide.

Når det gjelder formasjoner, vil hun være fleksibel. Det vil variere ut fra spillere til rådighet og motstanderen man møter.

– Jeg har jo mine foretrukne formasjoner og hvordan vi kan justere oss. Jeg er veldig fleksibel på at vi må få det beste ut av laget vi har for å skaffe oss resultater, sier Grainger bestemt.

På spørsmål om hun foretrekker å vinne 4-3 eller 1-0, sier kanskje Leeds-kvinnens svar noe om hva slags lag hun vil bygge:

– 1-0. Alltid.

