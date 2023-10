I Grünerhallen i Oslo sentrum møter TV 2 tre menn med brede glis. Samtalene de har hatt de siste ukene er med på å gi landslagene og bredden det de trenger for å gi full gass også neste sesong.

– Det betyr mye og viser oss veldig tydelig at den tøffe tiden vi har stått i er det mulig å komme seg ut av. Dette er det første store skrittet på veien, sier Hockeypresident, Tage Pettersen.



Tiden etter at den økonomiske krisen i hockeyforbundet ble kjent har vært beinharde.

– Det har vært noen mørke uker i sommer, innrømmer Pettersen.



Krisen strupet landslagene

I juli slapp daværende Generalsekretær i Hockeyforbundet, Ottar Eide bomben. Forbundet hadde gått ni millioner i minus i 2022 og landslaget fikk beskjed om å legge ned all aktivitet ut 2023. Det skapte mye sinne og frustrasjon.

SKUFFET: Tidligere landslagsprofil, Alexander Bonsaksen var skuffet og sint etter nyheten om det store underskuddet Foto: Lise Åserud

– Det er først og fremst trist. Det er trist og farlig for norsk hockeys fremtid, sa Alexander Bonsaksen til TV 2.



TV 2s hockeyekspert, Erik Follestad var tydelig på at noen måtte gå.

– Nå er det vel på tide at noen på forbundskontoret tar hatten sin og kommer seg langt bort? Dette er faktisk ikke til å tro, skrev han på Twitter.



Forbundet fjernet fem stillinger og Generalsekretær, Ottar Eide måtte gå. I september ble det klart at et spleiselag med Stavanger Oilers, Tore Christiansen i front sikret deler av landslagsaktiviteten i 2023.

MÅTTE GÅ: Generalsekretær, Ottar Eide måtte forlate stillingen sin i sommer. Foto: Terje Pedersen

Nå har hockeyforbundet inngått en samarbeidsavtale som er med på å sikre normal drift i 2024. Avtalen med Rørlegger på hjul er verdt nær fem millioner kroner over tre år.

– Hadde dere noen betenkeligheter med å gå inn i hockeyforbundet etter all den negative omtalen og den negative situasjonen de har stått i?

Tok kontakt for å hjelpe

– Nei, det var vi som tok kontakt med forbundet og sa vi ville med. Vi har sikret oss tre år nå med opsjon på tre nye år. Hvis alle skal tenke at vi skal tenke økonomi hele tiden så går det ikke. Vi må tenke på ungene og da må noen gå frem og være med og støtte, sier Daglig leder, Kai Johnsen.

Og ishockeyforbundet opplever nettopp det, at mange nå tar kontakt for å være med på å redde hockeyen.

– Den tøffe tiden vi har stått i har vært med på å motivere et engasjement der ute og det er vi selvfølgelig veldig glade for. Vi signerer denne gode avtalen nå, men har et par nye signering på trappene de neste ukene og vi jobber videre med flere aktører vi håper vi skal signere. Vi er inne i en positiv trend og det er vi veldig glade for, for det har vært og er fortsatt veldig utfordrende der vi står, sier Hockeypresidenten.



FORNØYD TRIO: Hockeypresident, Tage Pettersen, tidligere VIF-leder, Jon Thore Thorstensen og daglig leder i Rørlegger på hjul, Kai Johnsen er svært fornøyd med det ferske millionsamarbeidet Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Pengene skal gå til aktivitet for landslagene, sikre flere samlingsdøgn og mer kvalitet samt aktivitet i bredden.

Hentet inn VIF-mann

Da det stormet som verst i sommer hentet ishockeyforbundet inn en tidligere VIF-leder til å snu markedsskuta. Jon Thore Thorstensen sa opp sin stilling som daglig leder for iskrigerne for å bidra til å få hockeyforbundet ut av krisa.

– Det har vært litt samling i bunn og vi ser at folk er veldig positive til det vi nå presenterer. Jeg kjenner godt til hockeyen og vet det er et godt kommersielt produkt og er overbevist om at vi skal få til mye godt fremover, sier Thorstensen.



– Men hva skal til for at dere i forbundet ikke havner i denne situasjonen igjen, Tage Pettersen?

– Jeg har vært veldig tydelig på at det har vært og er en krise. Det er dessverre flere store særforbund som har gått på smeller inneværende sesong, men vi må sikre at vi har gode rapporteringsrutiner, vi må sikre at vi har den rette kompetansen i egen administrasjon og vi må sikre at beslutninger som tas er kvalitetssikre og gjør vi det så skal vi forhåpentligvis inngå å havne i situasjonen som vi gjorde i 2023.



POSITIV: Hockeypresident, Tage Pettersen ser lyst på fremtiden Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Og med en ny sponsor på plass kan i hvert fall klubbene gledet seg over å ha vervet flere håndverkere.

– Hockey er for håndverkere, som jeg sa når jeg var guttunge. Mange tømrere og rørleggere var i hockeyarenaen og mange spilte. Derfor er det naturlig for en hockeykjede å sponse norsk hockey. Nå skal vi få rørleggerne opp av sofaen og inn i hallen. Vi skal på kamp vi nå, gliser Kai Johnsen.