Vålerenga-Tromsø 1-1



– Joacim Jonsson har fått mye kritikk, men Ilic var akkurat det kjøpet de trengte, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.



Andrej Ilic (23) ble hentet fra latvisk fotball i midten av august.

Ifølge TV 2s opplysninger kostet han rundt ti millioner kroner. Vålerenga har fått valuta for pengene.

– Har det vært noen bedre

Søndag sørget den hodesterke serberen for at hovedstadslaget fortsatt har kjangs til å holde seg i Eliteserien.

– Det han har gjort, er nærmest absurd, mener Joacim Jonsson.

– Jeg har nesten ikke sett en sånn prestasjon i Eliteserien noen gang. Vi skal huske på at spisser normalt trenger litt tid for å spille seg inn i det. Og han er tross alt på et lag som har slitt og ikke skapt så mange sjanser, tilføyer Vålerengas sportssjef.

FULLTREFF: Akkurat med spisskjøpet ble det trippel 20 for Joacim Jonsson. Her fra kampen mot HamKam. Foto: Geir Olsen / NTB

Jonsson trekker frem særlig to egenskaper hos serberen.

– Roen han har i seg er helt fantastisk. Han er helt uanfektet, han bare børster det av seg og spiller sitt spill, sier Jonsson.

– Har det vært noen bedre boksspillere i Eliteserien, spør han seg, og legger til at noen sikkert kommer til å motsi ham.

I Eliteserien har spisskjøpet hans scoret ni mål på tolv kamper.

– Ilic har vært fantastisk god og viktig. Han var en type som de virkelig trengte, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



Langli stemmer i:

– Han har vært en åpenbaring. Plutselig er Vålerenga farlig på innlegg fra kantene. Han er enorm i hodespillet.

– Det er ekstremt imponerende. Endelig er det et kjøp av Vålerenga som slår til, og det gjorde han fra dag én, fortsetter Langli.

– Store skuffelser

Ekspertene understreker at det ikke var full klaff på overgangsmarkedet for Vålerenga av den grunn.

I sommer hentet de også Elias Hagen, Martin Kreuzriegler og Eneo Bitri.

– Ilic er den som har slått til. De andre har sånn sett vært store skuffelser, sier Jesper Mathisen.

DOMINERENDE: Andrej Ilic hylles for sin timing i hodespillet. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Onsdag venter den første av to kvalikkamper mot Kristiansund.

– Jobben er ikke over. Vi har to kamper igjen. Vi må fullføre jobben, sier Ilic til TV 2.